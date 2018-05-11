Brent ждёт рост: в 2019 году аналитики прогнозируют уровень цен на нефть до $100 за баррель

Аналитики Bank of America ожидают, что в 2019 году стоимость барреля нефти может достичь $100. Такой сценарий возможен, если ситуация в Иране и Венесуэле приведёт к изменению поставок на глобальном рынке. Сейчас цены на энергосырьё держатся на отметке $77 за баррель — инвесторы ожидают новых санкций в отношении исламской республики после выхода США из ядерной сделки. Эксперты утверждают, что возможный запрет на экспорт углеводородов сыграет на руку России и Саудовской Аравии. О том, какие изменения могут произойти на мировой энергетической площадке, — в материале RT.

В 2019 году цены на нефть могут подняться до $100 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Bank of America Corp. Такой сценарий возможен в случае, если ситуация в странах-экспортёрах (Венесуэле и Иране) приведёт к нарушениям поставок на мировые рынки.

По мнению аналитиков Bank of America, уже во втором квартале 2019 года цена на нефть сорта Brent может подняться до $90 за баррель и в моменте достичь заветных для мировых инвесторов $100. Правда, это будет зависеть от позиции участников соглашения ОПЕК+ и последствий возможных американских санкций в отношении Ирана.

По мнению опрошенных RT аналитиков, решение Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном «подогрело» мировой нефтяной рынок.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон «очень скоро» введёт вторичные санкции против Тегерана, сообщает Reuters. Американский президент также пригрозил Ирану «очень серьёзными последствиями» в случае разработки ядерной программы.

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На фоне напряжённой обстановки на Ближнем Востоке котировки на эталонный североморский сорт Brent достигали уровня $77,80 за баррель, что стало максимумом 2014 года. Аналитики прогнозируют в краткосрочной перспективе рост стоимости нефти до $80 за баррель.

«Нефть моментально реагирует на геополитические риски. В случае с Соединёнными Штатами и Ираном идёт речь о конфликте крупнейших мировых игроков-экспортёров. Свою роль также может сыграть торговая война между США и Китаем как потенциально негативный фактор для крупнейшего импортёра», — прокомментировал RT ситуацию на энергорынке генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.

Эксперт добавил, что ситуацию обостряет столкновение иранских и израильских интересов в Сирии.

Внешнеполитический конфликт спровоцировал ослабление риала — национальной валюты Ирана, — который показал максимальное падение. Согласно данным Bloomberg, с начала года он подешевел на 24,5% — до 42 риалов за доллар США. Этот уровень является рекордным за последние пять лет. Ещё в декабре прошлого года курс составлял 34 риала.

Выгодная ситуация

По мнению аналитиков Bloomberg, в случае возобновления американских санкций объём поставок нефти из Ирана сократится на 500 тыс. баррелей в сутки — до 1,5 млн баррелей. По данным агентства, основная часть углеводородного экспорта страны приходится на Китай, Индию и Южную Корею, а также ЕС.

В случае ввода санкций против Ирана банкам, страховым компаниям, нефтеперерабатывающим заводам, судоходным компаниям и портам, участвующим в экспорте нефти, грозит запрет на пользование мировой финансовой системой. Таким образом, основные потребители нефти Ирана будут вынуждены прекратить закупки.

Reuters

Как пояснил RT аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян, в случае запрета на экспорт нефти из Ирана рынок ждёт перебалансировка.

«Мировой рынок нефти в настоящий момент является дефицитным. Иран уже не имеет возможности наращивать объёмы поставок — мощности государства по добыче загружены на 100%. На мой взгляд, выпадающие объёмы «подхватят» Саудовская Аравия и Россия, которые в настоящий момент сократили добычу в рамках соглашения ОПЕК+ и обладают возможностью наращивать экспорт», — пояснил RT Карен Костанян.

По мнению Рустама Танкаева, ещё одним участником рынка, который постарается увеличить свою долю, станут Соединённые Штаты.

«Котировки на уровне в $100 за баррель фактически означают не только стремительный рост буровых установок на сланцевых месторождениях США. При таком уровне цен станут рентабельными многие крупные инвестпроекты, ранее замороженные, —активизируется геологоразведка, в том числе и на морском и арктическом шельфе», — добавил эксперт.

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Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) в марте отметило, что уже со второго квартала 2018 года на рынке нефти может возникнуть дефицит из-за падения добычи в Венесуэле и отсутствия роста производства сырья в целом в странах ОПЕК.

Падение добычи в Венесуэле наблюдается в последние 20 лет, но в 2016—2017 годах темпы сокращения производства сырья значительно увеличились. По оценке Минэнерго США, такая ситуация связана с ростом задолженности властей страны перед нефтесервисными компаниями, а также в целом падением инвестиций в отрасль. По состоянию на 2018 год Венесуэла добывает 1,6 млн баррелей нефти в сутки. В январе 2016 года этот показатель находился на отметке 2,3 млн баррелей. Минэнерго США прогнозирует, что падение производства продлится по меньшей мере до конца 2019 года.

Дефицит на глобальном рынке создаёт и соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Опрошенные агентством Reuters аналитики подсчитали, что в апреле объём суточного производства сырья в ОПЕК снизился до годового минимума — 32,12 млн баррелей, а уровень исполнения соглашения ОПЕК+ вырос до 162%.