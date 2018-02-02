«Вызовет дестабилизацию финансовых рынков»: американский Минфин не советует конгрессу налагать санкции на госдолг России

Минфин США утверждает, что введение санкций на госдолг России приведёт к дестабилизации финансовых рынков и нанесёт ущерб отношениям двух стран. Чиновники подчёркивают масштабы российской экономики и её вовлечённость на рынок мировых активов, а значит, ограничения по ОФЗ могут затронуть интересы и американских инвесторов. Об этом говорится в докладе министерства, обнародованном 2 февраля. Таким образом, самое ожидаемое событие для долгового рынка завершилось в пользу прогнозов аналитиков, которые лишь в 5% оценивали вероятность наложения санкций на ценные госбумаги России.

В пятницу вечером по московскому времени Минфин США направил в конгресс доклад, в котором не рекомендует вводить санкции на госдолг России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на текст доклада.

Самое ожидаемое событие на российском и мировом долговом рынке подтвердило официальные и независимые прогнозы — специалисты оценивали вероятность ограничений на ОФЗ лишь в 5%.

«Расширение санкций, вероятно, приведёт к увеличению расходов по займам для России, побудит российские власти изменить свою фискальную и монетарную стратегии, окажет понижательное давление на рост российской экономики, вызовет дестабилизацию финансовых рынков, в том числе вторичного рынка ценных бумаг, усилит нагрузку на российский банковский сектор и нанесёт ущерб отношениям России и США», — говорится в докладе американского финансового ведомства.

Чиновники министерства подчёркивают, что реальный и финансовый сектора российской экономики тесно связаны с международным бизнесом и глобальными инвестициями. Поэтому «эффект от санкций может распространиться не только на российских предпринимателей и представителей власти».

«Учитывая размеры российской экономики, её связь с мировыми рынками активов и полное исполнение международными компаниями требований санкций, масштабы последствий от наложения ограничений на российский госдолг остаются неопределёнными и эффект может затронуть как российских, так и американских инвесторов и предпринимателей», — отмечается в докладе Минфина США.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что запрет со стороны США на покупку новых ОФЗ или владение уже выпущенными бумагами спровоцирует лишь краткосрочную волатильность на рынке российского госдолга. По оценке руководства регулятора, ограничения не имели бы большого эффекта ни для экономики, ни для финансовой стабильности страны.

«Мы этот риск видели и раньше, оценивали влияние двух возможных сценариев: когда будет запрет на покупку новых и владение уже выпущенными облигациями», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Участники рынка, экономисты, официальные власти и наблюдатели прогнозировали публикацию доклада о влиянии санкций на госдолг России одновременно с «кремлёвским списком». Так, 30 января министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены в ближайшем будущем и официальный Вашингтон уже работает над ними.

Однако ожидание участников рынка растянулось почти на неделю. Доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский напомнил RT, что вероятность наложения ограничений на ОФЗ аналитики оценивали лишь в 5%.

«Санкции привели бы к выходу иностранных инвесторов из российских облигаций, что могло бы вызвать снижение цен, и, соответственно, повышение доходности. Следовательно, новые займы для Минфина обходились бы значительно дороже. Рынки корпоративных облигаций также на это отреагировали бы снижением цены и повышением доходности — тогда заимствования на внешних рынках для компаний стали бы дороже. Это могло бы привести к росту кредитных ставок внутри страны как компенсации за риск вложений в облигации», — пояснил экономист.

Согласно данным Центробанка, на 1 декабря 2017 года доля российских ОФЗ РФ, которые находятся в собственности иностранцев, составляет 32,1%.

Ранее аналитики назвали одну из причин, по которой США довольно затруднительно накладывать санкции на российские ОФЗ. Дело в том, что такое решение навредило бы самим американским инвесторам, имеющим значительные запасы в российском долге. Bloomberg отмечает, что речь идёт о BlackRock Inc., Stone Harbor Investment Partners и JPMorgan Chase & Co — трёх крупнейших держателях рублёвых облигаций с инвестициями на общую сумму около $4,9 млрд.

Reuters ссылается на аналитиков Bank of America, которые считают, что ограничения США на покупку облигаций приведут к «материальному» давлению.

Любопытно, что за всю неделю в режиме ожидания доклада Минфина США аналитики отметили чрезвычайно высокий спрос на российские долговые бумаги.

«Финансисты считали введение санкций в отношении российского госдолга маловероятным, поэтому цена ОФЗ росла на этой неделе. Если бы Минфин США рекомендовал ввести санкции, то доходность бумаг выросла бы на 30—40 базисных пунктов, а рубль бы ослаб. Но Россия подготовилась, поэтому иностранцев на рынке ОФЗ могли заменить внутренние инвесторы, в том числе госбанки», — пояснил RT начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

В разговоре с RT эксперт аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко подчеркнул, чтозапас рублёвой ликвидности у российских банков сейчас довольно значительный, поскольку приток средств продолжается с начала года. «Банки пока не особо используют эти средства на кредитование, чтобы сохранить запасы ликвидности. Если бы зарубежные инвесторы начали продавать облигации, то российский банковский сектор вполне смог бы приобрести на свой баланс эти бумаги», — отметил Кравченко.