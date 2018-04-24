Апрельский пик: с чем связан взлёт цен на нефть до $75 за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent установила новый рекорд и превысила отметку $75 за баррель. В последний раз такая ситуация на рынке наблюдалась в ноябре 2014 года. Игроки торговых площадок оптимистично оценивают усилия участников соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и ожидают продления пакта на 2019 год. При этом трейдеры уже настроились на выход котировок к новым уровням — выше $80 за баррель. Подобные настроения усиливаются на фоне растущей угрозы введения американских санкций против Ирана. Какие изменения могут произойти на мировом рынке энергосырья — в материале RT.

Во вторник, 24 апреля, на Лондонской товарно-сырьевой бирже баррель нефти эталонной марки Brent достиг психологически важной отметки и торговался на уровне $75,22. Пороговое значение в $75 за баррель котировки преодолели ещё накануне вечером и достигли очередного максимума с 27 ноября 2014 года.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, основным драйвером стремительного роста цен на энерготопливо является оптимизм инвесторов в отношении сделки ОПЕК+. Так, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, с начала 2018 года объём исполнения договора о заморозке добычи нефти составил 113%.

Согласно исследованию Международного энергетического агентства (МЭА), участники соглашения ОПЕК+ уже в мае могут достичь своей основной цели — снизить нефтяные запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до среднего уровня за пять лет. По данным апрельского отчёта МЭА, в марте запасы сократились на 26 млн баррелей (до 2,84 трлн). При этом, как пояснил Александр Новак, на начало апреля объём нефтяных излишков составил только 12 млн. На этом фоне ожидается, что в скором времени сверхзапасы будут полностью ликвидированы.

Сейчас игроков сырьевого рынка всё больше интересует вопрос о дальнейшей судьбе пакта ОПЕК+ после 2018 года. Как пояснил RT заместитель председателя правления «Локо-Банка» Андрей Люшин, инвесторы ожидают продления сделки на 2019 год. Данная тема станет предметом обсуждения в ходе встречи участников соглашения 22 июня в Вене.

«Мы точно собираемся продлевать сотрудничество между странами ОПЕК и не-ОПЕК, а в каком формате — в формате сделки или в другом формате — мы будем обсуждать на июньской встрече», — цитирует ТАСС Александра Новака.

Санкционный Иран

Эксперты напоминают, что менее чем за три недели нефтяные котировки взлетели почти на $8. Так, ещё 6 апреля нефть марки Brent торговалась вблизи уровня $67 за баррель. Ключевую роль в этом сыграло усиление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

На сегодняшний день обострение ситуации в Сирии сменяется конфронтацией между США и Ираном. Так, в ожидании антииранских санкций со стороны Соединённых Штатов нефтяные трейдеры всё активнее ставят на дальнейший рост котировок до $80 за баррель, сообщает Bloomberg.

Объём нефти в рамках колл-опционов (право на покупку актива) с ценой исполнения $80 за баррель достиг 136,9 млн баррелей. За последние две недели показатель увеличился на 37%. Такие данные приводит биржа ICE Futures Europe.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ предполагает отказ Ирана от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США, ЕС и СБ ООН. При этом Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес «ядерной сделки» и призывал «исправить её». В противном случае Соединённые Штаты могут вернуть ограничительные меры в полном объёме.

12 мая 2018 года Дональд Трамп должен будет в очередной раз подписать документ о продлении заморозки части антииранских санкций в рамках СВПД. Отказ от подписания бумаги будет де-факто означать выход США из сделки.

«Санкции США на Иран могут повлиять на экспорт нефти из страны, что станет сильным драйвером для цен. Напряжённость на Ближнем Востоке угрожает поставкам, что и толкает котировки вверх», — пояснил Андрей Люшин.

Любопытно, что сам Дональд Трамп при этом обвиняет ОПЕК в искусственном завышении цен. Об этом он написал 20 апреля в Twitter.

«Похоже, ОПЕК снова взялась за своё. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышены. В этом нет ничего хорошего, и это не может быть приемлемо!», — написал Трамп.

В свою очередь, Халед аль-Фалех в интервью журналистам заявил, что цены на нефть определяет рынок, а не ОПЕК. Александр Новак и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо отметили, что американские компании выигрывают от высоких цен на нефть и получают возможность реализовать свой рост, передаёт ТАСС.

Напор «быков»

Наряду с успешным исполнением сделки ОПЕК+ и сохраняющейся напряжённостью на Ближнем Востоке в пользу нефтяных котировок играет и серьёзное падение добычи в Венесуэле. Об этом в разговоре с RT рассказал старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

По его словам, в 2017 году производство энергосырья в стране сократилось до 1,8 млн баррелей в сутки, а к концу 2018 года может достичь 1,3 млн. Для сравнения, по данным МЭА, ещё в 2016 году этот показатель находился вблизи отметки 2,3 млн баррелей в день. Аналитики организации прогнозируют дальнейшее снижение добычи до 1,1 млн к 2020 году.

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Сегодня игроки рынка ожидают дальнейшее снижение глобального предложения нефти за счёт Венесуэлы, а также роста спроса со стороны США. Согласно оценке Богдана Зварича, начало автомобильного сезона в Соединённых Штатах окажет давление на запасы нефти в стране.

«Определённую роль сыграет и усиление проблем с транспортировкой нефти в Штатах, где сланцевым компаниям в отдельных регионах из-за загруженности нефтепроводов приходится использовать автомобильный и железнодорожный транспорт, что ведёт к росту расходов компаний», — пояснил Зварич.

Именно эти ожидания поддерживают «быков» на рынке энергоносителей и толкают нефтяные цены вверх. По оценке эксперта Андрея Люшина, восходящий тренд может продлиться ещё достаточно долго, поэтому у нефти есть все шансы подняться выше уровня $80 за баррель. При этом даже рост добычи в США не препятствует действию позитивных факторов. C 13 по 20 апреля число буровых установок в Штатах увеличилось до максимума с марта 2015 года и составило 820. Такие данные приводит нефтесервисная компания Baker Hughes.