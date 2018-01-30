В Госдепе рассказали об условиях отмены санкций против России

В Государственном департаменте США рассказали о том, при каких условиях американские санкции против России будут отменены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.

«Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит (требования. — RT) конгресса и администрации в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций», — заявили в Госдепе.

Отмечается, что ограничения служат наказанием России за её действия. Лишая страну прибыли, санкции не дают использовать полученные от торговли деньги на «международную кампанию по враждебному влиянию и дестабилизации».

Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января. Позднее американский сенатор Бен Кардин заявил, что конгресс уже получил информацию о потенциальных санкциях против России.





