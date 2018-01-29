В Госдуме считают «кремлёвский доклад» попыткой вмешательства во внутренние дела России

Так называемый кремлёвский доклад, который, как предполагается, будет опубликован 29 января, является попыткой оказать влияние на ход предвыборной кампании в России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Кремлёвский доклад» — это не что иное, как попытка повлиять на ход выборной кампании в России, а это уже, простите, вмешательство во внутренние дела другой страны в чистом виде», — цитирует РИА Новости депутата.

При этом, по его словам, новые санкции и доклад глубоко безразличны россиянам.

«По поводу новых антироссийских санкций и так называемого кремлёвского доклада, который может быть опубликован до конца января… Простым россиянам и то, и другое глубоко безразлично», — сказал Толстой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает публикацию «кремлёвского доклада» очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что доклад будет подготовлен к 29 января.