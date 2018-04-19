Высокая планка: цена на нефть впервые с 2014 года поднялась до отметки $74

В четверг, 19 апреля, нефтяные цены впервые с ноября 2014 года пробили отметку $74 за баррель, обновив максимумы за более чем три года. Причиной такого скачка эксперты называют положительные данные по запасам нефти в США, а также амбициозные планы Саудовской Аравии. В преддверии выхода на биржу крупнейшего в мире нефтяного гиганта Saudi Aramco чиновники королевства рассчитывают поднять сырьевые котировки выше $80 за баррель. Такой вариант развития событий возможен на фоне неутихающей напряжённости на Ближнем Востоке. В то же время возвращение цен к докризисным уровням 2014 года несёт за собой и целый ряд серьёзных рисков. Что ждёт мировой рынок энергосырья — в материале RT.

В четверг, 19 апреля, торги на мировых сырьевых площадках отметились новым рекордным взлётом цен на энергоносители. Так, по данным Лондонской товарно-сырьевой биржи, стоимость нефти эталонной марки Brent увеличилась на 1,6% — она торгуется вблизи отметки $74,66 за баррель. В последний раз аналогичный уровень цен можно было наблюдать 27 ноября 2014 года.

Рост котировок происходит на фоне позитивной статистики из США. По данным американского Управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе объём запасов нефти в стране сократился на 1,1 млн баррелей — до 427,6 млн.

«Согласно опросу S&P Global Platts, аналитики в среднем ожидали роста запасов на 625 тыс. баррелей. Данные Американского института нефти (API), появившиеся во вторник, также говорят о снижении на 1 млн баррелей. Сокращение запасов отражает более высокие показатели загрузки производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, а также падение импорта», — пояснил в беседе с RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

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Эксперт отметил и заметное снижение запасов бензина в США — на 3 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали сокращения лишь на 1,9 млн. При этом на прошлой неделе в Соединённых Штатах был зафиксирован рекордный спрос на нефтепродукты. В частности, спрос на бензин составил 9,8 млн баррелей в день. Это, в свою очередь, тоже положительно сказалось на ценах на нефть, подчеркнул Деев.

Кроме того, одной из ключевых причин нефтяного ралли стали амбициозные заявления Саудовской Аравии. Так, чиновники королевства уже обсуждают меры для достижения нового целевого уровня цен — $80 или $100 за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Власти страны намерены достичь как можно более высокой стоимости энергосырья в преддверии ожидаемого IPO государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco. Ранее её первичное размещение акций было запланировано на вторую половину 2018 года, но выход на биржу был перенесён на 2019 год.

«Мы полагаем, что цены на нефть поднимутся в 2018 году и продолжат расти в 2019-м, поэтому мы пытаемся выбрать подходящее время», — сказал в интервью американскому журналу Time наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Почти у цели

Опрошенные RT эксперты также отмечают, что в пользу уверенного роста нефтяных цен играют положительные данные о выполнении соглашения ОПЕК+. Так, согласно исследованию Международного энергетического агентства (МЭА), участники сделки по заморозке добычи нефти уже вплотную приблизились к своей главной цели — снижению нефтяных запасов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до среднего уровня за пять лет.

По данным апрельского отчёта МЭА, в марте объём запасов сократился на 26 млн баррелей (до 2,84 трлн). При этом ещё в конце февраля показатель превышал целевую отметку на 30 млн баррелей. На этом фоне в Международном энергетическом агентстве прогнозируют достижение цели ОПЕК+ уже в мае.

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Вопросы балансировки рынка нефти будут рассмотрены участниками сделки уже в эту пятницу, 20 апреля, на заседании мониторингового комитета в городе Джидда. В рамках встречи Россия совместно с другими членами соглашения обсудит последние результаты сделки по сокращению нефтедобычи, а также вероятность продления партнёрства после 2018 года.

Ожидается, что решение о пролонгации пакта может быть принято уже 22 июня на заседании ОПЕК+ в Вене. Об этом 16 апреля сообщил министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди, пишет Bloomberg. Заявления чиновника были положительно восприняты рынком и также позитивно отразились на ценах на нефть.

Горячий Восток





По оценке опрошенных RT экспертов, бурный рост нефтяных котировок в апреле в первую очередь связан с обострением напряжённости на Ближнем Востоке. Так, ещё 6 апреля фьючерсы Brent торговались вблизи отметки $67 за баррель. Таким образом, менее чем за две недели цена выросла на $7.

«США и их союзники обвиняют Россию и Иран в поддержке сирийских властей. Эти два государства являются одними из ключевых игроков на мировом рынке нефти, так что обострение конфликта отражается на сырьевых котировках. В цену закладываются геополитические риски — это традиционная реакция участников рынка», — рассказал ранее RT начальник отдела экспертов «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Как отмечают аналитики Bloomberg, одним из наиболее важных вопросов для рынка нефти на сегодняшний день является возможное введение американских санкций против Ирана. Ожидается, что новый пакет ограничений со стороны США может быть принят уже в мае. Если это действительно произойдёт, то нефть марки Brent может подорожать и до $80 за баррель. К такому выводу пришли эксперты JPMorgan в своём последнем обзоре.

В то же время подобное возвращение цен к докризисным уровням представляет серьёзную опасность для всего мирового рынка энергоресурсов. Об этом в интервью RT рассказал доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Дело в том, что не так давно представители Ирана говорили о целесообразности принятия мер по снижению цен на нефть до $60 за баррель. Эта инициатива связана с опасениями, что высокие цены сильно стимулируют сланцевую добычу. И, соответственно, для стран нефтеэкспортёров будет благоразумнее несколько отрегулировать их таким образом, чтобы сланцевая добыча не развивалась настолько бурно», — отметил Сергей Хестанов.

Reuters

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По оценке эксперта, активное наращивание сланцевого производства в Штатах при стоимости нефти $80 за баррель и выше рискует обернуться очередным обвалом рынка энергосырья.

На фоне наблюдаемого взлёта цен на нефть с начала месяца США уже заметно нарастили объёмы добычи нефти. Так, на прошлой неделе производство выросло на 15 тыс. баррелей — до 10,54 млн баррелей в сутки. При этом с 6 по 13 апреля число буровых установок в стране увеличилось до максимума с марта 2015 года и составило 815. Такие данные приводит нефтесервисная компания Baker Hughes.

В то же время бурный подъём добычи в США является и главным ограничителем для дальнейшего роста цен на нефть, отмечает Сергей Хестанов. Увеличение предложения нефти на рынке делает неустойчивым дальнейшее укрепление котировок. На этом фоне есть вероятность, что при прочих равных условиях цены могут снизиться до $65 за баррель в ближайшие месяцы, пояснил Артём Деев.