Лавров попал в «кремлёвский доклад» США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в опубликованный Минфином США «кремлёвский доклад».

Всего в списке перечислено более 200 имён.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев также попал в «кремлёвский список».

В докладе упоминаются крупные российские чиновники, руководство Федерального собрания, несколько глав регионов, руководителей ведомств и госкомпаний.

Представленный перечень не означает, что в отношении данных лиц введены санкции, однако их могут ввести в дальнейшем.