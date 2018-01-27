Дворкович назвал бессмысленными и необоснованными новые санкции США

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Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что новые санкции США бессмысленны и необоснованны, а также наносят ущерб всем.

«Если серьёзно говорить, то и эти, и прежние санкции, бессмысленные и не обоснованные ничем, не ведущие ни к какому положительному результату ни для Соединённых Штатов Америки, ни для кого в мире, наносят ущерб всем», — приводит РИА Новости слова Дворковича.

Также вице-премьер прокомментировал тот факт, что под санкции попали 21 человек и 21 юридическое лицо.

«21 плюс 21 — такое ощущение, что они в какую-то карточную игру играют. Особенно мне запомнилась «Сургутмебель» — просто хит», — сказал Дворкович.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

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