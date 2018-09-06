Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, это может произойти к 2021—2022 году.

«Тогда, когда инвестиционная активность достигнет уровня, близкого к целевому», — добавил он.

Ранее Орешкин заявил, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.