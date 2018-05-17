Рост на новостях: нефтяные цены побили рекорд 2014 года и превысили $80 за баррель

Цены на нефть в четверг, 17 мая, преодолели психологически важную отметку в $80 за баррель. Участники рынка и инвесторы активно отыгрывают геополитические новости — выход США из ядерной сделки по Ирану и обострение внешнеполитической напряжённости на Ближнем Востоке. Кроме того, на рекордный с 2014 года рост сырьевых котировок по-прежнему влияют снижение добычи в Венесуэле и неопределённость вокруг дальнейшей судьбы соглашения ОПЕК+. Что может произойти с ценами на углеводороды в 2018 году — в материале RT.

В четверг, 17 мая, цены на нефть преодолели психологический рубеж для инвесторов в $80 за баррель. В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Лондона стоимость июльского фьючерса на энергосырьё эталонной марки Brent в моменте достигала $80,18 за баррель. Последний раз такая ситуация на рынке углеводородов наблюдалась 25 ноября 2014 года.

Ещё с начала недели участники рынка делали ставки на увеличение цены барреля до заветных $80, поскольку с понедельника сырьё поступательно прибавляло в цене, за сутки дорожая практически на один доллар. Так, уже 15 мая нефть торговалась выше $79 за баррель.

«Главными причинами такого роста стоимости нефти являются успешное исполнение соглашения ОПЕК+, а также снижение добычи в Венесуэле и выход США из ядерной сделки по Ирану с дальнейшим наложением санкций на исламскую республику», — прокомментировал RT ситуацию с ценами на нефть ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

В разговоре с RT младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов подчеркнул, что на рост нефтяных котировок также оказали влияние данные о снижении запасов сырья в США. «Впереди сезон отпусков в Штатах, когда традиционно повышается спрос на бензин. Планируется снижение запасов на 10 млн баррелей бензина по итогам сезона, что придаёт импульс росту нефтяных котировок», — считает эксперт.

По подсчётам Сабитова, введение новых санкций в отношении Ирана может лишить энергетический рынок порядка 1 млн баррелей нефти в сутки, что поднимает вопрос об устойчивости предложения сырья, которое сейчас сокращается в том числе из-за проблем в Венесуэле. Так, на начало 2018 года в латиноамериканской стране производство снизилось за год с 2,33 млн баррелей в сутки до 1,6 млн баррелей.

Также по теме Баррель роста: как рекордные цены на нефть могут повлиять на будущее энергетического рынка Цена эталонного сорта нефти марки Brent на биржах в Нью-Йорке и Лондоне 7 мая превысила $75 за баррель. Нефтяная корзина ОПЕК также...

Впрочем, по прогнозу Артёма Деева, при сохранении сегодняшних драйверов роста цен в ближайшие один-два месяца нефтяные котировки будут всё ещё находиться на высоком уровне. Ранее эксперты Bank of America не исключили, что уже во II квартале 2019 года цена на нефть сорта Brent может подняться до $90 за баррель и в моменте достичь желанных для мировых инвесторов $100. Правда, эксперты подчёркивают, что достижение ценовых рекордов следующего года будет зависеть от позиции участников соглашения ОПЕК+, а также от последствий возможных американских санкций в отношении Ирана.

Любопытно, что в своём новом отчёте ОПЕК повысила оценку роста глобального спроса на нефть в 2018 году до 1,65 млн баррелей в сутки. Таким образом, согласно ожиданиям организации, в этом году мировой спрос составит 98,85 млн баррелей в сутки. Но при этом Международное энергетическое агентство (МЭА) в майском докладе, напротив, понижает этот показатель до 99,2 млн баррелей в сутки.

Согласно исследованию МЭА, в марте коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились на 26,8 млн баррелей и достигли минимального значения за последние три года — 2,8 млрд баррелей. Примечательно, что этот объём на 1 млн баррелей ниже среднего уровня запасов за пять лет — целевого значения соглашения ОПЕК+.

Впрочем, по прогнозам экспертов, отчёты энергетических организаций не окажут значительного влияния на дальнейшую ситуацию с ценами на нефть.

«Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent будут оставаться выше $70 за баррель в ближайшие два года. Риски сокращения предложения сырья вызывают беспокойство, так как мировая экономика растёт. Кроме того, снизилось производство в странах ОПЕК с 31,78 баррелей в сутки в марте до 31,65 баррелей в день апреле. Сокращение добычи также отмечено в Венесуэле, Нигерии, Ираке и Анголе», — прогнозирует Ален Сабитов.

Аналитик подчёркивает, что крупные нефтяные компании снизили объём инвестиций в новые проекты, что негативно сказывается на предложении энергоресурсов. Так, сейчас нефтяники предпочитают распределять вырученные средства среди акционеров на программы выкупа акций и дивиденды.

Впрочем, Сабитов не исключает и коррекцию цен. По его словам, главный риск для рынка — это непродление соглашения ОПЕК+ в июне, если Саудовская Аравия и Россия захотят увеличить рыночную долю из-за ухода части иранской нефти. Однако последние заявления членов ОПЕК говорят скорее о возможности увеличения предложения из запасов без расширения производства. Долгосрочным риском также является сокращение спроса из-за высокой стоимости нефти и в целом глобальное замедление мировой экономики.

Артём Деев к факторам риска снижения нефтяных котировок также добавляет и восстановление объёмов добычи в Венесуэле, рекордное увеличение производства сланца в США, а также ослабление геополитической обстановки и смягчение позиций США по Ирану.