Глава Минфина Франции рассказал о пространстве для манёвра в рамках антироссийских санкций

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Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что в рамках санкционного режима в отношении России есть «пространство для манёвра».

В интервью «Ведомостям» он отметил, что Франция, являясь одной из ключевых стран Евросоюза, полностью придерживается решений, принятых на европейском уровне, включая введение антироссийских санкций.

«Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для манёвра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества», — заявил Ле Мэр.

В этой связи он напомнил, что Россия в прошлом уже снимала часть наложенных в 2013 году ограничений на французскую продукцию, например на картофель, и это «имело положительный эффект».

Кроме того, министр прокомментировал российскую политику импортозамещения.

«Импортозамещение может быть ответом на санкции, но лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо сельскохозяйственную сферу качественно улучшать. Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого», — сказал он.

Ранее Бруно Ле Мэр сообщил о планах создать «торговую ось» из Европы в Пекин через Москву.

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