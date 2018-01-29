Песков назвал «кремлёвский доклад» США попыткой оказать влияние на выборы в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают публикацию так называемого «кремлёвского доклада» прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

«Мы действительно считаем, что это (подготовка доклада. — RT) прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим. И мы убеждены, что никакого влияния не будет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле публикацию доклада попыткой дестабилизировать ситуацию в России перед выборами.

При этом он добавил: очень важно, какие конкретно шаги будут предприняты американской стороной в дальнейшем, «потому что сам по себе список ничего не означает».

«Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше, за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — заявил Песков.

Ранее Хантсман проинформировал, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января. При этом он заявил, что публикация доклада о санкциях против России не подразумевает их автоматического введения.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

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