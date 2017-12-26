Владелец «Спартака» назван счастливчиком года по версии Forbes

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назван счастливчиком года по версии журнала Forbes.

Об этом говорится на официальном сайте издания.

Федун купил «Спартак» в 2004 году. В 2017 году, впервые после смены владельца, московский клуб смог выиграть чемпионат России.

В нынешнем сезоне после 20 туров действующие чемпионы с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее Федун рассказал, какие позиции необходимо усилить «Спартаку».

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