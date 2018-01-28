«Абсолютно незаконные»: в Минэнерго России ответили на введение Вашингтоном персональных санкций

В Министерстве энергетики России считают персональные санкции США, под которые попали представители ведомства, незаконными и требующими разъяснений. По словам главы Минэнерго Александра Новака, на работу правительства данные ограничения не повлияют, однако ещё больше осложнят отношения между двумя странами. Опрошенные RT эксперты считают, что Соединённые Штаты таким образом пытаются усилить политическое давление на российскую элиту и ближайшее окружение президента страны, чтобы ослабить его поддержку перед выборами. При этом попадание некоторых людей в санкционный список нелогично и не соответствует официальной причине введения ограничений, отмечают политологи.

Министр энергетики России Александр Новак в субботу заявил, что введение санкций США против двух чиновников министерства незаконно.

«Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение», — заявил Новак.

По его словам, расширение санкционного списка, осуществлённое США, требует изучения. Глава Минэнерго подчеркнул, что подобные ограничения способствуют лишь ухудшению взаимоотношений двух стран.

«Нашим компаниям предстоит это (санкции. — RT) оценить, но работают они в таких условиях с 2014 года, и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями», — сказал Новак.

Напомним, в пятницу Минфин США расширил санкционный список против России, внеся в него замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака и гендиректора дочерней компании госкорпорации «Ростех» — «Технопромэспорт» Сергея Топор-Гилку. Кроме того, под ограничения попали сама компания «Технопромэспорт» и концерн «Силовые машины» — из-за ситуации с поставками в Крым турбины немецкого концерта Siemens.

Из списка ЕС

Замминистра энергетики Андрей Черезов занимает свою должность с 2013 года, в области энергетики работает уже больше 20 лет. В министерстве курирует обеспечение энергоснабжения Крыма, подготовку к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018, инвестиционные программы, подготовку к отопительному сезону и другие вопросы. В августе 2017 года его имя попало в санкционный список ЕС в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым.

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак начал работать в правительстве пять лет назад. До 2013 года занимался технической частью строительства олимпийских объектов в Сочи. Сейчас он входит в состав коллегии Минэнерго России. Его имя часто стало фигурировать в прессе с августа 2017 года, когда он вместе со своими коллегами по ведомству попал в санкционный список ЕС из-за дела о турбинах Siemens.

По мнению США

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что введение персональных санкций в отношении представителей энергетической отрасли России связано в первую очередь со скандалом, который разгорелся между компанией Siemens и компаниями «Ростеха». В суде стороны пытаются доказать принадлежность тепловых турбин, которые были поставлены в Крым для строительства теплостанций.

«Вполне возможно, очередные санкции связаны с поставками турбин в Крым и другими аналогичными проектами с точки зрения санкционного режима и его обхода. В целом персональные санкции мне не кажутся очень важными, важны санкции против компаний», — пояснил эксперт.

По его словам, персональные санкционные списки формируются по многим критериям. Кандидаты могут быть причастны к каким-либо «событиям, которые, по мнению США, являются предосудительными». В том числе близость к Владимиру Путину может являться важным фактором.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

«Вопрос, в чём цель и задача этих персональных санкций. Очевидно, что это давление на элиту с целью катализации элитных расколов и размывания базы поддержки власти действующего президента», — заключил Михаил Ремизов.

Причина и следствие

Проследить логику санкционных списков США довольно сложно, иногда этой логики может и не быть совсем, уверен политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин. Он напомнил, что официальной причиной очередного расширения санкций стала ситуация на Украине.

«Санкции вводятся из-за ситуации на Украине. Вопрос, где эти люди — и где Украина», — подчеркнул эксперт в беседе с RT, говоря о Черезове, Грабчаке и Топор-Гилке, которые попали в очередной санкционный список.

По его мнению, причины для санкций Вашингтон будет находить «вне зависимости от того, что на самом деле происходит, чтобы показать раздражение тем, что в нашей стране политическая и экономическая ситуация складывается именно так, а не иначе».

«Таким образом, причина и следствие не обязательно должны совпадать. От событий на Украине могут пострадать чиновники нефтегазовой отрасли, от событий на Ближнем Востоке могут пострадать люди, которые занимаются лёгкой промышленностью... Это может быть связано с их переживаниями, что Россия не очень страдает от уже введённых санкций. Это может быть вообще ни с чем не связано. В данный момент решили, что нужно ещё раз показать своё «фи» и своё раздражение в виде санкций», — заявил политолог.

Тем не менее Андрей Колядин предположил, что объявление персональных санкций может быть связано с предстоящим появлением так называемого кремлёвского списка, в который предположительно войдут около 50 бизнесменов, влияющих на политическую жизнь России и находящихся вблизи президента. Но подтверждений этому никаких нет, поэтому экспертам остаётся только гадать.

Новые санкции США

Напомним, в расширенный список санкций, опубликованный в пятницу, США включили 21 физическое лицо. Среди них — девять граждан России, в том числе заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Под ограничения попали также 10 министров самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик: министр информации ДНР Игорь Антипов, министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, министр финансов Екатерина Матющенко, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, министр госбезопасности ДНР Владимир Павленко, министр юстиции ДНР Елена Радомская, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, и.о. министра экономического развития ЛНР Елена Костенко, министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин.

Как объяснил министр финансов США Стивен Мнучин, новые санкции направлены на «оказание давления» на Москву для полной реализации минских договорённостей по Украине.

В российском МИД заявили, что этот шаг США является «демонстрацией беспомощности» Вашингтона и обернётся лишь финансовыми потерями для американского бизнеса.