Сдержать инфляцию: Центробанк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года

Центробанк России повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых. Совет директоров регулятора решился на ужесточение денежно-кредитной политики впервые за почти три с половиной года. До этого ЦБ постепенно снижал ставку, планируя довести её до 6—7%. Банк России в официальном комментарии пояснил, что причина повышения связана с возможным ускорением инфляции в 2019 году. Как это событие может отразиться на дальнейшей монетарной политике и экономике в целом — в материале RT.

В пятницу, 14 сентября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых. Причиной такого шага, как отмечается в официальном сообщении ЦБ, стало изменение внешних условий, которые существенно усилили проинфляционные риски.

Центробанк также повысил свой прогноз по инфляции, сообщив, что к концу этого года прирост потребительских цен составит 3,8—4,2%, а в первом полугодии следующего годовая инфляция достигнет максимума и на конец 2019 года составит 5,0—5,5%.

В прежнем прогнозе ЦБ предполагалось, что инфляция приблизится к 4% в конце этого года, а в 2019 году временно превысит этот уровень, после чего вернётся обратно к 4% в 2020 году.

В ЦБ пояснили, что этот прогноз учитывает не только принятое решение по ключевой ставке, но и приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца декабря 2018 года.

Ужесточение денежно-кредитных условий произошло и под воздействием внешних факторов, подчёркивают в ЦБ. Речь идёт о существенном росте доходности ОФЗ и стартовавшем повышении процентных ставок на депозитно-кредитном рынке.

«Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления», — говорится в официальном сообщении ЦБ, опубликованном 14 сентября.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки уже было заложено российским финансовым рынком.

Впрочем, одним из ключевых заявлений руководителя регулятора стало разъяснение позиции ЦБ по валютным вкладам и так называемой принудительной конвертации. Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg заявил, что банковский сектор России сможет справиться с санкциями США и защитить своих вкладчиков. Топ-менеджер сказал, что у госбанка уже готовы меры по защите клиентов. Костин не уточнил детали, но из его ответа следовало, что возврат долларовых вкладов может быть осуществим в другой валюте.

«Что касается валютных вкладов и угроз ввести санкции в отношении ряда наших банков, мы, безусловно, учитываем такую возможность и проработали с каждым из крупных банков систему мер, которые позволяют им — где надо, с нашей помощью — решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор не видит никаких угроз для валютных вкладов и никаких мер по принудительной конвертации не рассматривал. В Центробанке считают, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе.

Заочная дискуссия

Последнее изменение ключевой ставки произошло 23 марта 2018 года, когда ЦБ в рамках смягчения монетарной политики понизил её с 7,5% до 7,25% годовых. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки пока не завершён, а произойдёт это с достижением диапазона 6—7%. Тем не менее по итогам трёх последующих заседаний ЦБ ставка сохранялась на текущем уровне.

Однако 14 сентября в ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что именно сегодняшний уровень ключевой ставки соответствует «диапазону нейтральной ставки ЦБ» на ближайшую перспективу.

Решение повысить ключевую ставку оказалось неожиданным для многих экономистов, которые ещё накануне прогнозировали её сохранение на уровне 7,25%, но оправдало ожидания рынка, который, напротив, рассчитывал на повышение.

Заседанию 14 сентября предшествовала заочная дискуссия о возможности повышения ключевой ставки ЦБ. Отправной точкой послужило заявление Эльвиры Набиуллиной 4 сентября. Глава регулятора отметила, что при общем большинстве факторов в пользу сохранения ставки, появились и новые — предполагающие её увеличение. В частности, Набиуллина указала на повышенную волатильность финансовых рынков, а также превосходящий прежние прогнозы рост инфляции.

Помощник президента России Андрей Белоусов заявлял ранее, что, хотя основания для повышения ключевой ставки Центрального банка существуют, делать это нежелательно, поскольку такой процесс может затормозить инвестиционную активность и рост экономики. За сохранение или даже снижение ключевой ставки ЦБ выступил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Глава РСПП Александр Шохин выразил пожелание бизнеса сохранить ключевую ставку на текущем уровне. «Не исключено, что курс рубля уже среагировал на эти будущие санкции, и сейчас он больше реагирует на глобальные вещи — такие, как уход инвестиций с развивающихся рынков. Поэтому я бы считал, что надо волю в кулак — и удержать», — цитирует ТАСС Шохина.

Валютная реакция

Курс российской валюты всегда реагирует на решения совета директоров ЦБ. Напомним, нацвалюта заметно ослабла в августе и первой половине сентября на фоне введения новых санкций со стороны США. Если в момент предыдущего заседания ЦБ (27 июля 2018 года) официальный курс доллара США составлял 62,94 рубля, то 14 сентября на открытии торгов — уже 68,63 рубля. После новостей ЦБ рубль начал укрепляться до уровня 67,54, евро — 79,04.

Заведующая кафедрой экономики и финансов РАНХиГС Алла Дворецкая полагает, что повышение ключевой ставки ЦБ не даст инфляции разгоняться в дальнейшем. В то же время, эксперт предупреждает, что инфляция — многокомпонентный феномен и далеко не на все из них способен повлиять Банк России. За счёт ставки он может лишь частично затормозить инфляцию.

При этом, как отмечает эксперт, управляя ключевой ставкой, ЦБ приходится делать постоянный выбор между стабилизацией цен и ростом экономики.

«Управляемая инфляция — это определённая плата за рост. Она у нас и так достаточно низкая, и бояться её сильного повышения не стоило бы. Но Центральный банк имеет свои резоны. Он, видимо, заложник своей позиции — не увеличивать ценовое напряжение», — отметила в разговоре с RT Дворецкая.

По её словам, для экономики было бы лучше снижение ключевой ставки, поскольку зазор между 7,25% и 3,5% инфляции всё ещё довольно большой, а эти цифры должны быть близки. К тому же снижение ставки — хороший фон для инвестиций и стимул для роста, в том числе, потребительского спроса.

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Расчёт игроков

По оценке экспертов, решение ЦБ повысить ставку не стало большой неожиданностью для рынка и бизнеса. Большинство было готово к подобному развитию событий.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отмечает, что рынок закладывался на повышение ставки на 0,25 процентного пункта. Об этом свидетельствовал текущий уровень ставок на долговом рынке.

К росту ставки регулятор подталкивали слабость рубля и других валют развивающихся стран, а также возможное ускорение инфляции до конца года.

При этом, по мнению Ткачука, большинство экономистов ожидало, что ставка будет сохранена на текущем уровне.

«Для рынков важно не только решение ЦБ, но и формулировки в пресс-коммюнике, а также оценка состояния экономики и денежно-кредитной политики. Центробанку в текущей непростой ситуации важно иметь холодную голову и показать инвесторам адекватную оценку текущего положения, тем самым успокоив рынки», — пояснил RT Ткачук.

Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев считает, что не стоит ожидать резкой реакции рынка на повышение ставки. Экономист прогнозирует небольшую коррекцию по рублю, который может немного укрепиться, потому что рынки настроились на повышение ставки.

«Последствия повышения ставки скажутся через некоторое время — во-первых, на ставках по депозитам, которые скорректируются ещё сильнее, во-вторых, на ставках по кредитам, которые снижались, а сейчас начнут расти. С точки зрения производства, это может сказаться на отраслях, которые сильно зависят от объёмов привлечённых средств, например строительстве», — отметил в беседе с RT эксперт.

Осенние ожидания

Следующее заседание совета директоров Центробанка, где будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки, состоится 26 октября.

Банк России сообщил, что оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая внешние риски.

Роман Ткачук не исключил, что в случае обострения ситуации на рынках Банку России, возможно, ещё придётся поднимать ставку до конца года.

Олег Солнцев считает, что решение по ключевой ставке будет во многом зависеть от реакции российской экономики и внутреннего рынка на второй пакет санкций США. Отчасти эти риски уже заложены в текущие котировки, но не полностью, поскольку детали возможных ограничений пока не ясны. При этом, по мнению эксперта, основным ориентиром для ЦБ по ключевой ставке будет оставаться его собственный прогноз по инфляции, поскольку для регулятора важно соблюдение целевого ориентира в 4%.