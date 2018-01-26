На позитиве: агентство Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

В пятницу, 26 января, Moody’s обновило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Аналитики международного агентства объяснили оптимистичные оценки успехами в бюджетной и монетарной политике государства. В Moody’s также отмечают растущую устойчивость России перед глобальными шоками. Впрочем, эксперты подчёркивают, что некоторые внутриэкономические вопросы и вероятность расширения санкций по-прежнему препятствуют улучшению позиций РФ. Почему внимание инвесторов приковано к международным рейтингам и какие перспективы у России в 2018 году — в материале RT.

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз суверенного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный». Одной из причин этого стало «растущее доказательство институциональной устойчивости».

Как следует из сообщения агентства, Россия справилась с шоковым падением цен на нефть и введением санкций. На этом фоне аналитики Moody’s отмечают прагматичность налоговой и монетарной политики российских властей. Речь идёт о плавающем валютном курсе, который помог правительству и экспортёрам адаптироваться к изменчивым сырьевым котировкам. Кроме того, в Moody’s считают, что существенно снизилась уязвимость страны перед внешними шоками (геополитическая напряжённость, нестабильность рынка энергоресурсов).

«Я думаю, один из факторов повышения прогнозов на позитивный уровень — это введение бюджетного правила, которое ещё больше снижает зависимость российского бюджета от колебаний цен на нефть», — пояснил RT главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик.

Экономист добавляет, что в России снизилась доля нефтегазового сектора в ключевых параметрах экономики. Прежде всего речь идёт о доходах бюджета и экспортных поступлениях во внешнеторговой сфере.

Директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов в разговоре с RT также отмечает важность жёсткой бюджетной политики для повышения рейтинговых прогнозов.

«Объём ликвидных резервов правительства может удвоиться и превысить $100 млрд на конец 2018 года, в резервы будет направлено около 3% ВВП. Золотовалютные резервы к концу года могут превысить $500 млрд и фактически будут полностью покрывать размер внешнего долга России», —пояснил Тремасов.

В целом аналитики Moody’s уверены, что российская макроэкономическая стратегия и бюджетное правило должны в будущем привести к более устойчивой и стабильной модели роста.

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Официальные власти также прокомментировали сообщение международного агентства. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что всего за один год прогноз Moody’s поднялся с «негативного» до «позитивного». При этом все компании «большой тройки» (Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s) единогласны в своей прогнозной оценке российского рейтинга.

«Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились», — цитирует РИА Новости главу Минфина.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также отметил, что на фоне восстановления роста и увеличивающегося интереса инвесторов к российским активам экономика страны уже заслуживает не только пересмотра прогноза, но и повышения самого рейтинга.

Отправная точка

Вместе с улучшенным прогнозом Moody’s пока сохранило текущий суверенный рейтинг России на уровне «Ba1». Согласно шкале агентства, данная отметка говорит о том, что долговые обязательства государства имеют черты, характерные для спекулятивных инструментов.

По словам Ярослава Лисоволика, текущая оценка является справедливой, а ключевыми препятствиями для повышения данного уровня остаются определённые вопросы по ряду макроэкономических параметров.

«В социальной сфере динамика реальных доходов населения в прошлом году была в отрицательной зоне. Также можно сказать о том, что сам экономический рост, в том числе и в промышленном сегменте, не всегда показывает стабильность. К концу 2017 года этот показатель продемонстрировал замедление», — подчёркивает эксперт.

«Основной фактор, препятствующий нашему возвращению в инвестиционную группу, — это санкции и риск их расширения. Однако по макроэкономическим показателям и долговым метрикам мы выглядим лучше, чем многие страны, имеющие рейтинги на 1—2 ступени выше нашего уровня», — считает Кирилл Тремасов.

В то же время, по мнению Ярослава Лисоволика, положительный прогноз уже является отправной точкой для повышения самого рейтинга. Экономист уверен, что при сохранении общих позитивных тенденций в 2018 году вполне возможен выход России на инвестиционный уровень, что, в свою очередь, приведёт к улучшению и усилению притока капитала в экономику.