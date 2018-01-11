Новый код Дурова: экс-партнёр создателя «ВКонтакте» — о выпуске Telegram собственной криптовалюты

Бывший партнёр братьев Дуровых по работе над соцсетью «ВКонтакте» и мессенджером Telegram Антон Розенберг в интервью RT рассказал о перспективах криптовалюты Gram, которую собирается выпустить команда Павла Дурова. Ранее Розенберг первым рассказал о проекте и опубликовал ссылку на обнаруженный им рекламный ролик проекта. Сам Дуров не подтверждал работу блокчейн-платформой TON и криптовалютой. По словам Розенберга, проект интересен, однако его перспективы туманны: у Павла Дурова не хватает проверенных людей для работы над новым направлением, а сам Telegram, на базе которого появится новая криптовалюта, недостаточно децентрализован и слишком зависим от властей ЕС и США.

Без майнинга и децентрализации

— Можете рассказать про новую технологию Павла Дурова простыми словами?

— Пока о технологиях, которые хотят создать в рамках платформы TON, известно только из рекламных материалов. Зато они есть в том числе на русском языке, и рекламный ролик, и перевод white paper для инвесторов (в контексте криптовалют white paper — это опубликованный в открытом доступе документ, в котором создатели проекта объясняют свои цели и задачи, а также обосновывают, почему он будет успешным. — RT). К сожалению, не так легко рассказать даже о том, что из себя представляют уже существующие криптовалюты вроде биткоина. Тем, кто в этом уже разобрался, будет проще.

Павел Дуров обещает создать собственную криптовалюту, но с быстрыми и удобными возможностями по переводу. Ценой скорости будет неполная децентрализация. Обработкой будут заниматься выделенные ноды, принадлежащие либо Telegram, либо крупным инвесторам (нода — узел в блокчейн сети. Фактически, отдельный компьютер, который обрабатывает транзакции. В децентрализованных криптовалютах, вроде Bitcoin, нодой может стать любой человек с компьютером и установленным на нем специальном софте. Став нодой, то есть частью сети, человек помогает обрабатывать транзакции, получая за это вознаграждение в виде той же крпитовалюты. Так происходит процесс майнинга. — RT).

Майнить будет нельзя, в систему будет заложена инфляция (обесценивание «граммов» на кошельках пользователей) на уровне порядка 2% годовых, эмитируемые («допечатываемые») средства будут распределяться среди владельцев крупных нод, чтобы компенсировать их затраты.

Но про возможность и простоту ввода и вывода «граммов», то есть их покупки и продажи за фиатные («реальные») деньги, как и вообще легальность этого в будущем, пока ничего не известно. Анонсирован также ряд других, вспомогательных сервисов, чтобы можно было сказать именно о платформе, но обычным пользователям они будут менее интересны.

— Знали ли вы о планах создания криптовалюты мессенджера, когда работали в Telegram? Обсуждалось ли это?

— Нет, пока я работал в Telegram, до апреля 2017 года, не было никаких планов, связанных с ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов — выпуск проектом токенов, то есть криптовалюты, которой в дальнейшем можно будет оплачивать услуги этой площадки. — RT), блокчейном, криптовалютами. Их никто даже не обсуждал. Если бы я узнал о каких-то планах в процессе работы, я бы не стал это публиковать, это не этично.

Так что я уверен, идея возникла у Павла Дурова летом-осенью, когда курсы криптовалют устремились вверх, а тема ICO резко стала популярной.

— Что вы думаете на этот счёт?

— Так получилось, что я случайно нашёл ролик с рекламой TON и первым рассказал о планах ICO. В принципе, там я написал основное, что думал и думаю о проекте. С тех пор я успел поговорить с десятками инвесторов, изучить оригинальный white paper, но принципиально ничего не изменилось. Надо разделять этап проведения ICO и всё то, что будет (или не будет) потом.

«Telegram зависит от властей ЕС и США»

— Как такая система может работать в РФ, если на законодательном уровне до сих пор нет понимания регулирования этих процессов?

— Раньше Павел Дуров соблюдал законы РФ, потом мы увидели суд с ФСБ в октябре, после которого он начал искать юристов для изучения вопросов правового статуса мессенджера. Летом Дуров летал договариваться с властями Индонезии, а сейчас Telegram заблокирован в Иране из-за отказа блокировать на их территории один из каналов. Если за всем этим не стоит чего-то большего, то Павел просто в каждом отдельном случае решает, что ему выгоднее здесь и сейчас, то есть о законах не очень беспокоится.

Тогда всё будет зависеть от того, какие законы в России успеют принять, и насколько существенной будет популярность новой криптовалюты у пользователей. Примерно так сейчас обстоят дела с существующими криптовалютами, вроде биткоина или эфира (криптовалюта Ethereum, созданная выходцем из России Виталиком Бутериным. — RT).

Но в отличие от них, Telegram проще заблокировать — он не децентрализован и почти полностью зависит от App Store и Google Play. И, конечно, ещё больше — от властей ЕС и США, так как там расположены основные датацентры.

— Есть ли вероятность, что переводы будут делаться всё-таки в привычной валюте?

— Чтобы собрать много денег на ICO, надо много пообещать. Павлу Дурову необходимо создать новую криптовалюту, причём принципиально новую. Пока никто не смог достичь одновременно всех заявленных характеристик.

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К сожалению, децентрализованность криптовалют плохо сочетается со скоростью подтверждения транзакций и производительностью, то есть числом транзакций, которые можно обработать в единицу времени.

В рекламе TON обещают революционно улучшить сразу все параметры, но технической документации пока опубликовано не было.

Если всё это удастся сделать и внедрить, и при этом уложиться в правовое поле — тогда в Telegram будут сервисы по переводу фиатных денег через конвертацию в «граммы» и обратно, но создать их смогут и сторонние разработчики.

— На ваш взгляд, Павел Дуров будет искать инвесторов сам?

Павел Дуров дружит с рядом российских олигархов, но не любит инвесторов, потому что в классических схемах при вложении денег в проект люди ожидают какого-то контроля, хотя бы наблюдения, хотят прозрачности и отчётов, планов и бюджета. А в Telegram ничего этого нет.

Собственно говоря, поэтому ICO — едва ли не единственный способ привлечь деньги под проект, поскольку не подразумевает никакой ответственности, кроме обещания выпустить токены.

Насколько я знаю, собирать деньги на ICO Павлу помогают несколько знакомых посредников, каждый из которых ищет инвесторов и убеждает их вложиться.

— Можете ли вы предположить, кто может быть инвестором?

Я предполагаю, что несколько человек могут быть такими посредниками, а инвесторами, скорее всего, являются прежде всего крупные инвестфонды, которые могут выделить небольшой процент средств на высокорискованные инвестиции. Впрочем, посредники приходят и к крупным частным инвесторам, предлагая внести деньги через них.

С другой стороны, поскольку официальной информации об ICO по-прежнему нет, а интерес есть, многие инвесторы, средние и даже крупные инвестфонды, пишут мне в поисках контактов.

Среди них есть как частные инвестфонды, так и люди, занимающиеся криптовалютами и сделавшие на этом деньги в последнее время.

Например, китайские инвесторы, так как у них в стране крупные биржи и майнеры, а ICO запретили. Но, насколько я слышал, деньги принимают только в виде классических валют, в первую очередь, в долларах.

— Какую платформу Дуров взял за основу, Wechat?

— При создании Telegram за основу брался WhatsApp, было жёсткое требование работать быстрее и стабильнее на плохих соединениях. Но WeChat является скорее общим примером платформы, где интегрированы платежи, игры и другие сервисы.

А в качестве основы для TON скорее выступили эфириум и другие основанные на блокчейн-технологии проекты, вроде распределённых файловых систем.

В силу специфики децентрализации основными являются протокол и эталонная реализация, и всё это обычно выкладывается в виде открытых исходных кодов. Поэтому можно смотреть, что сделали другие, повторять и использовать их решения.

— Как это можно развить дальше, к чему всё движется?

— Для начала надо попробовать создать всё то, что уже пообещали в рамках ICO и white paper. Пока в Telegram из этого нет ничего, а сроки заявлены в 4 года, за это время всё может измениться. Я не думаю, что есть смысл гадать, что будет дальше.

По крайней мере, когда мы работали над «ВКонтакте», Павел Дуров всегда возмущался инвесторами, просившими планы развития больше, чем на год. Если речь шла не о строительстве датацентров, конечно.

И говорил, что на больший срок планировать что-то в такой динамичной отрасли, как IT, нет смысла. В Telegram тоже не строили далеко идущих планов.

«Интересно будет точно»

— Может ли Telegram стать конкурентом Visa и Mastercard?

Речь идёт не столько о создании аналога традиционных платёжных систем, сколько о создании новой криптовалюты. Если заявленное удастся реализовать технически, следующей задачей будет убедить всех пользователей мессенджера начать ей пользоваться. Павел Дуров в 2010 году уже пробовал сделать свою валюту, «рубли ВКонтакте», но тогда её популярность не превысила уровня в 1%.

Если удастся решить эту задачу, новой валюте придётся конкурировать с другими криптовалютами, такими как биткоин и эфир.

Правда, в отличие от них, Telegram не децентрализован и зависит от властей, в первую очередь, ЕС и США. И я думаю, что ни одно из государств не захочет видеть конкурента своему центробанку.

Кстати говоря, уже после публикации первой информации, посвящённой проекту TON, в Иране успели заблокировали Telegram, и пока не известно, будет ли он разблокирован. А это крупнейшая аудитория мессенджера. Visa и Mastercard там, впрочем, всё равно не работают.

Чтобы захватить какой-то новый рынок, часто надо сделать что-то поначалу небольшое, незаметное. И когда более крупные игроки обратят внимание, будет уже поздно. Так интернет победил телевидение, так мы в своё время сделали «ВКонтакте», хотя были уже интернет-гиганты вроде «Яндекса», Mail.ru, «Рамблера».

Но здесь Павел Дуров уже привлечёт к себе огромное внимание этим ICO, хотя продукт появится только через несколько лет.

Такова обратная сторона ICO. Поэтому я предлагаю подождать и посмотреть, что же будет в итоге. Интересно будет точно.

— Есть ли у Telegram мощности для создания удобных интерфейсов, интуитивно понятных миллионам пользователей?

Для создания интерфейсов нужны не мощности, а хорошие дизайнеры, и число пользователей тут не важно. Но в случае блокчейн-проекта это совершенно не главное, основные задачи будут в разработке децентрализованных протоколов, разработке и построении множества крупных нод (таковы особенности протокола консенсуса proof-of-stake) и обеспечении безопасности всего этого.

В опубликованных документах перечислена большая часть команды Telegram (точнее говоря, моих бывших коллег по ООО «Телеграф», мы все работали именно там), ребята молодцы, но все полностью заняты разработкой мессенджера, и времени уже не хватает. Так, например, Павел обещал решить проблему (лимита в 1 млн сообщений для каждого пользователя. — RT) до конца 2017 года.

Для этого Николай Дуров должен был переписать text-index, но сроки истекли, а задача так и не выполнена.

Поэтому для разработки TON придётся или перепрофилировать разработчиков на C/С++ (но их всего пятеро, и они уже заняты), или набирать команду под новый проект с нуля. Но Павел Дуров в этом вопросе с годами становится всё более консервативен и берёт на работу почти исключительно тех, с кем работал ещё во «ВКонтакте». Это несложно видеть даже по white paper: только один из перечисленных там сотрудников не работал во «ВКонтакте», хотя и он был отобран по результатам конкурса на разработку фоторедактора для ВК.

Однако данный кадровый ресурс практически полностью исчерпан, и я сам с большим интересом жду информации о том, кто же реально будет делать TON.

— Будет ли спрос на криптовалюту Gram? И соберет ли Telegram заявленные на ICO деньги?

Про спрос на «граммы» говорить пока рано, как мне кажется. Что касается ICO, там нет заявленного hard cap'а (максимальное количество средств, которые будут собраны в процессе краудфандинга. — RT). Цена токенов растёт экспоненциально, хотя и с очень маленьким основанием, так что это сделано скорее для создания психологического ощущения ажиотажа.

Продавать будут столько, сколько будут покупать.

Но на закрытой продаже перед ICO, думаю, соберут сотни миллионов. Так устроен текущий рынок ICO. Молодые инвесторы вкладывают деньги, ориентируясь на имена и не особо интересуясь даже самим продуктом. Они надеются заработать на спекуляции токенами после выхода на биржу. Надеюсь, они хотя бы внимательно смотрят на срок заморозки, отдельные источники говорят даже о 2,5 годах. В конце концов, за это время могут принять законы, регулирующие ICO.

— Стоит ли вообще, по-вашему, вкладываться в криптовалюту?

— Криптовалюты сейчас относятся к высокорискованным активам с высокой волатильностью и неопределённым юридическим статусом, а цена на большинство из них определяется в первую очередь спекулятивным и ажиотажным спросом. Кроме того, их не продают в обменниках, при покупке есть риск остаться без денег.

Так что я советую прежде всего разобраться в том, что криптовалюты из себя представляют, и не пытаться вложить туда все сбережения в надежде разбогатеть. Только то, что вы морально готовы потерять.

В конце концов, вы можете забыть или потерять пароль от кошелька — и тогда никто не сможет вам помочь.

Тем, кто всё-таки хочет рисковать, но не готов становиться профессиональным трейдером, стоит обратить внимание на наиболее популярные криптовалюты. Всё остальное стоит или рассматривать как лотерейные билеты, или глубоко погружаться в вопрос, изучать форумы, следить за новостями и постоянно следить за ценой.