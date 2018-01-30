В Белом доме рассказали о скорой публикации «кремлёвского доклада»

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что так называемый кремлёвский доклад, в котором приведены подробности введения новых санкций против Москвы, будет опубликован в ближайшее время.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Мы ожидаем доклад сегодня», — отметила она, добавив, что за подробностями лучше обратиться в Министерство финансов США.

Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января. Позднее американский сенатор Бен Кардин заявил, что конгресс уже получил информацию о потенциальных санкциях против России.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал возможные санкции США против компаний и физлиц, сотрудничающих с российскими предприятиями в оборонном секторе.