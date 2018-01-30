Вашингтонский доклад: в конгрессе США состоялся секретный брифинг по санкциям против России

В американском конгрессе состоялся секретный брифинг, который провели представители администрации Соединённых Штатов. Как сообщил сенатор-демократ Бен Кардин, на встрече обсуждали антироссийские санкции. 29 января ожидалась публикация нового пакета ограничительных мер против России, в том числе «кремлёвского доклада». Однако список так и не был опубликован, как и не был введён новый пакет санкций. Американский Минфин сообщил лишь о передаче в конгресс списка фигурантов «кремлёвского доклада».

Представители администрации президента Соединённых Штатов провели в конгрессе секретный брифинг, посвящённый санкциям против России. Об этом сообщил член сенатского комитета по международным делам, демократ Бен Кардин.

Заявив о засекреченном характере брифинга, Кардин отметил, что разглашать детали обсуждения он не намерен. «Я не собираюсь обнародовать засекреченное содержание этих обсуждений. Но я сосредоточен на вопросе санкций и продолжу пристально следить за этим, чтобы добиться снижения возможности российского правительства вести эту торговлю», — говорится в заявлении Кардина на его сайте.

«Соединённые Штаты должны быть готовы к введению санкций в случае явного нарушения закона. Администрация не должна останавливаться на этих усилиях, и я ожидаю частого и регулярного диалога по этой теме», — подчеркнул демократ.

Как отметила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, администрация не планирует обнародовать содержание секретных брифингов, которые прошли в конгрессе. При этом, по её словам, американские ограничительные меры уже стоили России миллиардных сделок.

Также стало известно, что американский Минфин передал в конгресс так называемый кремлёвский доклад, в котором представлены имена тех, кого ведомство считает близкими к Кремлю «олигархами». При этом в министерстве особо подчеркнули, что этот документ не является списком лиц, против которых введены санкции.

сенатор Бен Кардин

Reuters

«Миллиардные потери»

Говоря об ограничительных мерах в отношении Москвы, представитель Госдепа подчеркнула, что новые санкции могут затронуть не только российские компании, но и те структуры, которые ведут бизнес с Москвой.

«Если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», — приводит РИА Новости слова Науэрт.

«Сегодня мы проинформировали конгресс, что это законодательство и его реализация приостановили (военные. — RT) продажи России. С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности», — заявила Науэрт РИА Новости.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) был принят летом 2017 года обеими палатами конгресса в ответ на якобы имевшее место вмешательство российских спецслужб в ход президентских выборов в Соединённых Штатах. Дональд Трамп подверг законопроект критике, так как он ограничивал его полномочия в применении внешнеполитических решений, однако в итоге не стал накладывать на него вето из-за продолжающегося обсуждения возможных связей его штаба с Россией.

Согласно закону, у администрации Трампа было 120 дней с момента подписания документа, чтобы подготовить новый санкционный список, который в СМИ называют «кремлёвским докладом». Основную часть списка готовит Минфин США, на который законом CAATSA возложена обязанность распределять санкционные меры, однако в подготовке также участвуют Госдеп и американские спецслужбы.

Санкционные пакеты

Напомним, что публикация новых — и, как заявляли американские СМИ, — наиболее жёстких антироссийских санкций планировалась в понедельник, 29 января. В частности, об этом накануне говорила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Она заявила, что так называемый «кремлёвский доклад» будет опубликован в ближайшее время.

«Мы ожидаем доклад сегодня (то есть 29 января. — RT», — отметила Сандерс.

Однако никаких документов в Вашингтоне на момент публикации материала не обнародовали. Предполагалось, что власти Соединённых Штатов объявят о введении санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского военно-промышленного комплекса.

А в Министерстве финансов США анонсировали публикацию так называемого «кремлёвского доклада» — санкций против лиц, политиков и крупных бизнесменов, которые якобы «имеют связи с Кремлём».

В Москве публикацию Вашингтоном «кремлёвского доклада» считают попыткой повлиять на избирательный процесс в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим. И мы убеждены, что никакого влияния не будет», — подчеркнул Песков.

Песков добавил, что «сам по себе список ничего не означает», однако очень важно, какие конкретно шаги будут предприняты американской стороной в дальнейшем.

«Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше, за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — заявил Песков.

Некоторые наблюдатели полагают, что политический эффект от доклада будет незначительным. Об этом в беседе с RT сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По мнению эксперта, опасаться стоит не самого списка, а ограничений на вложения в российские облигации.

«Кроме того, это очень серьёзный удар по акциям. Часть из них торгуется, причём и на российском рынке, и на рынке ценных бумаг в Лондоне, некоторые — в Нью-Йорке».

По его словам, «кремлёвский доклад может являться попыткой вытеснить конкурентов с рынка и повлиять на военно-технический потенциал России».