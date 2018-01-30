Посол России в США заявил об отсутствии страха перед антироссийскими санкциями

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские санкции не пугают Москву.

Об этом он рассказал в интервью каналу «Россия 24».

«Мы пытаемся объяснить, что санкции — это движение в никуда. Нас санкциями не запугать», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января. Позднее американский сенатор Бен Кардин заявил, что конгресс уже получил информацию о потенциальных санкциях против России.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал возможные санкции США против компаний и физлиц, сотрудничающих с российскими предприятиями в оборонном секторе.