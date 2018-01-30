Полный список: кто попал в «кремлёвский доклад» Минфина США
Минфин США выпустил «кремлёвский доклад» с именами российских министров, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В документе подчёркивается, что он не является санкционным. Американским чиновникам рекомендуется не принимать список как руководство к действию при введении персональных санкций. В российских властных кругах раскритиковали документ Соединённых Штатов. RT публикует полную версию «кремлёвского списка».
- Reuters
Приложение А: Список руководящих чиновников
Администрация президента
- Антон Вайно, руководитель администрации президента
- Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации президента
- Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента
- Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя администрации президента
- Владимир Островенко, заместитель руководителя администрации президента
- Дмитрий Песков, замглавы администрации президента, пресс-секретарь президента
- Владислав Китаев, руководитель протокола
- Андрей Белоусов, помощник президента
- Лариса Брычёва, помощник президента
- Владислав Сурков, помощник президента
- Игорь Левитин, помощник президента
- Владимир Кожин, помощник президента
- Юрий Ушаков, помощник президента
- Андрей Фурсенко, помощник президента
- Николай Цуканов, помощник президента
- Константин Чуйченко, помощник президента
- Евгений Школов, помощник президента
- Игорь Щёголев, помощник президента
- Александр Бедрицкий, советник президента, спецпредставитель по вопросам климата
- Сергей Глазьев, советник президента
- Сергей Григоров, советник президента
- Герман Клименко, советник президента
- Антон Кобяков, советник президента
- Александра Левицкая, советник президента
- Владимир Толстой, советник президента
- Михаил Федотов, советник президента, председатель Совета по правам человека
- Вениамин Яковлев, советник президента
- Артур Муравьёв, полномочный представитель президента в Совете Федерации
- Гарри Минх, полномочный представитель президента в Госдуме
- Михаил Кротов, полномочный представитель президента в Конституционном суде
- Анна Кузнецова, обмудсмен по правам ребёнка
- Борис Титов, обмудсмен по правам предпринимателей
- Михаил Бабич, полномочный представитель в Приволжском федеральном округе
- Александр Беглов, полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе
- Олег Белавенцев, полномочный представитель в Северо-Кавказском федеральном округе
- Алексей Гродеев, полномочный представитель в Центральном федеральном округе
- Сергей Меняйло, полномочный представитель в Сибирском федеральном округе
- Юрий Трутнев, полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе
- Владимир Устинов, полномочный представитель в Южном федеральном округе
- Игорь Холманских, полномочный представитель в Уральском федеральном округе
- Александр Манжосин, начальник управления администрации президента по внешней политике
- Владимир Чернов, начальник управления по культурным связям
- Олег Говорун, начальник управления по связям с СНГ, Абхазией и Южной Осетией
Кабинет министров
- Дмитрий Медведев, премьер-министр
- Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
- РИА Новости
- Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ
- Сергей Приходько, заместитель председателя правительства
- Александр Хлопопнин, заместитель председателя правительства
- Виталий Мутко, вице-премьер
- Аркадий Дворкович, вице-премьер
- Ольга Голодец, вице-премьер
- Дмитрий Козак, вице-премьер
- Дмитрий Рогозин, вице-премьер
- Михаил Абызов, министр по координации деятельности Открытого правительства
- Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства
- Владимир Пучков, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
- Николай Никофоров, министр связи и массовых коммуникаций
- Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
- Владимир Мединский, министр культуры
- Сергей Шойгу, министр обороны
- Максим Орешкин, министр экономического развития
- Ольга Васильева, министр образования и науки
- Александр Новак, министр энергетики
- Александр Галушка, министр по развитию Дальнего Востока
- Антон Силуанов, министр финансов
- Сергей Лавров, министр иностранных дел
- Вероника Скворцова, министр здравоохранения
- Денис Мантуров, министр промышленности и торговли
- Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
- Александр Коновалов, министр юстиции
- Максим Топилин, министр труда
- Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии
- Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа
- Павел Колобков, министр спорта
- Максим Соколов, министр транспорта
Другие высокопоставленные чиновники
- Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
- Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
- РИА Новости
- Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки
- Вячеслав Володин, председатель Госдумы
- Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности
- Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
- Владимир Булавин, глава Федеральной таможенной службы
- Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ
- Игорь Коробов, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ
- Рашид Нургалиев, заместитель секретаря Совета безопасности
- Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга
- Сергей Собянин, мэр Москвы
- Юрий Чайка, генеральный прокурор
- Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета
- Виктор Золотов, глава Росгвардии
- Дмитрий Кочнев, директор Федеральной службы охраны
- Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности
- Андрей Артизов, глава Федерального архивного агентства
- Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Александр Линец, начальник Главного управления специальных программ
- Александр Колпаков, управляющий делами президента
- Валерий Тихонов, директор Государственной фельдъегерской службы
- Алексей Миллер, глава «Газпрома»
- Игорь Сечин, глава «Роснефти»
- Греман Греф, глава Сбербанка
- Олег Белозёров, глава РЖД
- Андрей Костин, глава ВТБ
- Сергей Чемезов, глава Ростеха
- Олег Бударгин, глава «Российских сетей» (покинул пост в сентябре 2017 года - RT)
- Борис Ковальчук, глава Интер РАО
- Алексей Лихачёв, глава Росатома
- Николай Токарев, глава «Транснефти»
- Андрей Акимов, глава «Газпромбанка»
- Наиль Маганов, глава «Татнефти»
- Виталий Савельев, глава «Аэрофлота»
- Андрей Шишкин, глава «Башнефти»
- Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации
- Николай Шульгинов, глава «РусГидро»
- Сергей Горьков, глава «Внешэкономбанка»
- Сергей Иванов, глава АЛРОСА
- Роман Дашков, глава «Сахалин Энерджи»
Приложение B: Список олигархов
- Александр Абрамов
- Роман Абрамович
- Роман Абрамович
- РИА Новости
- Араз Агаларов
- Фархад Ахмедов
- Вагит Алекперов
- Игорь Алтушкин
- Алексей Ананьев
- Дмитрий Ананьев
- Василий Анисимов
- Роман Авдеев
- Пётр Авен
- Елена Батурина
- Алексей Богачёв
- Владимир Богданов
- Леонид Богуславский
- Андрей Бокарев
- Олег Бойко
- Николай Буйнов
- Олег Дерипаска
- Александр Джапаридзе
- Леонид Федун
- Глеб Фетисов
- Михаил Фридман
- Александр Фролов
- Филарет Гальчев
- Сергей Галицкий
- Валентин Гапонцев
- Сергей Гордеев
- Андрей Гурьев
- Юрий Гущин
- Михаил Гуцериев
- Саит-Салам Гуцериев
- Зарах Илиев
- Дмитрий Каменщик
- Вячеслав Кантор
- Самвел Карапетян
- Евгений Касперский
- Сергей Кациев
- Сулейман Керимов
- Игорь Кесаев
- Данил Хачатуров
- Герман Хан
- Виктор Харитонин
- Александр Клячин
- Петр Кондрашев
- Андрей Косогов
- Юрий Ковальчук
- Андрей Козицын
- Алексей Кузьмичев
- Лев Кветной
- Владимир Лисин
- Анатолий Ломакин
- Зиявудин Магомедов
- Игорь Макаров
- Искандер Махмудов
- Александр Мамут
- Андрей Мельниченко
- Леонид Михельсон
- Юрий Мильнер
- Борис Минц
- Андрей Молчанов
- Вадим Мошкович
- Александр Несис
- Год Нисанов
- Александр Пономаренко
- Сергей Попов
- Владимир Потанин
- Михаил Прохоров
- Дмитрий Пумпянский
- Мегдет Рахимкулов
- Андрей Раппопорт
- Виктор Рашников
- Аркадий Ротенберг
- Борис Ротенберг
- Дмитрий Рыболовлев
- Айрат Шаймиев
- Радик Шаймиев
- Кирилл Шаманов
- Юрий Шефлер
- Альберт Шигабутдинов
- Микаил Шишханов
- Леонид Симановский
- Андрей Скоч
- Александр Скоробогатько
- Рустем Сультеев
- Александр Светаков
- Геннадий Тимченко
- Олег Тиньков
- Роман Троценко
- Алишер Усманов
- Алишер Усманов
- РИА Новости
- Виктор Вексельберг
- Аркадий Волож
- Владимир Якунин
- Владимир Евтушенков
- Гавриил Юшваев
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