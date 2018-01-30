«Телефонный справочник»: Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад»

Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало «кремлёвский доклад». Предполагалось, что в него войдут лица «из окружения Владимира Путина». Ранее американские СМИ анонсировали, что документ будет иметь очень жёсткие последствия. Однако в Минфине США указали, что «кремлёвский список» не является санкционным, а американских чиновников и руководителей агентств предостерегают от использования его как руководства к действию при принятии решений о новых санкциях. При этом в списке «олигархов» фигурируют лица, давно покинувшие Россию или в разное время находившиеся под следствием. В России документ американского Минфина уже назвали «телефонным справочником».

Министерство финансов США передало в конгресс список, называемый «кремлёвским докладом». В этом документе перечислены 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. При этом в американском ведомстве уточнили, что документ не является списком лиц, против которых введены санкции.

«Это не санкционный список, и включение в него отдельных лиц или компаний, как и в различные приложения этого доклада, ни в коем случае не стоит интерпретировать как введение санкций против них. Включение в этот список также не предполагает повода для какого-либо из агентств по внесению их в любые санкционные программы», — говорится в тексте документа.

При этом в самом докладе отмечается, что у него есть и засекреченная часть, которая не будет обнародована. Предполагается, что её огласят исключительно на закрытых заседаниях комитетов по международным делам конгресса США.

В той части доклада, где перечислялись «руководящие чиновники и политики», оказались имена сотрудников администрации президента России — Антона Вайно, Алексея Громова и Сергея Кириенко, помощника президента Владислава Суркова, а также пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, председателя СПЧ Михала Федотова, Бориса Титова и детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

В списке также перечислены все члены кабинета министров российского правительства: премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, Игорь Шувалов, Ольга Голодец и другие.

Более обширным оказался раздел «Список олигархов», в котором оказались Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Аркадий и Борис Ротенберги, Дмитрий Рыболовлев, Елена Батурина, бывший президент Альфа-Банка Пётр Авен, вице-президента «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун, банкир Олег Тиньков, владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, совладелец мебельного центра «Гранд» Год Нисанов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, эмигрировавший в США Юрий Мильнер и многие другие.

© Win McNamee/Getty Images

Несмотря на то что публикацию документа можно расценить как вмешательство во внутренние дела России, по сути доклад является «телефонным справочником», считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Это пока доклад, а не санкция как таковая. Дело пахнет очевидным вмешательством в наши внутренние дела, это попытка повлиять на состав и структуру органов власти в Российской Федерации. Принудить людей с оглядкой на США выполнять свою работу. Но если говорить об ответных действиях, то публиковать какой-то список американцев, которые имеют отношение к деятельности государства, не стоит», — отметил Климов.

«Они фактически просто опубликовали телефонный справочник. Могли бы тогда уж опубликовать список всех граждан Российской Федерации», — подчеркнул сенатор в разговоре с RT.

Данный документ является своеобразным предупреждением всем включённым в него лицам, считает политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.

«Это намёк всем лицам, перечисленным в списке, что если они будут вести деятельность, которая идёт вразрез с интересами США, то против них будут введены соответствующие санкции. Это способ давления, способ сказать ключевым лицам российского истеблишмента, что их заметили, на них обратили внимание и могут предпринять действия, которые негативно повлияют на их зарубежные активы и возможность перемещения и так далее», — рассказал Колядин в беседе с RT.

По мнению эксперта, большинство российских чиновников к этому моменту уже находятся в различных американских санкционных списках, так что данный доклад не станет для них тяжёлым потрясением. Учитывая, что американские политики твёрдо убеждены, что давление на высшее руководство России является действенной мерой, этот документ будет не последним, подчёркивает Колядин.

«Они находятся в плену своих иллюзий, что санкции очень опасны для нашей страны, поэтому это не последний список, который появится в США», — заключил эксперт.

«Противодействие посредством санкций»

Документ был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанным в августе 2017 году президентом США Дональдом Трампом. Он предполагает расширение ряда ограничительных мер в отношении российской экономики.

Также по теме Вашингтонский доклад: в конгрессе США провели секретный брифинг по санкциям против России В американском конгрессе состоялся секретный брифинг, который провели представители администрации Соединённых Штатов. Как сообщил...

Как подчеркнул посол США в России Джон Хантсман, публикация доклада не означает автоматического введения санкций против лиц, указанных в нём. Однако сам факт подготовки документа может являться попыткой повлиять на российских избирателей, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно считаем, что это (подготовка доклада. — RT) прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим. И мы убеждены, что никакого влияния не будет», — подчеркнул Песков.

Политический эффект от доклада будет незначительным, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Кроме того, это очень серьёзный удар по акциям (компаний. — RT). Часть из них торгуется — причём и на российском рынке, и на рынке ценных бумаг в Лондоне, некоторые — в Нью-Йорке».

Комментируя сообщения о возможной публикации доклада, Песков отметил важность дальнейших шагов, которые будут предприняты американцами, потому что «сам по себе список ничего не означает».

«Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше, за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — заключил Песков.

Ранее американский телеканал CNBC сообщал, что для новых антироссийских санкций администрация Трампа должна выбрать наименее болезненные меры. Ожидалось, что в докладе будут указаны 12 ограничительных мер, и администрация должна выбрать как минимум пять из них.

«Скорее всего, Белый дом выберет пять из 12 предусмотренных CAATSA мер, который окажут довольно незначительное воздействие, но не исключено, что будут приняты какие-то из строгих мер», — приводит CNBC слова аналитика американской исследовательской компании AKE Group Максимилиана Хесса.