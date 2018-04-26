«Соглашение по атому остаётся в силе»: почему Евросоюз выступает против американской политики по Ирану
- © Morteza Nikoubazl / Reuters
Германия выступает против пересмотра иранской ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
«Наша позиция остаётся прежней — приоритет заключается в соблюдении соглашения и полном выполнении всеми сторонами», — сказал он.
По его словам, сделка «не может быть заново пересмотрена или заменена» кем-либо в отдельности, а нового соглашения в повестке дня нет.
«Мы остаёмся в тесном сотрудничестве с международными партнёрами по этому вопросу», — цитирует министра ТАСС.
Напомним, договор был заключён в июле 2015 года. Тогда Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также Германия приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД): Тегеран взял на себя обязательство сократить ядерную программу в обмен на отмену санкций США, ЕС и СБ ООН.
Президент США Дональд Трамп, сменивший подписавшего документ Барака Обаму, неоднократно выражал недовольство сделкой. В январе он пообещал, что выйдет из СВПД, если европейские союзники не изменят условия сделки.
СМИ тогда сообщали, что США вместе с Францией, Великобританией и Германией утвердили условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения. Однако на практике ни одно государство, кроме Соединённых Штатов, против сделки не выступило. Более того, в ЕС отвергли возможность подписания нового договора.
«Соглашение с Ираном по атому остаётся в силе и без изменений. Оно должно продолжать выполняться», — цитирует РИА Новости посла дипломатии ЕС Федерику Могерини.
Заявления Макрона
Наиболее лояльную позицию по отношению к американской в этом плане выказывал французский лидер Эммануэль Макрон. На встрече с Трампом в Вашингтоне он, в частности, назвал существующее соглашение с Ираном «недостаточным». Разговоры Трампа о разработке нового соглашения, по словам Макрона, более чем уместны.
«Мы не разрываем соглашение, чтобы оказаться нигде. Мы создадим новое, более полное соглашение», — сказал он во время визита в Вашингтон.
Однако он подчеркнул, что над иранской сделкой должны работать все региональные державы, в том числе Россия и Турция.
Позже он выразился яснее, отметив, что Франция не намерена выходить из СВПД с Ираном, так как, хотя «нынешнее соглашение, возможно, не снимает всех обеспокоенностей», Парижу всё же «не следует отказываться от него».
«Франция не выйдет из СВПД, — заявил Макрон. — Потому что мы его подписали».
Комментируя выступление французского лидера, Могерини отметила, что её внешнеполитическая служба обсудила с Макроном его высказывания. Глава дипломатии ЕС сообщила, что речь о пересмотре соглашения не идёт.
Позднее в Вашингтоне уточнили, что также не намерены проводить новые переговоры о пересмотре СВПД или менять его условия. По словам старшего директора по вопросам оружия массового уничтожения и нераспространения в Совете национальной безопасности Белого дома Кристофера Форда, США стремятся к дополнительному соглашению, которое должно заложить «серию дополнительных правил».
Москву, однако, не приглашали участвовать в каких бы то ни было новых переговорах по ядерному вопросу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы никаких приглашений не получали. И невозможно комментировать то, чего по факту нет», — сообщил он РИА Новости.
И без Тегерана
По мнению консультанта ПИР-центра Андрея Баклицкого, европейские страны пока что пытаются сохранить сделку.
«План Макрона, который он вчера озвучил на пресс-конференции с Трампом, о том, что мы сохраняем СВПД — это первый столп, второй — мы решаем, каким образом можно обеспечить тот факт, что Иран не сможет создать ядерное оружие после завершения части ограничений по СВПД. Третий столп — это ограничение программы баллистических ракет. Четвёртый — региональные вопросы, которые предполагается обсуждать с Турцией, с арабскими государствами и с участием России», — считает эксперт.
Он отметил, что ситуацию осложняет непредсказуемость решений, принимаемых Трампом. В частности, никто не может предположить, как американский президент поступит 12 мая, когда он может либо продлить мораторий на санкции, либо выйти из сделки.
- globallookpress.com
- © Christian Ohde/imagebroker
При этом Тегеран вряд ли согласится на предложение заключить дополнительное соглашение, уверен Баклицкий.
«Рухани (президент Ирана. — RT) находится в сложной ситуации. Он под критикой от заключения СВПД, в этих условиях заключать новую сделку с Западом сложно. Я не уверен, что предложение Запада реалистично и сможет разрешить ситуацию. Нужно и Европе, и России, и Китаю готовиться серьёзно, продумывать стратегию на случай, если США выйдут из сделки. Есть ощущение, что сохранить США в СВПД при этой администрации не получится», — добавил эксперт.
Сам Рухани сомневается в легитимности намерений США и их партнёров.
«Вместе с лидером европейской страны США говорят: «Мы хотим принять решение по соглашению, достигнутому семью участниками». Зачем? По какому праву?» — возмутился он.
При этом нынешняя сделка не предусматривает выхода из неё в одностороннем порядке, заметила политолог, востоковед Каринэ Геворгян.
«Трамп просто разыгрывает определённую интригу, цель которой — ввести ситуацию в патовое состояние и несколько повысить температуру на этом международном треке», — предположила эксперт.