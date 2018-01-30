Лавров попал в «кремлёвский доклад» США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в опубликованный Минфином США «кремлёвский доклад».
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Всего в списке перечислено более 200 имён.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев также попал в «кремлёвский список».
В докладе упоминаются крупные российские чиновники, руководство Федерального собрания, несколько глав регионов, руководителей ведомств и госкомпаний.
Представленный перечень не означает, что в отношении данных лиц введены санкции, однако их могут ввести в дальнейшем.
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