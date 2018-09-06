Минэкономразвития заложило в уточнённый макропрогноз до 2024 года сохранение санкций
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство заложило в уточнённый макропрогноз до 2024 года сохранение действующих санкций, при этом в него не закладывалось их ужесточение.
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«Если что-то будет меняться, конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то серьёзного изменения прогноза мы не видим», — приводит ТАСС слова Орешкина.
Ранее Орешкин прокомментировал августовскую волатильность российской валюты.
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