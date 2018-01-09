Эксперт оценил заявление министра Франции о «манёвре» в рамках антироссийских санкций

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал слова министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, который заявил, что в рамках санкционного режима в отношении России есть «пространство для манёвра». Об этом сообщает ФАН.

Как отметил эксперт, Европа, включая, в частности, Париж, устала от санкций, «введённых брюссельскими евробюрократами под давлением администрации США в 2014 году».

«Почему это сказал именно французский министр? Потому что для Франции сельское хозяйство не просто играет важную роль, но и является существенным политическим фактором», — сказал Соловейчик.

Он также указал, что в настоящее время во Франции наблюдается экономический кризис, а новый президент страны Эммануэль Макрон получил от своего предшественника Франсуа Олланда «скверное наследство», и теперь ему нужно срочно исправлять ситуацию.

Кроме того, Соловейчик заявил, что французским аграриям интересен ёмкий и платёжеспособный российский рынок, поэтому Ле Мэр вынужден начать политический торг в надежде частичного смягчения российских контрсанкций и с целью показать, что Париж учитывает общественное мнение своей страны, её сельского населения.

«Насколько министр Ле Мэр сможет договориться с российскими властями, покажет время», — добавил эксперт.

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