Французский министр рассказал о планах провести «торговую ось» из Европы в Китай через Россию

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Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр сообщил о планах создать «торговую ось» из Европы в Пекин через Москву.

Об этом Ле Мэр рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

«Мы переходим от мира, в котором господствуют исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному», — заявил Ле Мэр.

По его словам, Франция намерена создать «торговую ось», которая протянется «от Европы до Пекина через Москву».

Ранее Ле Мэр выразил надежду, что экономические санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, в перспективе могут быть сняты.

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