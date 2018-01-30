Полный список: кто попал в «кремлёвский доклад» Минфина США

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Александр Карпов
Минфин США выпустил «кремлёвский доклад» с именами российских министров, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В документе подчёркивается, что он не является санкционным. Американским чиновникам рекомендуется не принимать список как руководство к действию при введении персональных санкций. В российских властных кругах раскритиковали документ Соединённых Штатов. RT публикует полную версию «кремлёвского списка».
Полный список: кто попал в «кремлёвский доклад» Минфина США
  • Reuters

Приложение А: Список руководящих чиновников

Администрация президента

  • Антон Вайно, руководитель администрации президента
  • Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации президента
  • Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента
  • Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя администрации президента
  • Владимир Островенко, заместитель руководителя администрации президента
  • Дмитрий Песков, замглавы администрации президента, пресс-секретарь президента
  • Владислав Китаев, руководитель протокола
  • Андрей Белоусов, помощник президента
  • Лариса Брычёва, помощник президента
  • Владислав Сурков, помощник президента
  • Игорь Левитин, помощник президента
  • Владимир Кожин, помощник президента
  • Юрий Ушаков, помощник президента
  • Андрей Фурсенко, помощник президента
  • Николай Цуканов, помощник президента
  • Константин Чуйченко, помощник президента
  • Евгений Школов, помощник президента
  • Игорь Щёголев, помощник президента
  • Александр Бедрицкий, советник президента, спецпредставитель по вопросам климата
  • Сергей Глазьев, советник президента
  • Сергей Григоров, советник президента
  • Герман Клименко, советник президента
  • Антон Кобяков, советник президента
  • Александра Левицкая, советник президента
  • Владимир Толстой, советник президента
  • Михаил Федотов, советник президента, председатель Совета по правам человека
  • Вениамин Яковлев, советник президента
  • Артур Муравьёв, полномочный представитель президента в Совете Федерации
  • Гарри Минх, полномочный представитель президента в Госдуме
  • Михаил Кротов, полномочный представитель президента в Конституционном суде
  • Анна Кузнецова, обмудсмен по правам ребёнка
  • Борис Титов, обмудсмен по правам предпринимателей
  • Михаил Бабич, полномочный представитель в Приволжском федеральном округе
  • Александр Беглов, полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе
  • Олег Белавенцев, полномочный представитель в Северо-Кавказском федеральном округе
  • Алексей Гродеев, полномочный представитель в Центральном федеральном округе
  • Сергей Меняйло, полномочный представитель в Сибирском федеральном округе
  • Юрий Трутнев, полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе
  • Владимир Устинов, полномочный представитель в Южном федеральном округе
  • Игорь Холманских, полномочный представитель в Уральском федеральном округе
  • Александр Манжосин, начальник управления администрации президента по внешней политике
  • Владимир Чернов, начальник управления по культурным связям
  • Олег Говорун, начальник управления по связям с СНГ, Абхазией и Южной Осетией

Кабинет министров

  • Дмитрий Медведев, премьер-министр
  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
  • РИА Новости
  • Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ
  • Сергей Приходько, заместитель председателя правительства
  • Александр Хлопопнин, заместитель председателя правительства
  • Виталий Мутко, вице-премьер
  • Аркадий Дворкович, вице-премьер
  • Ольга Голодец, вице-премьер
  • Дмитрий Козак, вице-премьер
  • Дмитрий Рогозин, вице-премьер
  • Михаил Абызов, министр по координации деятельности Открытого правительства
  • Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства
  • Владимир Пучков, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
  • Николай Никофоров, министр связи и массовых коммуникаций 
  • Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
  • Владимир Мединский, министр культуры
  • Сергей Шойгу, министр обороны
  • Максим Орешкин, министр экономического развития
  • Ольга Васильева, министр образования и науки
  • Александр Новак, министр энергетики
  • Александр Галушка, министр по развитию Дальнего Востока
  • Антон Силуанов, министр финансов
  • Сергей Лавров, министр иностранных дел
  • Вероника Скворцова, министр здравоохранения
  • Денис Мантуров, министр промышленности и торговли
  • Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
  • Александр Коновалов, министр юстиции
  • Максим Топилин, министр труда
  • Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии 
  • Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа
  • Павел Колобков, министр спорта
  • Максим Соколов, министр транспорта  

Другие высокопоставленные чиновники

 

  • Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
  • Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
  • РИА Новости
  • Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки
  • Вячеслав Володин, председатель Госдумы
  • Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности
  • Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
  • Владимир Булавин, глава Федеральной таможенной службы
  • Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ
  • Игорь Коробов, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ
  • Рашид Нургалиев, заместитель секретаря Совета безопасности
  • Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга
  • Сергей Собянин, мэр Москвы
  • Юрий Чайка, генеральный прокурор
  • Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета
  • Виктор Золотов, глава Росгвардии
  • Дмитрий Кочнев, директор Федеральной службы охраны
  • Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности
  • Андрей Артизов, глава Федерального архивного агентства
  • Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
  • Александр Линец, начальник Главного управления специальных программ 
  • Александр Колпаков, управляющий делами президента 
  • Валерий Тихонов,  директор Государственной фельдъегерской службы
  • Алексей Миллер, глава «Газпрома»
  • Игорь Сечин, глава «Роснефти»
  • Греман Греф, глава Сбербанка
  • Олег Белозёров, глава РЖД
  • Андрей Костин, глава ВТБ
  • Сергей Чемезов, глава Ростеха
  • Олег Бударгин, глава «Российских сетей» (покинул пост в сентябре 2017 года - RT)
  • Борис Ковальчук, глава Интер РАО
  • Алексей Лихачёв, глава Росатома
  • Николай Токарев, глава «Транснефти»
  • Андрей Акимов, глава «Газпромбанка»
  • Наиль Маганов, глава «Татнефти»
  • Виталий Савельев, глава «Аэрофлота»
  • Андрей Шишкин, глава «Башнефти»
  • Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации 
  • Николай Шульгинов, глава «РусГидро»
  • Сергей Горьков, глава «Внешэкономбанка»
  • Сергей Иванов, глава АЛРОСА
  • Роман Дашков, глава «Сахалин Энерджи»

Приложение B: Список олигархов

 

  • Александр Абрамов
  • Роман Абрамович
  • Роман Абрамович
  • РИА Новости
  • Араз Агаларов
  • Фархад Ахмедов
  • Вагит Алекперов
  • Игорь Алтушкин
  • Алексей Ананьев
  • Дмитрий Ананьев
  • Василий Анисимов
  • Роман Авдеев
  • Пётр Авен
  • Елена Батурина
  • Алексей Богачёв
  • Владимир Богданов
  • Леонид Богуславский
  • Андрей Бокарев
  • Олег Бойко
  • Николай Буйнов
  • Олег Дерипаска
  • Александр Джапаридзе
  • Леонид Федун
  • Глеб Фетисов
  • Михаил Фридман
  • Александр Фролов
  • Филарет Гальчев
  • Сергей Галицкий
  • Валентин Гапонцев
  • Сергей Гордеев
  • Андрей Гурьев
  • Юрий Гущин
  • Михаил Гуцериев
  • Саит-Салам Гуцериев
  • Зарах Илиев
  • Дмитрий Каменщик
  • Вячеслав Кантор
  • Самвел Карапетян
  • Евгений Касперский
  • Сергей Кациев
  • Сулейман Керимов
  • Игорь Кесаев
  • Данил Хачатуров
  • Герман Хан
  • Виктор Харитонин
  • Александр Клячин
  • Петр Кондрашев
  • Андрей Косогов
  • Юрий Ковальчук
  • Андрей Козицын
  • Алексей Кузьмичев
  • Лев Кветной
  • Владимир Лисин
  • Анатолий Ломакин
  • Зиявудин Магомедов
  • Игорь Макаров
  • Искандер Махмудов
  • Александр Мамут
  • Андрей Мельниченко
  • Леонид Михельсон
  • Юрий Мильнер
  • Борис Минц
  • Андрей Молчанов
  • Вадим Мошкович
  • Александр Несис
  • Год Нисанов
  • Александр Пономаренко
  • Сергей Попов
  • Владимир Потанин
  • Михаил Прохоров
  • Дмитрий Пумпянский
  • Мегдет Рахимкулов
  • Андрей Раппопорт
  • Виктор Рашников
  • Аркадий Ротенберг
  • Борис Ротенберг
  • Дмитрий Рыболовлев
  • Айрат Шаймиев
  • Радик Шаймиев
  • Кирилл Шаманов
  • Юрий Шефлер
  • Альберт Шигабутдинов
  • Микаил Шишханов
  • Леонид Симановский
  • Андрей Скоч
  • Александр Скоробогатько
  • Рустем Сультеев
  • Александр Светаков
  • Геннадий Тимченко
  • Олег Тиньков
  • Роман Троценко
  • Алишер Усманов
  • Алишер Усманов
  • РИА Новости
  • Виктор Вексельберг
  • Аркадий Волож
  • Владимир Якунин
  • Владимир Евтушенков
  • Гавриил Юшваев
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