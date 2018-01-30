В Госдепе рассказали об условиях отмены санкций против России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.
«Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит (требования. — RT) конгресса и администрации в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций», — заявили в Госдепе.
Отмечается, что ограничения служат наказанием России за её действия. Лишая страну прибыли, санкции не дают использовать полученные от торговли деньги на «международную кампанию по враждебному влиянию и дестабилизации».
Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января. Позднее американский сенатор Бен Кардин заявил, что конгресс уже получил информацию о потенциальных санкциях против России.