Снижение рисков: чего стоит ждать от рубля, инфляции и ВВП России в 2018 году

Минэкономразвития прогнозирует средний курс доллара США в 2018 году на уровне 60 рублей, инфляцию не выше 3,2% и довольно сдержанный рост экономики — не более 2% ВВП. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин 4 июня в Госдуме. С валютной оценкой министерства согласны и в Счётной палате: федеральные аудиторы полагают, что курс окажется на уровне 60,70 рубля. Однако по некоторым другим ключевым макропоказателям у СП, Центробанка и Минэкономразвития нет единого мнения. Как могут измениться главные индикаторы российской экономики в нынешнем году, выяснял RT.

Минэкономразвития прогнозирует средний курс доллара в 2018 году на уровне чуть более 60 рублей.

«С учётом произошедших влияний от последних санкций и от поведения доллара на глобальном рынке текущая оценка курса составляет чуть более 60 рублей за доллар США», — цитирует ТАСС слова из выступления министра экономического развития Максима Орешкина 4 июня в Госдуме.

В своём докладе перед парламентариями Орешкин также рассказал о важнейших макроэкономических показателях, которые ожидаются в этом году.

Так, по оценке министерства, инфляция в России по итогам 2018 года будет находиться в диапазоне 2,7—3,2%. При этом уже в июне не исключается замедление темпов роста этого показателя с нынешних 2,4% до 2,1—2,2%.

Средняя цена на нефть прогнозируется на уровне $65—70 за баррель. «В прогнозе министерства сейчас заложено $61,40 за баррель. Но с учётом последних событий можно ожидать средний уровень цен на нефть даже выше этого значения — в диапазоне от $65 до $70 за баррель», — считает Максим Орешкин.

Глава Минэкономразвития также отметил, что в нынешнем году увеличение реальных доходов населения составит 3,4—3,9%, а уровень бедности может снизиться до 11%. При этом рост ВВП страны в текущем году составит 1,6—2,1%. «Существуют риски, что рост ВВП может оказаться ниже, но несущественно, то есть значение 2,1% останется в рамках допустимого», — заключил Орешкин.

«Очевидно, что Минэкономразвития ожидает плавного укрепления нацвалюты и фиксации курса на уровне 60 рублей за доллар. Впрочем, мы считаем, что укрепление будет существеннее — к концу этого года он будет дешеветь до 57,50 рубля. Ключевой фактор, который может повлиять на этот процесс, — снижение геополитических рисков», — прокомментировал RT прогноз министерства старший аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Эксперт напоминает, что рубль ослаб в начале года на фоне санкций в отношении России. В первую неделю после введения ограничений начались агрессивные распродажи российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Однако сейчас нерезиденты вновь стали приобретать госбумаги.

«Это закономерно: в случае если не возникает новых внешних шоков, то через один-два квартала нерезиденты начинают покупать ОФЗ, что сейчас и происходит. Есть менее вероятный, но оптимистичный сценарий: Минфин и ЦБ могут прекратить обратные валютные интервенции. В 2015 году Эльвира Набиуллина говорила, что Центробанк будет накапливать резервы в размере $500 млрд. Сейчас резервы составляют $470 млрд. Далее ЦБ незачем будет совершать интервенции, поэтому на рынке существует предположение, что в результате снижения объёма закупок рубль может укрепиться ещё сильнее», — считает Тимур Нигматуллин.

Разошлись в оценке

С анализом Минэкономразвития согласны и в Счётной палате (СП). Федеральные аудиторы в текущем году ожидают курс на уровне 60,70 рубля. Об этом говорится в опубликованном 4 июня заключении СП на проект поправок в федеральный бюджет на 2018 год. В документе отмечается, что на рост курса доллара может повлиять ослабление рубля в апреле, а также отток капитала с развивающихся рынков по причине денежно-кредитной политики ФРС США.

Кроме этого, СП не исключает риск роста инфляции выше 2,8% из-за ослабления рубля и ускорения темпов удорожания продовольствия.

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«Существуют риски превышения прогнозного уровня инфляции в 2018 году, которые связаны с ослаблением курса рубля в апреле в результате введения США новых антироссийских санкций и высокими темпами роста цен на продовольственные товары, негативное влияние на которые может оказать урожай текущего года», — подчёркивается в документе аудиторов.

Любопытно, что, согласно прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2018 года приблизится к 4% и уже в первом-втором квартале 2019 года достигнет этого уровня. Такое заявление сделала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме 4 июня.

«Наш прогноз по инфляции выше, чем у Минэкономразвития. Наш мартовский прогноз был от 3 до 4%, сейчас мы его будем уточнять. Мы видим, что внутри этого коридора инфляция несколько повысится, будет ближе к 4%. Если текущая динамика сохранится, то уровень инфляции составит около 4% в первом-втором квартале следующего года», — считает Юдаева.

«На фоне проведения чемпионата мира по футболу и роста цен на бензин инфляция к концу года, скорее всего, ускорится и достигнет 4%. Если не последует новых санкций в отношении России, Центробанк сможет снизить ставку до 7%. Экономический рост по итогам года составит 1,5% ВВП — не самый хороший, но и не самый плохой показатель», — пояснил в разговоре с RT глава аналитического департамента Alpari Александр Разуваев.

По оценке эксперта, к концу года курс доллара закрепится на уровне 60—64 рубля, евро — 70—75 рублей. При этом аналитик прогнозирует сохранение высоких цен на нефть до конца года — котировки на мировом рынке могут удержаться в диапазоне $75—85 за баррель.