«Мы справимся с любыми сложностями»: вице-премьер Дворкович о новых санкциях в отношении России

В этом году вице-премьер правительства Аркадий Дворкович вновь возглавил российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В эксклюзивном интервью RT Дворкович рассказал, что российский бизнес готов к любым последствиям новых санкций со стороны США. Вице-премьер также объяснил, почему скептически относится к криптовалютам, за счёт чего темпы роста ВВП России преодолеют двухпроцентный показатель, и подтвердил решение до конца бороться и защищать отечественных спортсменов на Олимпиаде.

— Аркадий Владимирович, весь прошлый год в медиапространстве только и было разговоров, что о санкциях. Да и в нынешнем они продолжаются, ведь скоро Минфин США объявит своё решение о новых ограничениях в отношении России. Как вы считаете, есть ли вероятность, что какие-то санкции будут отменены?

— Лично мне кажется, что санкции — это исключительно вопрос внутренней политики США, а не международной политики. Санкции сказываются на отношениях между нашими странами и осложняют ведение бизнеса, однако российская экономика всё равно растёт. Конечно, без санкций она (экономика России. — RT) могла бы расти ещё больше, но её темпы роста сохраняются даже в условиях ограничений.

В конце января могут быть опубликованы новые санкционные списки. Поживём — увидим. Хотя сейчас бизнес готовится к негативному развитию событий. Но я надеюсь, что разумный подход возобладает над бездумными решениями, и наши партнёры воздержатся от радикальных шагов. Но, повторюсь, мы справимся с любыми сложностями, которые могут возникнуть вследствие введения санкций.

Кроме того, как я уже отмечал здесь, в Давосе, наши американские партнёры используют данные санкции не только против России, но и против европейских и других государств — как инструмент конкуренции, чтобы затруднить компаниям из разных стран работу на мировом рынке. Думаю, против них санкции оказались даже действеннее, чем против России.

— Значит, снятие части санкций существенно сказалось бы на мировой экономике?

— Безусловно, остальной мир выиграл бы от снятия санкций. В этом случае Россия получила бы дополнительный экономический рост. Но решение о вводе санкций принимали не мы. Мы считаем, что они контрпродуктивны, неэффективны и с их помощью трудно добиться какого-либо результата.

Дворкович: Мы справимся с любыми последствиями введения санкций против России

«Без России было бы невозможно заключить соглашение ОПЕК»

— В российском правительстве вы курируете работу в том числе и энергетической сферы. Какой ситуации на рынке вы ожидаете в 2018 году с учётом продолжающегося роста цен на сырьё? Как компании сектора ТЭК намерены модернизировать производство в условиях санкционного режима?

— Россия остаётся одним из крупнейших поставщиков нефти на глобальном рынке, даже с учётом соглашения ОПЕК+. Российское правительство в сотрудничестве с нефтяными компаниями разработало чёткую стратегию, направленную на поддержание конкурентоспособности отрасли не только внутри страны, но и на мировом рынке. Эта стратегия включает в себя новые методы разведки месторождений. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы освоения новых месторождений как в Западной, так и в Восточной Сибири, а также в Арктике.

Второй момент касается переработки и сбыта нефтегазовой продукции. Одни компании уже завершили процесс модернизации, другим (к примеру, «Роснефти») ещё только предстоит модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы и дополнительно инвестировать в новые технологии. Так что работа ведётся.

Потребность нефтяных компаний в новом оборудовании и новых технологиях очень высока, и этот спрос удовлетворяют российские производители. К настоящему времени более 90% оборудования, необходимого нефтяным компаниям, производится в России. Раньше этот показатель составлял всего 40—50%.

— Возможно ли предсказать будущее пакта о сокращении добычи нефти ОПЕК+? Выйдут ли какие-то страны из соглашения или «заморозка» производства сырья будет продлена в неизменном виде?

— Наш министр энергетики (глава Минэнерго Александр Новак. — RT) активно участвует в дискуссиях на эту тему. Без России заключить соглашение ОПЕК+ было бы просто невозможно. Сейчас участники пакта договорились провести в середине года (в июне) мониторинг рынка, по итогам которого будет определяться дальнейший курс. Пока что действие соглашения продлено до конца года. Никаких других решений пока не принималось. Всё будет зависеть от ситуации на рынке и результатов мониторинга.

— Давайте обсудим ситуацию в российской экономике. Как вы считаете, достигнет ли Россия в этом году целевых показателей темпа роста ВВП? И как будет поддерживаться развитие ключевых отраслей?

— По итогам 2017 года тем роста ВВП составил, по разным оценкам, от 1,5% до 1,8%. На этот год мы поставили себе более амбициозную цель — достигнуть роста, как минимум, от 2% и выше (при оптимистичном сценарии — 3%). И это вполне реально. В какой-то мере, рост экономики связан с соглашением ОПЕК+, поскольку нефть играет большую роль в российской экономике. Когда нефтяной сектор не растёт, то сложно существенно увеличить темпы роста ВВП.

В целом, меры правительства по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата, борьбе с инфляцией (и, как следствие, снижению процентных ставок), а также санация банковской системы — всё это должно принести желаемые результаты. Если нам удастся стимулировать инвестиционную деятельность внутри страны и увеличить приток прямых иностранных инвестиций, то мы сумеем достичь целевых показателей ВВП.

«Пока рано судить о будущем криптовалют»

— Криптовалюты — одна из самых популярных тем на глобальном рынке. Как на российской экономике может отразится законодательное регулирование этого рынка?

— Я скептически отношусь к криптовалютам, но это не значит, что их нужно игнорировать. Я вижу огромный интерес к криптовалютам, в том числе, и в России. Некоторые российские предприниматели работают на этом рынке, привлекая инвестиции путём эмиссии — главным образом, за рубежом, а не в России.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о своём намерении создать платёжную систему на базе технологии блокчейн с использованием сети Telegram. Идея весьма интересная. Посмотрим, что из этого выйдет. Здесь многое зависит от технических аспектов и безопасности данной системы. Не все вопросы ещё решены, и мы пристально следим за ситуацией.

У нас существуют специальные рабочие группы, занимающиеся как мониторингом, так и исследованием рынка криптовалют. Этим также занимаются Внешэкономбанк и Сбербанк. Но там тоже полагают, что сейчас ещё слишком рано судить о том, есть ли у криптовалют будущее. Посмотрим. В Центробанке сейчас обдумывают возможные действия в данной ситуации.

Кроме того, мы обсуждали этот вопрос с нашими китайскими коллегами, и они крайне скептически относятся к криптовалютам. Так что будет видно. Но не думаю, что какое бы то ни было решение в этой сфере может негативно сказаться на нашей экономике, поскольку доля подобных инструментов в общем объёме финансовых операций в России и во всём мире пока ещё ничтожна.

Аркадий Дворкович о будущем криптовалюты

«Мы будем бороться и защищать наших спортсменов»

— Как вы прокомментируете очередное сокращение числа российских спортсменов, которые допущены к участию в зимней Олимпиаде, несмотря на то, что они считаются «чистыми»?

— Прежде всего, мы по-прежнему ведём консультации по этому вопросу со специальной комиссией при Международном олимпийском комитете. Надеюсь, в итоге будет принято разумное решение. Если же будет всё-таки окончательно решено сократить число допущенных российских спортсменов, то, на мой взгляд, это недальновидный шаг. Он противоречил бы Олимпийской хартии, олимпийскому духу, и привёл бы к слому олимпийской системы. Это очень опасно, если Международный олимпийский комитет будет действовать в нарушение собственных правил, установленных мировым спортивным сообществом.

Мы будем и дальше работать с нашими коллегами, постараемся убедить их в том, что закрывать «чистым» спортсменам путь на Олимпиаду несправедливо и противоправно. Кроме того, это нечестная конкуренция, когда искусственно создаются благоприятные условия для спортсменов из других стран. Мы будем бороться против этого и защищать наших спортсменов.

— До начала Игр остаётся чуть больше двух недель, и данное решение может изменить весь настрой Олимпиады. Как вы думаете, это может быть сделано специально?

— Настрой уже меняется. Многие спортсмены из других стран считают, что «чистые» спортсмены должны участвовать в Олимпиаде. Так что это уже вредит настрою. То, что решение принимается настолько вплотную к Играм, служит примером нечестной конкуренции — оно даёт другим спортсменам несправедливое преимущество. И, возможно, цель именно в этом и заключается.

— Аркадий Владимирович, позвольте заключительный вопрос. Вы возглавляете российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Эта «должность» как-то изменила ваше восприятие ВЭФа, отразилась ли на ваших действиях? В целом, как наше представительство на форуме влияет на развитие инвестиционной и бизнес-деятельности?

— Мне удалось продуктивно побеседовать с коллегами из разных стран о политической ситуации в мире и об экономическом дисбалансе. Каждый такой диалог, каждая дискуссия и знание точки зрения других участников позволяют нам скорректировать какие-то из собственных выводов. Это полезно при выработке собственного курса.

Каждый раз, когда мы общаемся с представителями зарубежных компаний, они подчеркивают, насколько важно для них, что российское правительство и президент продолжают придерживаться курса на открытость страны для прямых иностранных инвестиций и обеспечение в России благоприятного бизнес-климата. Мы раз за разом слышим от компаний, что они очень это ценят и планируют значительные инвестиции в России.