Против течения: почему МВФ прогнозирует ускорение роста ВВП России на фоне замедления мировой экономики

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту глобальной экономики на 2018 и 2019 годы на фоне угрозы торговых войн и повышения ставки ФРС США. В то же время в организации улучшили оценку динамики российского ВВП на следующий год. Среди положительных факторов мировые кредиторы назвали рост цен на нефть, а также развитие внутреннего спроса в стране. По мнению аналитиков, оптимистичный взгляд МВФ может говорить о том, что серьёзных опасений по поводу потенциального введения новых антироссийских санкций нет.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики России в 2019 году. Об этом говорится в октябрьском отчёте организации World Economic Outlook. Как следует из текста документа, МВФ по-прежнему ждёт увеличения объёма российского ВВП в 2018 году на 1,7%, но при этом для следующего года показатель был повышен с 1,5% до 1,8%.

Таким образом, если ещё в июльском докладе эксперты фонда говорили о возможном замедлении экономики России в 2019 году, то теперь видят предпосылки для её ускорения. В МВФ одной из главных причин такой динамики называют рекордный рост цен на энергоносители. При этом, как ожидается, высокая стоимость углеводородов положительно скажется и на ВВП других стран — экспортёров нефти: Саудовской Аравии, Нигерии и Казахстана.

Более того, как объяснил в беседе с RT аналитик ГК Forex Club Михаил Рытик, МВФ фиксирует в России рост реальных зарплат, восстановление частного потребления и снизившуюся инфляцию. В организации подчёркивают, что в 2018 году рост потребительских цен в стране замедлился до рекордных минимумов. Впрочем, его ускорение прогнозируется уже в 2019 году.

«Среднегодовое значение инфляции в России ожидается на уровне 2,8% в 2018 году — ниже целевой отметки в 4%, что обусловлено умеренно жёсткой денежно-кредитной политикой. Однако в 2019 году прогнозируется рост показателя до 5,1%, за счёт сохраняющегося восстановления внутреннего спроса, более высоких цен на топливо и влияния ослабления нацвалюты», — отмечают в МВФ.

Напомним, чтобы не допустить ускорения инфляции в стране Центробанк на заседании в сентябре впервые с 2014 года повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых.

Примечательно, что обновлённый прогноз МВФ относительно перспектив российской экономики заметно отличается от ожиданий ряда других организаций и даже оценки Минэкономразвития. Напомним, в министерстве прогнозируют рост ВВП страны на уровне 1,8% в 2018 году, но в то же время предупреждают о снижении показателя до 1,3% в 2019-м. Как отмечает Михаил Рытик, во многом оптимистичная оценка МВФ может быть связана с отсутствием серьёзных опасений по поводу угрозы новых антироссийских санкций.

«Ранее крупнейшие международные рейтинговые агентства, наоборот, ухудшили свои оценки по росту экономики России на 2018 и 2019 годы. К ним также присоединился и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). При этом, например, в мае МВФ сохранил оценку роста ВВП России в 2018 году (1,7%) и 2019 году (1,5%), не став рассматривать западные санкции как аргумент для пересмотра прогноза. Это, в свою очередь, очень значимый фактор», — добавил эксперт.

По словам Михаила Рытика, возможное введение очередного пакета ограничений со стороны Вашингтона действительно может спровоцировать замедление экономики и ускорение инфляции. Между тем, как объяснил аналитик, высокие цены на нефть позволят смягчить последствия.

В своём исследовании эксперты МВФ отметили существенные успехи России с точки зрения укрепления её финансового сектора за последние несколько лет.

В то же время, согласно оценке организации, страна по-прежнему нуждается в дополнительном совершенствовании банковского регулирования.

«В последние годы Россия значительно продвинулась в укреплении своей финансовой стабильности, в том числе за счёт закрытия слабых банков, новых преобразований в рамках снижения долларизации и улучшения учёта рисков необеспеченных потребительских и ипотечных кредитов. Однако вопросы эффективности, конкуренции и управления в банковской системе по-прежнему нуждаются в доработке», — говорится в отчёте МВФ.

Смягчение правил

Согласно оценке Минэкономразвития, уже в 2020 году темпы роста российского ВВП могут вернуться к отметке 2%, а в последующие годы значение закрепится выше уровня 3%. В качестве одного из способов достижения такого результаты власти страны рассматривают вопрос смягчения бюджетного правила и повышения базовой цены на нефть. Об этом накануне заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы согласны, что обеспечение макроэкономической стабильности, формирование подушки безопасности, снижение зависимости бюджета от нефти — это, безусловно, важнейшие задачи. Но, учитывая стоящие перед страной амбициозные цели, ещё важнее стимулировать экономический рост, используя государственные инвестиции. Думаю, что нам ещё придётся вернуться к бюджетному правилу, повысив базовую цену на нефть, что обеспечит инвестиционный потенциал нашего бюджета и в конечном счёте, безусловно, скажется на ускорении темпов роста ВВП», — подчеркнула Матвиенко.

Напомним, когда энергосырьё торгуется выше порогового значения ($40 за баррель нефти в 2017 году), полученные от его продажи сверхдоходы Минфин тратит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. За прошлый год соответствующая сумма составила порядка 830 млрд рублей. Приобретённая на эти деньги валюта была направлена в Фонд национального благосостояния (ФНБ). На фоне наблюдаемого сегодня роста сырьевых котировок на мировом рынке глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает целесообразным повышение цены отсечения в бюджетном правиле до $45.

«Бюджетное правило позволяет снизить зависимость федерального бюджета от цен на нефть. В то же время сторонники смягчения бюджетного правила полагают, что существующие жёсткие условия не позволяют России выйти на темпы роста экономики выше 2—3% и оказывают негативное влияние на социальное развитие страны из-за чрезмерной экономии. Поэтому его предлагается смягчить», — пояснил Михаил Рытик.

В свою очередь, эксперты МВФ видят и определённые риски в смягчении бюджетного правила. Согласно оценке организации, такое решение может несколько ослабить доверие к макроэкономической политике страны. Так, на фоне финансирования увеличенных социальных расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру могут возникнуть риски сокращения других расходов, а также ужесточения налогообложения.

Между тем, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, с учётом уже принятых в 2018 году решений, фискальная нагрузка в России полностью соответствует уровню стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На этом фоне власти планируют сохранить налоговый мораторий следующие шесть лет и не вносить дополнительных изменений в течение этого периода.

«Горячая стадия»

МВФ в своём отчёте спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики с 3,9% до 3,7% на 2018 и 2019 годы. Основными факторами такой динамики эксперты считают негативное влияние торговых войн, а также повышение ставки ФРС США и, как следствие, ужесточение монетарной политики другими центробанками мира.

«Одна из причин понижения прогноза МВФ по росту мировой экономики, на мой взгляд, связана с рисками перехода торговых войн, развязанных администрацией Трампа, в горячую стадию, которая может наступить уже в следующем году, если Вашингтону и Пекину не удастся распутать узел взаимных торговых претензий. Также в этом контексте можно говорить о влиянии повышения процентных ставок мировыми центробанками, вставшими на путь ужесточения монетарных политик», — отметил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Согласно оценке МВФ, ожидаемое экономическое замедление преимущественно касается развивающихся стран. Так, по сравнению с апрельским прогнозом были ухудшены ожидания на 2019 год по росту ВВП Бразилии (с 2,5% до 2,4%), Мексики (с 3% до 2,5%), ЮАР (с 1,7% до 1,4%), Китая (с 6,4% до 6,2%), Индии (с 7,8% до 7,4%) и других государств.