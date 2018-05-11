Brent ждёт рост: в 2019 году аналитики прогнозируют уровень цен на нефть до $100 за баррель
- РИА Новости
В 2019 году цены на нефть могут подняться до $100 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Bank of America Corp. Такой сценарий возможен в случае, если ситуация в странах-экспортёрах (Венесуэле и Иране) приведёт к нарушениям поставок на мировые рынки.
По мнению аналитиков Bank of America, уже во втором квартале 2019 года цена на нефть сорта Brent может подняться до $90 за баррель и в моменте достичь заветных для мировых инвесторов $100. Правда, это будет зависеть от позиции участников соглашения ОПЕК+ и последствий возможных американских санкций в отношении Ирана.
По мнению опрошенных RT аналитиков, решение Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном «подогрело» мировой нефтяной рынок.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон «очень скоро» введёт вторичные санкции против Тегерана, сообщает Reuters. Американский президент также пригрозил Ирану «очень серьёзными последствиями» в случае разработки ядерной программы.
На фоне напряжённой обстановки на Ближнем Востоке котировки на эталонный североморский сорт Brent достигали уровня $77,80 за баррель, что стало максимумом 2014 года. Аналитики прогнозируют в краткосрочной перспективе рост стоимости нефти до $80 за баррель.
«Нефть моментально реагирует на геополитические риски. В случае с Соединёнными Штатами и Ираном идёт речь о конфликте крупнейших мировых игроков-экспортёров. Свою роль также может сыграть торговая война между США и Китаем как потенциально негативный фактор для крупнейшего импортёра», — прокомментировал RT ситуацию на энергорынке генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.
Эксперт добавил, что ситуацию обостряет столкновение иранских и израильских интересов в Сирии.
Внешнеполитический конфликт спровоцировал ослабление риала — национальной валюты Ирана, — который показал максимальное падение. Согласно данным Bloomberg, с начала года он подешевел на 24,5% — до 42 риалов за доллар США. Этот уровень является рекордным за последние пять лет. Ещё в декабре прошлого года курс составлял 34 риала.
Выгодная ситуация
По мнению аналитиков Bloomberg, в случае возобновления американских санкций объём поставок нефти из Ирана сократится на 500 тыс. баррелей в сутки — до 1,5 млн баррелей. По данным агентства, основная часть углеводородного экспорта страны приходится на Китай, Индию и Южную Корею, а также ЕС.
В случае ввода санкций против Ирана банкам, страховым компаниям, нефтеперерабатывающим заводам, судоходным компаниям и портам, участвующим в экспорте нефти, грозит запрет на пользование мировой финансовой системой. Таким образом, основные потребители нефти Ирана будут вынуждены прекратить закупки.
- Reuters
Как пояснил RT аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян, в случае запрета на экспорт нефти из Ирана рынок ждёт перебалансировка.
«Мировой рынок нефти в настоящий момент является дефицитным. Иран уже не имеет возможности наращивать объёмы поставок — мощности государства по добыче загружены на 100%. На мой взгляд, выпадающие объёмы «подхватят» Саудовская Аравия и Россия, которые в настоящий момент сократили добычу в рамках соглашения ОПЕК+ и обладают возможностью наращивать экспорт», — пояснил RT Карен Костанян.
По мнению Рустама Танкаева, ещё одним участником рынка, который постарается увеличить свою долю, станут Соединённые Штаты.
«Котировки на уровне в $100 за баррель фактически означают не только стремительный рост буровых установок на сланцевых месторождениях США. При таком уровне цен станут рентабельными многие крупные инвестпроекты, ранее замороженные, —активизируется геологоразведка, в том числе и на морском и арктическом шельфе», — добавил эксперт.
Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) в марте отметило, что уже со второго квартала 2018 года на рынке нефти может возникнуть дефицит из-за падения добычи в Венесуэле и отсутствия роста производства сырья в целом в странах ОПЕК.
Падение добычи в Венесуэле наблюдается в последние 20 лет, но в 2016—2017 годах темпы сокращения производства сырья значительно увеличились. По оценке Минэнерго США, такая ситуация связана с ростом задолженности властей страны перед нефтесервисными компаниями, а также в целом падением инвестиций в отрасль. По состоянию на 2018 год Венесуэла добывает 1,6 млн баррелей нефти в сутки. В январе 2016 года этот показатель находился на отметке 2,3 млн баррелей. Минэнерго США прогнозирует, что падение производства продлится по меньшей мере до конца 2019 года.
Дефицит на глобальном рынке создаёт и соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Опрошенные агентством Reuters аналитики подсчитали, что в апреле объём суточного производства сырья в ОПЕК снизился до годового минимума — 32,12 млн баррелей, а уровень исполнения соглашения ОПЕК+ вырос до 162%.