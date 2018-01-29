В ожидании санкций: евро показал рекордный за два месяца рост по отношению к рублю

Перед публикацией санкционного «кремлёвского доклада» Минфина США на российском валютном и фондовом рынках наблюдается нестабильная динамика. На открытии торгов 29 января нацвалюта впервые в 2018 году пробила отметку 70 рублей за евро. Последний раз курс опускался до этого уровня в декабре 2017 года. По отношению к доллару США рубль ослабел до значения 56,30. Впрочем, уже во второй половине дня российская валюта демонстрировала попытки восстановления. Что происходит на валютном рынке накануне ужесточения санкционного режима — в материале RT.

В понедельник, 29 января, рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику. В первой половине дня в ходе торгов на Московской бирже российская валюта просела до 56,30 рубля за доллар США и впервые с декабря 2015 года подешевела до 70 рублей за евро. Впрочем, уже после полудня можно было наблюдать постепенное укрепление рубля к американской и европейской валютам до 56,20 и 69,70 соответственно. Официальный курс Центробанка расчётом «на завтра» составил 56,20 рубля за доллар США и 69,80 рубля за евро.

Нестабильное поведение замечено и на российском рынке акций. Так, на открытии торгов индекс Московской биржи достиг отметки 2303 пункта, после чего опустился до уровня 2285. Во второй половине дня показатель возобновил рост и торговался вблизи значения 2295 пунктов.

Отсутствие единой динамики на рынках происходит на фоне ожиданий публикации «кремлёвского доклада»: 29 января вечером по московскому времени администрация президента США представит конгрессу списки граждан и компаний, в отношении которых могут быть введены санкции.

Доклад будет опубликован в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который 2 августа 2017 года подписал Дональд Трамп. Закон предполагает ужесточение односторонних ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР. Согласно CAATSA, американский президент теперь не вправе смягчать и отменять санкции без разрешения конгресса.

С понедельника Соединённые Штаты смогут вводить ограничения для организаций и физлиц, которые совершали «существенные транзакции» с предприятиями из списка Госдепа, в соответствии с CAATSA. Данный перечень был опубликован 27 октября 2017 года. В зоне риска оказались как отечественные, так и иностранные компании, сотрудничающие с российским оборонным сектором.

В то же время опрошенные RT аналитики считают, что страхи рынка пока необоснованны, а эффект от публикации доклада может быть временным и незначительным, поскольку мировая конъюнктура играет в пользу рубля.

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Как пояснил в разговоре с RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко, курс доллара по-прежнему остаётся вблизи трёхлетних минимумов к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). По данным портала MarketWatch, 29 января соответствующий индекс DXY находится вблизи значения 89,2 пункта.

Среди положительных факторов аналитик отметил и устойчивую динамику цен на нефть. Так, в понедельник сырьевые фьючерсы эталонной марки Brent снизились на 0,13%, составив $70,43 за баррель. Манаенко подчеркнул, что сейчас нефть торгуется вблизи максимальных значений с декабря 2014 года.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко обратил внимание, что в пользу рубля играет и налоговый период — 29 января завершается уплата налога на прибыль. Экономист также считает, что рынок продемонстрирует слабую реакцию на доклад американской администрации и можно будет наблюдать лишь краткосрочное спекулятивное ослабление нацвалюты. По оценке Ващенко, до конца недели курс останется в коридоре 56—57 рублей за доллар.

«Американские власти, скорее всего, не представят ничего принципиально нового. На мой взгляд, риск секторальных санкций и отключения от международных платёжных систем остаётся низким. Тем более что ЕС и страны Азии не пойдут на поводу у США в вопросе новых ограничений. Кроме того, рейтинговые агентства, в частности Moody's, повышают прогноз по рейтингу России», — заявил в разговоре с RT Ващенко.

На этом фоне влияние санкций на рубль будет ограниченным до прояснения ситуации с облигациями федерального займа, уверен Иван Манаенко.

«Поскольку волна ограничений не снижается, а продолжается, самый основной риск — это санкции относительно российского госдолга (ОФЗ). Именно они могут помешать устойчивому укреплению рубля. Потеря российской валюты может оцениваться примерно в пять рублей по отношению к американской, то есть курс в моменте может вырастать и до 60 рублей за доллар», — не исключил аналитик.

Основной же страх инвесторов — выход нерезидентов с рынка облигаций. Манаенко напомнил, что подобные попытки уже предпринимались в конце октября 2017 года. Тогда в течение недели курс российской валюты с текущих уровней вырос до 59 рублей за доллар. Эта ситуация показала, что валютный рынок достаточно чувствителен к положению дел на рынке гособлигаций.

По оценке Bank of America Merrill Lynch, на нерезидентов в целом приходится чуть более $51 млрд на рынке российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), а во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа, — 33,2% ($37,2 млрд).