Сенатор США сообщил о получении конгрессом информации о возможных антироссийских санкциях

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Американский сенатор Бен Кардин заявил, что конгресс получил информацию о потенциальных санкциях против России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены», — заявил он, комментируя возможность сделок с оборонными компаниями и разведслужбами России.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января.



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