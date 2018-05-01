«30 лет жили под санкциями и развивались»: угрожает ли Ирану новая волна американских ограничений

США и Израиль заявили, что, по их разведданным, Иран якобы сохраняет свои наработки в сфере ядерного оружия и таким образом нарушает сделку с международным сообществом. И хотя Тегеран отверг эти обвинения, Вашингтон может 12 мая отказаться от заморозки антииранских санкций в рамках договора о прекращении ядерной программы республики. Президент США Дональд Трамп ранее подчёркивал, что недоволен договорённостями. В таком случае против Ирана будет введён ряд ограничительных мер, включая запрет на инвестиции в энергетический сектор страны. Участники мирового рынка уже начали отыгрывать возможные последствия этого события. Так, за полгода нацвалюта Ирана подешевела почти в полтора раза, а глобальные цены на нефть приближаются к отметке $80 за баррель. Что ждёт экономику исламской республики в случае новых ограничений — в материале RT.

Геополитическая напряжённость между Ираном и США набирает обороты, особенно на фоне заявлений Вашингтона и Тель-Авива о том, что Иран якобы нарушает условия ядерной сделки с международным сообществом. Так, уже 12 мая Дональд Трамп должен будет продлить заморозку антииранских санкций в рамках договора о прекращении ядерной программы республики. При этом американский президент настроен решительно против данной сделки и, вероятно, может отказаться от подписания соответствующего документа.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия одобрили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ предполагает отказ Ирана от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США, Евросоюза и Совбеза ООН.

С начала своей предвыборной кампании Трамп неоднократно выступал с критикой ядерной сделки и призывал «исправить её». В противном случае тогда ещё кандидат в президенты не исключал выхода Соединённых Штатов из СВПД и возврата ограничительных мер в отношении Ирана.

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Если такое событие действительно произойдёт, то иранские власти намерены возобновить ядерную программу и развивать её интенсивнее, чем раньше. Об этом ранее в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Джавад Зариф. В ответ на это Трамп пообещал Ирану «большие проблемы», сообщает CNBC.

Как рассказал RT старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, вопрос введения новых санкций носит неоднозначный характер. По его словам, позиция Трампа больше демонстрирует желание показать собственную решительность, поскольку реальных причин для ужесточения американской позиции нет. По официальным данным МАГАТЭ, Иран выполняет условия сделки.

«В долгосрочной перспективе на Иран работают экономические интересы крупных европейских компаний — BP, Total, Airbus. Для Брюсселя Иран является территорией серьёзных экономических перспектив, отсюда и консолидированная позиция по сохранению сделки. Собственно, главная цель визита Макрона в США как раз и заключалась в попытке отговорить Трампа от театральных жестов в сторону Ирана», — отметил Чупрыгин.

Эксперт уверен, что в противном случае у Европы не останется другого выхода, кроме как пойти на открытую конфронтацию с США.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подчеркнул в разговоре с RT, что Иран существует в условиях санкций со времён исламской революции 1979 года. При этом в стране наблюдается динамичное развитие экономики, достаточно уверенный рост бизнеса и целого ряда отраслей, особенно военно-промышленного комплекса. Эксперт отметил совершенствование программы ракетных вооружений, а также сферы высоких технологий.

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«Безусловно, если будут наложены новые санкции, это скажется на развитии экономики и будет сдерживающим фактором для её роста. Но я не считаю, что это приведёт к какому-то коллапсу, поскольку уже более 30 лет Иран развивается достаточно динамично в условиях санкций. Тем более что есть ряд стран, которые обходили эти ограничения и будут обходить в дальнейшем», — заявил Долгов.

По информации МВФ, в 2017 году ВВП республики вырос на 4,3%. При этом в организации ожидают снижения данного показателя в 2018 и 2019 годах до 4%.

«Даже если США введут новые санкции, это будет сделано в одностороннем порядке — и ЕС встанет в глухую защиту интересов своих компаний, которые продолжат работать в Иране. К тому же солидная часть внешнего рынка Ирана географически от американских санкций защищена. Этот поезд для американцев, скорее всего, ушёл», — подчеркнул Андрей Чупрыгин.

Валютные колебания

За последние полгода опасения, связанные с возможным срывом ядерной сделки, спровоцировали серьёзную девальвацию нацвалюты Ирана. Как сообщает агентство Reuters, ещё в сентябре 2017 года один доллар стоил 36 тыс. иранских риалов. При этом уже на 1 апреля 2018 года значение составляло 47 тыс., а 9 апреля валюта рекордно подешевела до 60 тыс. риалов за доллар.

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«Падение курса национальной валюты связано больше с тем, что рынок живёт не реальностью, а ожиданиями. С таким же успехом после изящного отказа Трампа от выхода из сделки (после 12 мая) под давлением ЕС, прежде всего Франции и Германии, рынок скорректирует позицию в пользу Ирана», — считает Чупрыгин.

Тем не менее на фоне девальвационной волны Центробанк Ирана установил фиксированный обменный курс в размере 42 тыс. риалов за доллар. По словам главы иранского регулятора Валиуллы Сейфа, данное значение является разумным и полностью соответствует экономическим показателям страны. Он добавил, что в течение года курс нацвалюты будет колебаться в коридоре 5—6%, сообщает агентство Mehr.

Любопытно, что уже 18 апреля правительство Ирана утвердило переход с доллара на евро в качестве валюты при расчётах в международных транзакциях. Решение распространяется на все министерства, организации, компании и государственные ведомства страны. Кроме того, госучреждения теперь обязаны использовать европейскую валюту при составлении финансовой статистики и отчётов.

По оценке Бориса Долгова, переход от доллара к евро станет сглаживающим фактором в случае введения санкций со стороны США. Вместе с тем Андрей Чупрыгин полагает, что данное действие носит больше политический характер. Как отметил эксперт, такой «дружеский жест» должен показать Европе, что Иран рассматривает её в качестве основного партнёра и совершенно не желает сотрудничать с США. Это может стать для ЕС одним из стимулов занять непримиримую позицию по отношению к попыткам Трампа развалить ядерную сделку, заключил Чупрыгин.

Ядерный рост

Ожидание антииранских санкций со стороны Соединённых Штатов уже заметно сказывается на глобальном рынке энерготоплива. Так, 24 апреля стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с ноября 2014 года преодолела отметку $75 за баррель. Кроме того, нефтяные трейдеры всё активнее ставят на дальнейший рост котировок до $80 за баррель, сообщает Bloomberg.

Объём нефти в рамках call option (право на покупку актива) с ценой исполнения $80 за баррель достиг 136,9 млн баррелей. За последние две недели показатель увеличился на 37%. Такие данные приводит биржа ICE Futures Europe.

«Санкции США в отношении Ирана могут повлиять на экспорт нефти из страны, что станет сильным драйвером увеличения цен. Напряжённость на Ближнем Востоке угрожает поставкам, что и стимулирует рост котировок», — считает заместитель председателя правления «Локо-Банка» Андрей Люшин.

По словам Андрея Чупрыгина, в случае введения санкций Иран не станет наращивать добычу нефти для смягчения негативного эффекта от новых ограничений.

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«Для уменьшения негативного эффекта от новых ограничений Иран попытается развивать тесные отношения со странами, которые не будут действовать в русле американских санкций. Это и Россия, и Китай, и ряд других государств. Безусловно, данное взаимодействие подразумевает широкий спектр контактов с этими странами», — отметил Борис Долгов.

В первую очередь речь идёт о сотрудничестве в топливно-энергетическом и военно-техническом комплексах, в сфере высоких технологий, а также в авиационной отрасли.

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«Иран также может развивать внешнеторговые отношения в области товаров народного потребления и представлять на рынке достаточное количество разнообразной продукции, в первую очередь товары из отраслей сельского хозяйства и лёгкой промышленности. Помимо этого, республика пытается активно развивать и туристическую отрасль», — пояснил Долгов.

На сегодняшний день основным покупателем иранской продукции остаётся Китай. В 2017 году общий объём поставок из Ирана в КНР составил $9,6 млрд. В число ведущих экспортных рынков страны также вошли ОАЭ ($6,7 млрд), Ирак ($6,4 млрд), Южная Корея ($4,3 млрд) и Турция ($3,9 млрд). Такие данные приводит Таможенное управление Исламской Республики Иран (IRICA).

Согласно статистике ФТС, иранский экспорт в Россию за прошлый год увеличился на 30% — до $392 млн. При этом порядка 70% от этого объёма приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё.