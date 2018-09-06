Орешкин рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%, сообщает «Газета.Ru».
Орешкин рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По его словам, это может произойти к 2021—2022 году.

«Тогда, когда инвестиционная активность достигнет уровня, близкого к целевому», — добавил он.

Ранее Орешкин заявил, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.

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