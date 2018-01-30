Более 100 российских руководителей госкомпаний и чиновников попали в «кремлёвский доклад»

Минфин США передал конгрессу так называемый кремлёвский доклад, в который в общей сложности внесено 210 имён. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в список внесены 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей государственных компаний, а также 96 так называемых олигархов.

В частности, в докладе представлены пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента России Владислав Сурков, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, а также основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

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