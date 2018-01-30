Непятничное настроение: инвесторы ожидают публикацию доклада Минфина США о влиянии санкций на госдолг РФ

Опасения участников мирового долгового рынка не оправдались: Минфин США не опубликовал одновременно с «кремлёвским докладом» документ о влиянии санкций на российский госдолг. Между тем отчёт американского казначейства по вероятным ограничениям на ОФЗ инвесторы ждут ещё с прошлого года. Аналитики прогнозируют сохранение интриги до конца недели, а биржевые трейдеры и вовсе не исключают обнародования «долговых материалов» 2 февраля. Что происходит на рынке государственных облигаций — в материале RT.

Одновременно с обнародованием нашумевшего «Кремлёвского доклада» Минфин США планировал публикацию отчёта о возможном влиянии санкций на рынок российского суверенного долга (ОФЗ). Однако документ накануне так и не придали огласке, что не придало уверенности инвесторам. Как ранее отмечали эксперты, введение ограничений на покупку ОФЗ может спровоцировать отток зарубежных инвесторов. По данным российского Минфина, доля нерезидентов в российских гособлигациях составляет 33%. Впрочем, власти США решили пока не торопиться с введением новых санкций.

«Мы не исключаем некоторого снижения интереса к ОФЗ со стороны американских инвесторов. Основным фактором здесь выступает динамика процентных ставок в США и России. Так, американский регулятор намерен продолжить цикл повышения ставок, а наш ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Однако на рынке останутся европейские инвесторы, для которых дальнейшее снижение ставки в России не будет играть такой существенной роли за счёт сохранения низких ставок ЕЦБ», — прокомментировал RT ситуацию на долговом рынке старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

В то же время аналитики не исключают, что отчёт о влиянии санкций на ОФЗ будет обнародован до 2 февраля 2018 года.

Анонимный трейдер одного из западных банков в интервью Reuters признался, что теперь участники рынка ожидают пятницы, 2 февраля, предполагая возможные санкции в отношении госдолга.

«Все будут ждать публикации этого доклада, хотя, может быть, там вообще ни слова не будет сказано о том, что планируются санкции в отношении российского госдолга или вообще российский долговых ценных бумаг. Но эта неопределённость будет заставлять нервничать финансовые рынки», — пояснила RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Богдан Зварич подчёркивает, что предполагаемый доклад по влиянию санкций на российский долг не обязательно приведёт к введению каких-то ограничений. В целом аналитики отмечает устойчивость рубля к публикации «Кремлёвского доклада», но не исключает курсовых колебаний в случае доклада по ОФЗ или распространения санкционого режима на госдолг России.

«В последнем случае важно, какие именно ограничения могут быть наложены. Если это ограничит лишь покупку новых выпусков, влияние на рынок будет минимальным. Если же появится условие, предусматривающее продажу уже существующего долга, то это приведет к выходу из наших облигаций американских инвесторов. И в этой ситуации краткосрочно мы увидим провал на рынке облигаций и рост доходности облигаций на 100 — 150 базисных пунктов, после чего начнётся восстановление. Также это краткосрочно может оказать негативное влияние на рубль», — считает Зварич.

Примечательно, что открытие торгов на Московской бирже во вторник, 30 января, ознаменовалось временным падением российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи снизился на 0,62% до 2270 пунктов. Впрочем уже к середине торгового дня показатель восстановил рост и поднялся выше уровня 2290 пунктов. Российская валюта сохранила позиции и торгуется в районе отметки в 56,30 рублей за доллар США.



«Краткосрочное негативное влияние»

Экономисты добавляют, что одна из причин, по которой администрация Трампа пока не ввела санкции на российские ОФЗ, состоит в опасении причинения вреда самим инвесторам из США, которые владеют значительными запасами в российском долге. По информации Bloomberg BlackRock Inc., Stone Harbor Investment Partners и JPMorgan Chase & Co — являются тремя крупнейшими держателями рублевых облигаций с инвестициями на общую сумму около $4,9 млрд.

Отметим, что включение в «Кремлёвский доклад» не означает введения санкций. Однако многие эксперты полагают, что даже упоминание в документе может осложнить ведение международного бизнеса для его фигурантов.

«Многие компании либо находятся в государственной собственности, либо принадлежат частным лицам, поэтому мы сознательно уменьшили риск и инвестируем только в компании, которые не сталкиваются с этими рисками», — цитирует Reuters менеджера по портфелю акций развивающихся рынков в Royal Bank of Canada Global Asset Management Ричарда Фаррелла.

По данным Центробанка, доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 декабря 2017 года составляла 32,1% или 2,183 трлн рублей.

Любопытно, что накануне публикации доклада аналитики Райффайзенбанка зафиксировали чрезвычайно высокий спрос на облигации федерального займа. Например, спрос на предложенные Минфином ОФЗ в размере 40 млрд рублей составил 136 млрд рублей, что даже выше, чем в период активных покупок госдолга нерезидентами в начале 2017 года. В ежедневном отчёте банка отмечается, что основными покупателями госдолга выступают локальные инвесторы.

Аналитики «Фридом Финанс» подчёркивают, что высокий спрос на ОФЗ связан с поиском инвестактивов в нише низкорисковых инструментов, которые дали бы им хорошую доходность. Доходности аналогичных облигаций европейских стран сейчас находятся на очень низком уровне. Например, доходность по 10-летним облигациям Германии составляет порядка 0,65%, по 10-летним бондам Италии и Испании — в районе 2,1% и 1,4% соответственно. При этом объём долга по отношению к ВВП у этих стран явно выше, чем у России. Доходность же российских еврооблигаций, номинированных в евро, сейчас составляет порядка 3,6%, а доходность ОФЗ сейчас находится в районе 6—8%.

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Богдан Зварич не исключил, что в случае введения ограничения на приобретение российского долга, американские игроки могут продавать российские бумаги.

«Однако рост предложения, скорее всего, будет компенсирован ростом спроса, как со стороны российских банков, для которых госбумаги продолжают оставаться одним из направлений вложения привлечённых средств, так и со стороны европейских инвесторов, менее подверженных санкционным ограничениям. Они воспользуются снижением стоимости облигаций как возможностью купить наши бумаги с более привлекательной доходностью. В результате мы ожидаем лишь краткосрочного негативного влияния введения ограничений на приобретение российского долга со стороны США», — пояснил Зварич.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова отметила RT, что введение запретов для американских инвесторов на уже обращающиеся ОФЗ и на новые бумаги может привести к ослаблению национальной валюты на 5 рублей к доллару от текущих уровней.

«Они неэффективны и контрпродуктивны»

Российские власти задолго до публикации «Кремлёвского доклада» прокомментировали его возможное влияние на экономику и своё отношение к намерению американских чиновников.

Так, в эксклюзивном интервью RT вице-премьер Аркадий Дворкович прокомментировал санкционный режим и подчеркнул, что не только российская экономика, но и мировая, выиграли бы от его отмены.

«Санкции сказываются на отношениях между нашими странами и осложняют ведение бизнеса, однако российская экономика всё равно растёт. Конечно, без санкций она (экономика России. — RT) могла бы расти ещё больше, но её темпы роста сохраняются даже в условиях ограничений. Безусловно, остальной мир выиграл бы от снятия санкций. В этом случае Россия получила бы дополнительный экономический рост. Но решение о вводе санкций принимали не мы. Мы считаем, что они контрпродуктивны, неэффективны и с их помощью трудно добиться какого-либо результата», — заявил Аркадий Дворкович.

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Ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что от распространения санкций США на российский госдолг пострадают прежде всего иностранные инвесторы, которые «с удовольствием вкладываются в российские облигации и получают устойчивый, надёжный, гарантированный и высокий доход».

«Если такие ограничения будут введены, то мы будем размещать эти облигации среди наших российских инвесторов, на российской инфраструктуре и будем также заниматься тем, чтобы не увеличивать наш дисбаланс бюджета, чтобы осуществлять эти заимствования в минимальных объемах», — пояснил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Ещё в декабре 2017 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не исключает возможности покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) в случае введения санкций США на российский суверенный долг.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал на Давосском форуме, что дальнейшее введение санкций будет равносильно экономической войне.

«Я называю это экономической войной, потому что цель этих действий в оказании давления на Россию, не только экономического, но также и политического» — рассказал Костин в интервью Bloomberg TV.

Последнее расширение санкций США произошло 26 января — ограничения затронули деятельность 21 физлица и 21 юрлица.

Впервые Соединённые Штаты ввели санкции в связи с ситуацией вокруг Украины в 2014 году. После этого режим ограничений против России продлевался три раза.