В Росстате заявили о замедлении инфляции до нуля

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Инфляция в России составила 0% в период с 28 августа по 3 сентября, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата.
В Росстате заявили о замедлении инфляции до нуля
  • РИА Новости

Потребительские цены с начала года выросли на 2,3%.

В частности, за неделю куриные яйца стали дороже на 1,6%, пшено — на 1,3%, свинина — на 1,1%, говядина, баранина, колбасы, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сахар-песок и карамель — на 0,2—0,3%.

Цены на гречневую крупу снизились на 0,5%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,2%: морковь стала дешевле на 7,8%, картофель — на 5,4%, лук — на 4,7%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо почти не изменились.

Ранее ЦБ заявил о росте инфляционных ожиданий россиян.

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