Оздоровление рынка: Набиуллина рассказала о мерах ЦБ по улучшению банковской системы России

Финансовая система России сегодня устойчивее, чем десять лет назад. Такое заявление сделала в четверг, 7 июня, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка подчеркнула, что большая часть работ по оздоровлению крупных игроков рынка уже завершена, и ЦБ настроен вернуть максимум средств, направленных на санацию банков. Для этого регулятор намерен пересмотреть систему надзора за кредитными учреждениями. Клиентов, напротив, ждут послабления — для россиян могут увеличить страховку по вкладам.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рекордно низкая безработица уже сейчас может обеспечить прирост ВВП России на уровне 1,5—2%. Такое заявление она сделала во время выступления на Международном финансовом конгрессе.

«Мы можем с уверенностью сказать, что наша финансовая система устойчивее, чем была 10 лет назад. И, более того, устойчивее, чем была в 2014 году», — цитирует ТАСС Набиуллину.

При этом председатель Центробанка допустила кратковременное ускорение инфляции выше 4%. Однако такие отклонения не будут носить масштабного характера, поскольку с инфляционными рисками поможет справиться денежно-кредитная политика регулятора.

При этом в ЦБ не исключают сохранение западных санкций в отношении России в течение трёх лет. Такой прогноз содержится в докладе «Об основных направлениях развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов», опубликованном накануне на официальном сайте регулятора.

С учётом прогноза, ЦБ в дальнейшем планирует сокращать зависимость экономики от внешних шоков. В частности, Банк России намерен снижать валютные риски в отрасли с помощью принятия дополнительных мер по девалютизации банков.

Максимальный возврат

Эльвира Набиуллина отметила, что сейчас большую часть работ по оздоровлению крупнейших игроков банковской системы можно считать завершённой. Напомним, с осени прошлого года Банк России применяет к крупным финансовым организациям новый механизм санации. Регулятор вошёл в оперативное управление банками на короткий срок, временно став их контролирующим акционером. Санация осуществляется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Сейчас Центробанк нацелен на максимальный возврат средств, выделенных на финансовое оздоровление. Отдачу планируется получить не только за счёт продажи банков и работы с проблемными и непрофильными активами, но и с помощью принуждения бывших собственников к покрытию убытков и возврату выведенных денег.

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Как отметил в беседе с RT старший вице-президент Райффайзенбанка Денис Порывай, качество активов санируемых банков остаётся ключевым вызовом для регулятора.

«Процесс помощи этим банкам ещё не завершён — Центробанк пока изучает перешедшие к нему активы. Поэтому долг этих структур перед регулятором всё ещё растёт. Объём плохих кредитов по каким-то причинам копился долгие годы и образовался как следствие недобросовестных действий акционеров и собственников, нежели вследствие ухудшения экономических условий», — пояснил Денис Порывай.

По этим причинам Центробанк намерен пересмотреть концепцию надзора за банковскими и финансовыми холдингами, заявила Эльвира Набиуллина. Регулятор намерен искоренить перекрёстные вложения, перенос рисков, а также сделки в целях сокрытия реальных источников финансирования или объектов инвестиций. Для этого ЦБ ускорит интеграцию надзора за банковскими и небанковскими секторами.

«С учётом уроков оздоровления рынка мы намерены пересмотреть концепцию надзора за банковскими и финансовыми холдингами. Например, если бы надзор и временная администрация имели полномочия в отношении всего холдинга «Открытие», а не только банка, то было бы гораздо проще найти и вернуть выведенные через холдинг средства», — заявила Эльвира Набиуллина.

В разговоре с RT старший директор АКРА Кирилл Лукашук отметил, что в целом на отрасль санация оказала стабилизирующее воздействие и улучшила качество капитала банков. Однако, по оценке эксперта, активы этих финансовых учреждений очень разнородные, и стратегии ЦБ в их отношении также будут различными.

«Не исключаю, что отдельные активы могут быть восстановлены в стоимости за короткое время, однако, скорее всего, реалистичный горизонт их продажи инвесторам — около трёх или пяти лет», — считает Лукашук.

Вывод основных проблемных игроков с рынка в дальнейшем приведёт к расширению возможностей системы обязательного страхования вкладов.

«Мы считаем целесообразным увеличить сумму страхового возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не мог управлять риском. Более того, это распространится на социально чувствительные ситуации, например, когда получено наследство, продаётся или покупается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия, и сумма на счёте скапливается свыше 1,4 млн рублей», — сообщила Набиуллина.

Одновременно предполагается повысить уровень страховки рисков вкладчиков. В частности, ЦБ поддерживает предложение Агентства по страхованию вкладов (АСВ) повысить сумму, в пределах которой не будут оспариваться страховые выплаты клиентам обанкротившихся банков, до 10 млн рублей.