Орешкин рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%, сообщает «Газета.Ru».
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
По его словам, это может произойти к 2021—2022 году.
«Тогда, когда инвестиционная активность достигнет уровня, близкого к целевому», — добавил он.
Ранее Орешкин заявил, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.
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