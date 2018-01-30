В Госдепе рассказали об условиях отмены санкций против России

Короткая ссылка
В Государственном департаменте США рассказали о том, при каких условиях американские санкции против России будут отменены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.

«Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит (требования. — RT) конгресса и администрации в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций», — заявили в Госдепе.

Отмечается, что ограничения служат наказанием России за её действия. Лишая страну прибыли, санкции не дают использовать полученные от торговли деньги на «международную кампанию по враждебному влиянию и дестабилизации».

Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января. Позднее американский сенатор Бен Кардин заявил, что конгресс уже получил информацию о потенциальных санкциях против России.



Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru