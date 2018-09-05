В Росстате заявили о замедлении инфляции до нуля

Инфляция в России составила 0% в период с 28 августа по 3 сентября, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата.

Потребительские цены с начала года выросли на 2,3%.

В частности, за неделю куриные яйца стали дороже на 1,6%, пшено — на 1,3%, свинина — на 1,1%, говядина, баранина, колбасы, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сахар-песок и карамель — на 0,2—0,3%.

Цены на гречневую крупу снизились на 0,5%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,2%: морковь стала дешевле на 7,8%, картофель — на 5,4%, лук — на 4,7%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо почти не изменились.

Ранее ЦБ заявил о росте инфляционных ожиданий россиян.