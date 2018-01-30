Шойгу, Новак и Силуанов попали в «кремлёвский доклад» Минфина США

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В так называемый кремлёвский доклад, который подготовил Минфин США, включены глава Минобороны России Сергей Шойгу, министр финансов России Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава МВД Владимир Колокольцев.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США.

Кроме того, в список внесены министр культуры России Владимир Мединский, вице-премьер России Аркадий Дворкович, глава МЧС России Владимир Пучков, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, вице-премьер Ольга Голодец, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

В списке также упомянуты министры Михаил Абызов, Александр Ткачёв, Ольга Васильева, Александр Галушка, Вероника Скворцова, Александр Коновалов, Максим Топилин, Сергей Донской, Лев Кузнецов, Павел Колобков.

Ранее стало известно, что более 100 российских руководителей госкомпаний и чиновников попали в «кремлёвский доклад».

Представленный перечень не означает, что в отношении данных лиц введены санкции, однако их могут ввести в дальнейшем.

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США
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