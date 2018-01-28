«Абсолютно незаконные»: в Минэнерго России ответили на введение Вашингтоном персональных санкций
- Министр энергетики России Александр Новак
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Министр энергетики России Александр Новак в субботу заявил, что введение санкций США против двух чиновников министерства незаконно.
«Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение», — заявил Новак.
По его словам, расширение санкционного списка, осуществлённое США, требует изучения. Глава Минэнерго подчеркнул, что подобные ограничения способствуют лишь ухудшению взаимоотношений двух стран.
«Нашим компаниям предстоит это (санкции. — RT) оценить, но работают они в таких условиях с 2014 года, и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями», — сказал Новак.
Напомним, в пятницу Минфин США расширил санкционный список против России, внеся в него замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака и гендиректора дочерней компании госкорпорации «Ростех» — «Технопромэспорт» Сергея Топор-Гилку. Кроме того, под ограничения попали сама компания «Технопромэспорт» и концерн «Силовые машины» — из-за ситуации с поставками в Крым турбины немецкого концерта Siemens.
Из списка ЕС
Замминистра энергетики Андрей Черезов занимает свою должность с 2013 года, в области энергетики работает уже больше 20 лет. В министерстве курирует обеспечение энергоснабжения Крыма, подготовку к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018, инвестиционные программы, подготовку к отопительному сезону и другие вопросы. В августе 2017 года его имя попало в санкционный список ЕС в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым.
Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак начал работать в правительстве пять лет назад. До 2013 года занимался технической частью строительства олимпийских объектов в Сочи. Сейчас он входит в состав коллегии Минэнерго России. Его имя часто стало фигурировать в прессе с августа 2017 года, когда он вместе со своими коллегами по ведомству попал в санкционный список ЕС из-за дела о турбинах Siemens.
По мнению США
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что введение персональных санкций в отношении представителей энергетической отрасли России связано в первую очередь со скандалом, который разгорелся между компанией Siemens и компаниями «Ростеха». В суде стороны пытаются доказать принадлежность тепловых турбин, которые были поставлены в Крым для строительства теплостанций.
«Вполне возможно, очередные санкции связаны с поставками турбин в Крым и другими аналогичными проектами с точки зрения санкционного режима и его обхода. В целом персональные санкции мне не кажутся очень важными, важны санкции против компаний», — пояснил эксперт.
По его словам, персональные санкционные списки формируются по многим критериям. Кандидаты могут быть причастны к каким-либо «событиям, которые, по мнению США, являются предосудительными». В том числе близость к Владимиру Путину может являться важным фактором.
- Президент России Владимир Путин
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Вопрос, в чём цель и задача этих персональных санкций. Очевидно, что это давление на элиту с целью катализации элитных расколов и размывания базы поддержки власти действующего президента», — заключил Михаил Ремизов.
Причина и следствие
Проследить логику санкционных списков США довольно сложно, иногда этой логики может и не быть совсем, уверен политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин. Он напомнил, что официальной причиной очередного расширения санкций стала ситуация на Украине.
«Санкции вводятся из-за ситуации на Украине. Вопрос, где эти люди — и где Украина», — подчеркнул эксперт в беседе с RT, говоря о Черезове, Грабчаке и Топор-Гилке, которые попали в очередной санкционный список.
По его мнению, причины для санкций Вашингтон будет находить «вне зависимости от того, что на самом деле происходит, чтобы показать раздражение тем, что в нашей стране политическая и экономическая ситуация складывается именно так, а не иначе».
«Таким образом, причина и следствие не обязательно должны совпадать. От событий на Украине могут пострадать чиновники нефтегазовой отрасли, от событий на Ближнем Востоке могут пострадать люди, которые занимаются лёгкой промышленностью... Это может быть связано с их переживаниями, что Россия не очень страдает от уже введённых санкций. Это может быть вообще ни с чем не связано. В данный момент решили, что нужно ещё раз показать своё «фи» и своё раздражение в виде санкций», — заявил политолог.
Тем не менее Андрей Колядин предположил, что объявление персональных санкций может быть связано с предстоящим появлением так называемого кремлёвского списка, в который предположительно войдут около 50 бизнесменов, влияющих на политическую жизнь России и находящихся вблизи президента. Но подтверждений этому никаких нет, поэтому экспертам остаётся только гадать.
Новые санкции США
Напомним, в расширенный список санкций, опубликованный в пятницу, США включили 21 физическое лицо. Среди них — девять граждан России, в том числе заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Под ограничения попали также 10 министров самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик: министр информации ДНР Игорь Антипов, министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, министр финансов Екатерина Матющенко, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, министр госбезопасности ДНР Владимир Павленко, министр юстиции ДНР Елена Радомская, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, и.о. министра экономического развития ЛНР Елена Костенко, министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин.
Как объяснил министр финансов США Стивен Мнучин, новые санкции направлены на «оказание давления» на Москву для полной реализации минских договорённостей по Украине.
В российском МИД заявили, что этот шаг США является «демонстрацией беспомощности» Вашингтона и обернётся лишь финансовыми потерями для американского бизнеса.
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