В Совфеде прокомментировали возможность введения новых санкций США
Как полагает сенатор, такими действиями Вашингтон пытается упрочить своё экономическое положение в мире.
«Пока что рано обсуждать такие вещи. Прежде чем гадать на кофейной гуще, надо получить конкретный список, что они собираются делать», — отметил Джабаров.
По его словам, если такие санкции будут введены, то это недобросовестная конкуренция.
Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал слова министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, который заявил, что в рамках санкционного режима в отношении России есть «пространство для манёвра».