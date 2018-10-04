В обход доллара: правительство России будет стимулировать экспортёров торговать за рубли

План дедолларизации российской экономики подготовлен и внесён в правительство. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В списке предложений — налоговые преференции для экспортёров, перешедших на расчёты в рублях. Эксперты считают, что этот комплекс мер серьёзно поддержит отечественные компании. Предполагается, что он не только снизит зависимость от доллара, но и укрепит экспортный потенциал России.

План дедолларизации российской экономики подготовлен и внесён в правительство. Об этом 4 октября сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что данный документ содержит налоговые льготы для компаний, которые будут проводить операции в российской валюте. Одна из них — ускоренный возврат по НДС для экспортёров. Другой станет постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки.

«У нас такие планы к 2024 году подготовлены. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты», — сказал Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

Как сообщил накануне глава МЭР Максим Орешкин, набор предложений по дедолларизации экономики был подготовлен Минфином, Минэкономразвития и Банком России. Предполагается создать комплекс стимулирующих мер с целью более эффективного и удобного использования других валют. Министр также напомнил, что подобного рода сотрудничество уже идёт с Китаем.

Профессор кафедры международной коммерции РАНХиГС Людмила Дуканич считает, что ускоренное возмещение НДС — очень выгодная мера, в которой заинтересованы все экспортёры.

«Они уплачивают НДС при закупке ресурсов, материалов, отвлекая для этого свои средства. Чем быстрее НДС будет им возвращён, тем устойчивее станет их финансовое положение. Это будет стимулировать компании на увеличение производства своей продукции и поможет укреплению нашего экспортного потенциала в целом», — сказала Людмила Дуканич.

По словам эксперта, предложенные правительством меры касаются всего российского экспорта — и сырьевого, и готовой продукции. Однако эффект будет больше там, где масштабнее потоки.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что дополнительным преимуществом для российских компаний от расчётов в рублях станет снижении издержек, связанных с валютными рисками. Для экономики в целом значимым плюсом может стать расширение сферы обращения рубля и придание ему характера резервной валюты.

Раннее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что переход РФ на расчёты в нацвалюте ускорит либерализация валютного контроля и дедолларизация балансов банков. Данный шаг, по его словам, рассматривается в качестве ответных мер на возможные ограничения на сделки в долларах для российских госбанков со стороны Вашингтона. Данную инициативу в настоящее время рассматривает конгресс США.

Президент России Владимир Путин заявил, что такими действиями Соединённые Штаты подрывают доверие к доллару как к универсальной, резервной валюте. И тем самым «пилят сук, на котором сидят». Об этом глава государства говорил в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Сохранность вкладов





Ранее Антон Силуанов отмечал, что доллар становится рисковым инструментом для расчётов. В частности, он не исключил отказа от доллара при расчётах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе на рубль.

«На расчёты в рублях можно перейти в торговле нефтью и газом, продукцией металлургических и химических предприятий — с Китаем, со странами ЕАЭС, с некоторыми ближневосточными странами», — считает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Владимир Тихомиров отмечает, что товары могут быть любыми, а сфера распространения таких расчётов, скорее всего, останется ограниченной пределами бывшего СССР, преимущественно Беларусью и Казахстаном.

Также по теме Средство от санкций: как Россия намерена снизить зависимость своей экономики от доллара Минфин, Минэкономразвития и Центробанк подготовили предложения по снижению зависимости российской экономики от доллара США. Об этом...

Вместе с тем дедолларизация экономики не означает полного отказа от долларовых расчётов или ограничения хождения американской валюты. Об этом накануне заявило правительство России.

Андрей Люшин отмечает, что это практически невозможно и в целом и не требуется. По его словам, полный отказ от доллара означает прекращение экономического сотрудничества со странами, которые используют его при расчётах на международных площадках.

Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что план по снижению зависимости экономики от американской валюты никак не коснётся долларовых вкладов россиян в отечественных банках.

«Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчётам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублёвые или на какие-то ещё», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит никаких угроз для валютных вкладов в связи с возможными санкциями США и никаких мер по принудительной конвертации не рассматривал. В Центробанке считают, что подобные меры могут только подорвать доверие к банковской системе.

«Доллар остаётся основным средством оплаты в мировой торговле и главной резервной валютой. Пока он эти позиции сохраняет. Он также будет оставаться важным средством защиты сбережений, особенно в случае с более волатильными валютами и в ситуациях нарастания кризисных явлений в мире», — отметил Владимир Тихомиров.

Людмила Дуканич отмечает, что цель — не отказаться полностью от американской валюты, а обезопасить свою экономику, в том числе на случай санкций.