Полный список: кто попал в «кремлёвский доклад» Минфина США

Минфин США выпустил «кремлёвский доклад» с именами российских министров, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В документе подчёркивается, что он не является санкционным. Американским чиновникам рекомендуется не принимать список как руководство к действию при введении персональных санкций. В российских властных кругах раскритиковали документ Соединённых Штатов. RT публикует полную версию «кремлёвского списка».

Reuters