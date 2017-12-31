«Электрический глаз», блокчейн-технологии и биохакинг: Роспатент составил топ-10 российских разработок 2017 года

В Роспатенте назвали десять наиболее перспективных изобретений, которые были зарегистрированы в 2017 году. Среди них — практическое применение технологии блокчейн, разработки в области генной инженерии и 3D-печати, биохакинга, медицины. Один из приборов, попавших в рейтинг Роспатента, создал школьник из Красноярского края. О наиболее важных разработках российских учёных — в материале RT.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) назвала самые яркие патентные заявки, зарегистрированные в уходящем году. В ведомстве рассказали RT, что наибольшее количество разработок, вошедших в топ-10, связано с медициной.

Так, отечественные учёные-офтальмологи Дмитрий Давыдов и Александр Яковлев запатентовали «электрический глаз». В основе разработки лежит инновационный электрод, позволяющий справиться с атрофией зрительного нерва у человека. Один из авторов рассказал RT, что их устройство помогает лечить заболевание более безопасным и эффективным способом.

«Снижается риск развития инвалидности. Разработан и новый метод установки электрода, который сводит к минимуму осложнения при операции. Электростимуляцию зрительного нерва теперь можно будет производить адресно, а также при необходимости усиливать электрические импульсы, проходящие по зрительному нерву. При этом эффект на 30—40% выше, чем от традиционных методов», — пояснил Дмитрий Давыдов.

Он добавил, что разработки продолжаются.

Офтальмологическая операция

РИА Новости

© Юрий Стрелец

В этом году также был запатентован способ создания персонализированного ген-активированного имплантата для восстановления костной ткани. Новый метод помогает пациентам с костными дефектами, которые вызваны врождёнными деформациями и аномалиями развития, травмами, воспалительными заболеваниями, онкологической патологией. Лечение предполагает вживление в костную ткань ген-активированного имплантата, созданного с помощью 3D-реконструкции.

Ещё одно изобретение в области медицины, которое вошло в десятку самых значительных разработок 2017 года, относится к такому разделу, как кардиология. Российские хирурги Леонид Бокерия и Ольга Бокерия запатентовали устройство для поддержания тока крови во время операций на сердце.

«Чтобы провести операцию на сердце, его необходимо в буквальном смысле остановить. Острее всего подобные операции переносят маленькие пациенты: из-за небольших анатомических размеров у них ограничено пространство для оперативных вмешательств.

Разработана оригинальная методика имплантации устройства для вспомогательного кровообращения, не требующая обширного вмешательства. Особенности данного устройства позволяют сохранить анатомически правильный ток крови», — говорится в кратком описании изобретения.

Устройство помогает снизить риск развития осложнений при выполнении операций на сердце и сосудах у детей и тем самым минимизировать риск летального исхода и осложнений после хирургического вмешательства.

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Башкирские новаторы в уходящем году позаботились о здоровье наших зубов: был создан и запатентован стоматологический карандаш, в состав которого вошли метронидазол, бактисубтил (противомикробные препараты), а самое главное — экстракт личинок большой восковой моли. Медики поясняют, что для пчеловодов это опасный вредитель, а для производителей лекарственных средств — уникальный, биологически активный источник органических аминокислот. Разработка помогает лечить воспалительные заболевания пародонта.

Помимо медицинских разработок в рейтинг наиболее ярких патентных заявок, зарегистрированных в уходящем году, вошли высокотехнологичные изобретения.

Так, впервые был выдан российский патент на изобретение с использованием технологии блокчейн. Автор Игорь Дю создал способ контроля подлинности и качества продукции в процессе её производства и реализации. Основная цель — защитить от несанкционированного доступа всю информацию о продукте.

Также был создан уникальный сплав, который применяется в печати на 3D-принтере деталей для двигателя. Один из авторов изобретения — инженер первой категории НИЦ «Курчатовский институт», кандидат технических наук Татьяна Бобкова — рассказала RT, что разработка велась достаточно долго, на протяжении четырёх-пяти лет. В течение этого времени опытным путём изготавливались составы с различным соотношением компонентов, пояснила она.

«Полученные изделия мы исследовали, проверяли их свойства и за счёт этого оптимизировали процентное соотношение составляющих элементов. Перспектива применения этого сплава в промышленности колоссальная. Он позволяет добиться повышенной в два-три раза микротвёрдости, а также увеличить интервал температур эксплуатации -196 °С до 1600 °С. Из сплава, например, уже печатали детали двигателя внутреннего сгорания», — сообщила Бобкова.

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РИА Новости

© Алексей Филиппов

В 2017 году командой учёных был запатентован компактный аппарат-буксир для удаления с орбиты мусора — отработавших спутников и устройств. Также был выдан патент на экономичную энергетическую установку для космических кораблей. Это изобретение уменьшает потери полезной мощности энергоустановки. При ограниченных ресурсах на борту космического аппарата сохранение энергии двигателя — важнейший вопрос жизнеобеспечения.

Придумали учёные и способ делать топливо из отходов деревообрабатывающей промышленности. Технология довольно проста: древесину измельчают, сушат, а затем проводят термическое разложение с помощью нагретого теплоносителя и водяного пара. После чего разделяют полученные газы, один из которых содержит водород.

Интересными и полезными изобретениями отличились в этом году не только видные деятели науки, но и совсем юные разработчики.

Так, в топ-10 Роспатента попал электронный индикатор уровня уклона, который придумал ученик 10 класса лицея № 103 г. Железногорска (Красноярский край) Михаил Уткин. Спектр применения прибора довольно широк: измерение расстояний, горизонтов или азимутов; топография, навигация; гироскопические приборы; фотограмметрия.

Заместитель директора Федерального института промышленной собственности Елена Гаврилова рассказала RT, что в этом году активно развиваются такие направления науки и техники, как молекулярная генетика, создание генно-инженерных конструкций в области новых ферментов, антител, которые являются составляющими лекарственных препаратов.

«Продолжило развитие направление персонифицированной медицины, где лекарства и лечение подбираются исходя из потребностей конкретного человека. Также поступило много заявок в области 3D-принтеров. Большое количество изобретений по материалам, которые можно использовать для таких принтеров. А если говорить о новых направлениях, то это IT, то, что на слуху, — технология блокчейн. Нам поступило порядка 21 подобного изобретения», — рассказала Гаврилова.