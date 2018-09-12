Орешкин рассказал, от чего будет зависеть годовая инфляция в России
«Сохранение его на уровне, близком к текущему, будет означать, что (инфляция. — RT) будет выше, чем те 3,4%, которые у нас стоят в прогнозе», — приводит слова министра РИА Новости.
Ранее Орешкин заявил, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.
Также министр рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%. По его словам, это может произойти к 2021—2022 году.
Как сообщала «Газета.Ru», инфляция в России составила 0% в период с 28 августа по 3 сентября.