Медведев внесён в «кремлёвский доклад» США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев попал в «кремлёвский доклад» Минфина США.

В список внесены 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей государственных компаний, а также 96 так называемых олигархов.

В докладе упоминаются глава Минобороны России Сергей Шойгу, министр финансов России Антон Силуанов, министр энергетики России Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Кроме того, в перечень включены спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спецпредставитель российского президента Сергей Иванов, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Генштаба Валерий Герасимов.

Также попали в список мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава СК России Александр Бастрыкин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Представленный перечень не означает, что в отношении данных лиц введены санкции, однако их могут ввести в дальнейшем.