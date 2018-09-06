Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.
Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля
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«У нас прогноз, в том числе по обменному курсу, на период до 2020 года и на последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того, чтобы произошло какое-то серьёзное ослабление рубля», — приводит РИА Новости слова Орешкина.

Ранее Орешкин заявил, что ведомство заложило в уточнённый макропрогноз до 2024 года сохранение действующих санкций, при этом в него не закладывалось их ужесточение.

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