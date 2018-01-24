«Блокчейн — направление, в котором Россия совершает прыжок с шестом»: глава ВЭБ Горьков о цифровой экономике

Обсуждение места России в глобальной цифровой экономике неожиданно стало одной из самых дискутируемых и ажиотажных сессий в «Русском доме» на форуме в швейцарском Давосе. Участник мероприятия — глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков — в эксклюзивном интервью RT сравнил развитие блокчейна в России с прыжками с шестом и посоветовал не обращать внимания на курс биткоина и других криптовалют. Глава госкорпорации уверен, что в 2018—2019 году страна станет лидером в этой технологии, а инновации вроде искусственного интеллекта спровоцируют новую квантовую революцию в России.

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— Сергей Николаевич, совершенно неожиданно для участников форума сессия «Россия в глобальной цифровой повестке» вызвала небывалый ажиотаж. Почему вдруг этой темой — блокчейном, цифровизацией, криптовалютами — так заинтересовались в последние несколько лет?

— Цифровая повестка сейчас важна и многим интересна, но никто не ожидал, что до такой степени. Участники Давосского форума, которые посетили «Русский дом», не могли попасть на эту сессию, зал был совершенно переполнен. По реакции слушателей было видно, что кто-то принимает или не принимает озвученные идеи, но важен сам факт глобального интереса к этой теме.

Ещё полтора года назад Россию не было слышно и видно в блокчейне. Пожалуй, только Виталик Бутерин — сооснователь Ethereum — активно демонстрировал в мире свой проект. Сейчас мы уже видим включение блокчейна в повестку правительства, тестирование российскими компаниями этой технологии, а также реализацию крупных проектов на корпоративном и региональном уровнях. Таким образом, за полтора года Россия прошла путь от непонимания блокчейна (который существует уже много лет) к становлению лидерства в этой сфере.

Горьков: «Блокчейн — направление, где Россия уже совершает прыжок с шестом»

— Так ли очевидно лидерство России? По вашим прогнозам, когда страна сможет занять первые позиции в развитии и применении блокчейна?

— Например, когда мы говорим про импортозамещение, это вопрос догоняющего развития. А надо не только догонять, но ещё и прыгать. И именно блокчейн — это то направление, в котором Россия совершает сейчас прыжок с шестом. Мы уже оторвались, уже в воздухе, теперь осталось только долететь и взять высоту. Я уверен, что это произойдёт буквально в 2018—2019 году.

— В этом году ситуация с курсами криптовалют совершенно отличается от прошлогодней. Многие игроки рынка разочарованы и спешат вывести свои цифровые деньги в реальные. Аналитики тем временем уже заговорили о «новом пузыре». Поэтому как вы считаете, нужно ли российским компаниям и просто россиянам, которых манит крипторынок, связываться с новыми деньгами?

— Криптовалюта и блокчейн имеют опосредованное значение. Cryptocurrency — это только техническая часть транзакций, не более того. Правительство и Центробанк сформулировали мудрую позицию, которая означает: «Мы не будем запрещать, мы хотим изучить тренд и принять правильное решение в регуляторике».

Это важно, потому что сейчас очень просто всё взять и запретить. Например, Китай запретил, и сейчас с рынка КНР ушло огромное количество денег и технологий. Наверное, это неправильный путь.

— Но ведь криптовалюты — это очень рисковый и непредсказуемый в прогнозировании инструмент…

— Нужно использовать момент. Конечно же, криптовалюты несут большие риски, поскольку они не обеспечены. Очень важно принять правильные регуляторные решения на государственном уровне, которые, с одной стороны, были бы фундаментально правильными, с другой стороны, «не убили ребёнка».

Горьков: важно, что ЦБ и правительство взяли тайм-аут в вопросе урегулирования рынка криптовалют

Поэтому важно, что правительство и ЦБ взяли тайм-аут до второй половины 2018 года. Например, в прошлом году на рынке был один тренд — биткоин дорожал, сейчас всё по-другому. Я считаю, что не нужно очень сильно обращать внимание, насколько растёт или не растёт биткоин. Нужно обращать внимание на возможности, но и на риски, конечно же.

— Если говорить в целом об инновационной экономике в России, то какие ещё направления необходимо развивать, кроме блокчейна?

— Нам надо двигаться в сторону конвергентных технологий, в том числе развивать искусственный интеллект. И ещё одно направление, которое может стать фундаментально новым явлением, связано с квантовыми технологиями. Всё, что создано с точки зрения транзистеров, чипов и так далее, — это итоги второй квантовой революции. Следующая революция это просто-напросто сотрёт. И мы не должны создавать то, что умрёт, а, как я уже отметил, прыгать в новое. В России для этого есть все возможности: талантливые люди и математическая школа. Пока нельзя сказать, что у нас есть какие-то существенные достижения, ведь, как и блокчейну, этим технологиям всего несколько лет. Квантовый компьютер, например, начали создавать буквально 10 лет назад.

— Последний вопрос уже на тему международной деятельности ВЭБа. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Китаем и Индией.

— В 2017 году мы с Китаем совершили много подписаний, объёмом $7 млрд. Это очень большая сумма, но мы видим возможности в ещё большем привлечении. Сейчас наша задача — конвертировать эти средства в реальные проекты. Так, в прошлом году мы осуществили несколько проектов на $800 млн.

Если говорить про Индию, то в декабре мы договорились с компанией Srei Infrastructure Finance Ltd создать фонд по инвестициям в IT в размере $200 млн. Это тоже новое направление работы, так как фонд будет заниматься инновационными технологиями.

ВЭБ пока не осуществляет привлечение средств с рынка Индии, мы идём несколько другим путём: создаём фонды с индийскими компаниями. Но это особенности индийского рынка: там нет такого объёма ликвидности, как в Китае, чтобы можно было её использовать на российском рынке.