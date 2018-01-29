В Совфеде прокомментировали возможность введения новых санкций США

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал возможные санкции США против компаний и физлиц, сотрудничающих с российскими предприятиями в оборонном секторе.

Как полагает сенатор, такими действиями Вашингтон пытается упрочить своё экономическое положение в мире.

«Пока что рано обсуждать такие вещи. Прежде чем гадать на кофейной гуще, надо получить конкретный список, что они собираются делать», — отметил Джабаров.

По его словам, если такие санкции будут введены, то это недобросовестная конкуренция.

Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал слова министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, который заявил, что в рамках санкционного режима в отношении России есть «пространство для манёвра».