Маловероятные перспективы: почему Fitch сомневается в распространении санкций США на госдолг России

США не запретят инвесторам покупку российского госдолга и не ограничат операции в долларах для госбанков. Такой прогноз во вторник обнародовало Fitch. Вместе с тем аналитики международного рейтингового агентства отмечают, что вопрос санкций по-прежнему будет оказывать влияние на финансовый рынок. Однако негативный эффект от спекуляций минимален — это демонстрирует укрепление рубля и рост биржевых индексов.

Fitch считает маловероятной возможность введения новых ограничений со стороны США на операции с российскими государственными долговыми бумагами. Аналитики рейтингового агентства также не прогнозируют наложение запрета для госбанков на совершение операций в американских долларах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Fitch.

«История с санкциями по-прежнему будет волатильной и непредсказуемой, но Fitch не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию существующего госдолга, как и санкции, не позволяющие российским банкам осуществлять операции в долларах США», — подчёркивают аналитики агентства.

Свою позицию Fitch аргументирует тем, что подобного рода ограничения могут ударить по населению России, что идёт вразрез с прежними заявлениями американских властей о ненаправленности санкций против простых людей.

В настоящее время Россия уже находится под санкциями США, введёнными из-за подозрений в причастности российских спецслужб к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый блок этих ограничений был введён 27 августа, второй может последовать в ноябре.

Однако наибольшее опасение в среде инвесторов вызывает возможность новых ограничений, заложенных в законопроекте группы сенаторов, который был внесён в начале августа в конгресс США. Именно этот документ в числе прочего предполагает возможный запрет на сделки с российским госдолгом. Речь идёт о новых гособлигациях (выпущенных не ранее чем через 180 дней после вступления закона в силу) со сроком обращения более 14 дней. Также законопроект предлагает ввести санкции против крупнейших российских госбанков, которые фактически ограничивают их возможности по операциям в долларах.

Предполагалось, что законопроект будет рассмотрен ещё в начале сентября, сразу по завершении летних каникул у конгрессменов. Однако до сих пор информации о его движении не поступало.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что этот документ так и останется в подвешенном состоянии до ноябрьских выборов в конгресс США. Дальнейшая его судьба будет зависеть от результатов голосования.

«Если исходить из рациональной экономической логики, то этот законопроект вообще не надо принимать. Он будет вредным не только для экономики России, но и ударит по американским инвесторам — ведь им принадлежит треть всех облигаций российского госдолга, которыми владеют нерезиденты. Это был бы удар по ним, даже если санкции распространятся только на новые выпуски», — пояснила RT Наталья Мильчакова.

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик считает, что заявление агентства Fitch отражает текущие ожидания рынка.

«В последнее время российские валютный и фондовый рынки показывают неплохую динамику, и это в некоторой степени является отражением того, что риски введения таких жёстких санкций несколько снижаются», — отметил Лисоволик в разговоре с RT.

По словам эксперта, в Соединённых Штатах существуют опасения, что введение серьёзных ограничений негативно скажется на американской экономике. Пример этому — санкции против компании «РУСАЛ», которые начали пересматривать в сторону смягчения, когда они стали оказывать негативный эффект на финансовый рынок и американские компании.

«Думаю, если и будут дополнительные меры, скорее всего, они будут более точечными и не такими масштабными, как ограничения по отношению к госдолгу», — считает Ярослав Лисоволик.

Прислушаться к Минфину

Возможность введения ограничений против российского госдолга рассматривалась властями США ещё в начале 2018 года, однако дальнейшего распространения эта инициатива не получила. Не последнюю роль в этом сыграл доклад Минфина США, в котором не рекомендовалось вводить подобные санкции. Чиновники министерства отмечали, что эффект от ограничений на российский госдолг может затронуть как российских, так и американских инвесторов и предпринимателей.

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Ярослав Лисоволик считает, что оценка Минфина США будет учитываться и в этот раз. По его словам, американские законодатели также примут во внимание и общую ситуацию, в которой оказались Соединённые Штаты после введения ограничений не только на Россию, но и на другие государства.

«Эти ограничения генерируют определённый импульс, который может оказаться негативным для американской стороны с точки зрения ответных мер, а также снижения использования доллара. Есть целый ряд факторов, которые будут накапливаться и давить в сторону того, чтобы подобных радикальных санкций американцы не вводили», — отмечает Лисоволик.

Возвращение инвесторов

Между тем заявления о новых санкциях негативно влияют на настроения зарубежных инвесторов. По данным ЦБ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ последовательно снижается со своего максимума в 34,5%, который был достигнут в апреле 2018 года.

Причиной снижения стали также санкции США, введённые в апреле против ряда российских компаний и физических лиц. На 1 августа доля нерезидентов составляла 28%, а после информации о новых санкциях показатель вновь сократился. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что с апреля нерезиденты вывели из ОФЗ 480 млрд рублей. В итоге к началу сентября их доля среди держателей российских гособлигаций составила 26,6%, что соответствует уровню сентября 2016 года.

Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев пояснил RT, что угроза невозможности покупки нового госдолга снижает привлекательность рынка для инвесторов. Но если санкции США в отношении долговых бумаг России не будут приняты, это может вернуть их интерес.

«Российский рынок ОФЗ сильно недооценён: ставки высокие, цены довольно сильно скорректировались, а риски неплатежа со стороны правительства почти равны нулю. Нужно ещё поискать такую страну в мире, у которой настолько стабильный бюджет. Существуют курсовые риски, но в ситуации, когда у нас очень сильный платёжный баланс, они также невысоки», — считает Олег Солнцев.

Курс российского рубля после сообщений о санкциях 8 августа также начал снижение, которое продолжалось вплоть до 10 сентября. В этот день доллар США превысил уровень 70 рублей. Однако затем последовал рост российской валюты в течение двух недель, и на сегодняшний день доллар торгуется уже ниже 66 рублей.

«Я не ожидаю сильного ослабления рубля в ближайшее время, причём если санкции отложат и никакого внешнего негатива на рынок не придёт, тогда рубль начнёт укрепляться хорошими темпами. Если санкции не примут, он может прийти к уровню 60 рублей за доллар», — считает Наталья Мильчакова.

Олег Солнцев также утверждает, что отсутствие санкций приведёт к укреплению рубля. «У нас огромное сальдо по текущим операциям — самое высокое с 2011 года. Это даёт российской валюте очень мощный запас прочности. Мне кажется, что к уровням начала августа мы уже не вернёмся, но частично своё падение рубль может отыграть», — подчеркнул эксперт.

Пункт о возможном запрете на операции в долларах США вызвал опасения относительно судьбы долларовых вкладов населения. Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ проработал с каждым из крупных банков систему мер, которые позволяют им решать все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами. Глава регулятора подчеркнула, что Банк России не видит никаких угроз для валютных вкладов и никаких мер по принудительной конвертации не рассматривал. В Центробанке считают, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе.