Более 100 российских руководителей госкомпаний и чиновников попали в «кремлёвский доклад»

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Минфин США передал конгрессу так называемый кремлёвский доклад, в который в общей сложности внесено 210 имён. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в список внесены 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей государственных компаний, а также 96 так называемых олигархов.

В частности, в докладе представлены пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента России Владислав Сурков, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, а также основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Подробнее — в материале RT.

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