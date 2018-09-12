Орешкин рассказал, от чего будет зависеть годовая инфляция в России

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Инфляция в России по итогам 2018 года может превысить прогноз Минэкономразвития в случае сохранения текущих значений курса рубля. Такое мнение выразил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.

«Сохранение его на уровне, близком к текущему, будет означать, что (инфляция. — RT) будет выше, чем те 3,4%, которые у нас стоят в прогнозе», — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее Орешкин заявил, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля

Также министр рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%. По его словам, это может произойти к 2021—2022 году.

Как сообщала «Газета.Ru», инфляция в России составила 0% в период с 28 августа по 3 сентября.

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