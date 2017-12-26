Владелец «Спартака» назван счастливчиком года по версии Forbes
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назван счастливчиком года по версии журнала Forbes.
Об этом говорится на официальном сайте издания.
Федун купил «Спартак» в 2004 году. В 2017 году, впервые после смены владельца, московский клуб смог выиграть чемпионат России.
В нынешнем сезоне после 20 туров действующие чемпионы с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Ранее Федун рассказал, какие позиции необходимо усилить «Спартаку».
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