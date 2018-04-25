Ближневосточный акцент: о чём говорили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в Вашингтоне

Иранская ядерная программа ожидаемо стала центральной темой переговоров президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Американский лидер в очередной раз выразил недовольство заключённой в 2015 году сделкой и предостерёг Тегеран от конфронтации с Вашингтоном. В свою очередь, глава Франции заявил, что он настроен на работу над дополнением соглашения по иранской ядерной программе, и даже назвал его ключевые пункты. О чём ещё шла речь в ходе переговоров в Белом доме и как в России отреагировали на инициативу Макрона — в материале RT.

Вторник, 24 апреля, стал вторым и основным днём государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединённые Штаты. Американский лидер Дональд Трамп принял своего французского коллегу в Белом доме, где они провели переговоры, а затем — пресс-конференцию. Основными темами встречи двух глав государств стали иранская ядерная программа, ситуация в Сирии, а также борьба с терроризмом, корейское урегулирование и торговые отношения США с Евросоюзом и Китаем.

Иран

Главной темой переговоров Трампа и Макрона, как и ожидалось, стала иранская ядерная программа. Американский лидер пригрозил Тегерану серьёзными неприятностями в случае её возобновления и в очередной раз назвал заключённую летом 2015 года сделку «ужасной и ненормальной».

«Если они возобновят свою ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было, — заявил Трамп. — Что это за сделка, в которой вы позволяете повсюду проводить испытания ракет?»

При этом он выразил уверенность в том, что Тегерану будет нелегко возобновить свою программу разработки оружия массового поражения и «они ничего не возобновят».

Хозяин Белого дома также отметил, что Соединённые Штаты не позволят Ирану получить выход к Средиземному морю, и обвинил Тегеран и Москву в том, что именно они являются источниками проблем на Ближнем Востоке.

«Мы поставим мощный барьер перед Средиземным морем. Мне кажется, это очень важно, потому что если мы этого не сделаем, то Иран получит прямой (выход. — RT) к Средиземноморью, а этого быть не должно, — заявил Трамп. — Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия — за этим стоит Иран. Сейчас, к сожалению, Россия тоже всё больше и больше участвует в этом. Но Иран, похоже, стоит за каждой проблемой».

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Вдобавок американский лидер предостерёг Тегеран от каких бы то ни было конфронтаций с Вашингтоном, пригрозив, что такое поведение может дорого стоить властям исламской республики.

«Если Иран будет нам угрожать каким-либо образом, он заплатит цену, которую немногие страны когда-либо платили», — цитирует Трампа РИА Новости.

В свою очередь, Макрон отметил, что Франция и Соединённые Штаты продолжат сдерживать влияние Ирана в ближневосточном регионе, назвав Париж и Вашингтон «гарантами принципа многосторонности в международных отношениях».

При этом французский лидер заявил, что он настроен на работу над дополнением соглашения по иранской ядерной программе.

«Вы считаете, что соглашение, которые было заключено с Ираном в 2015 году, это плохое соглашение. На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашением с Ираном», — подчеркнул Макрон.

По его словам, новое соглашение будет направлено на блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, введение более продолжительного запрета на любую ядерную активность, остановку ракетной программы Ирана и создание условий для политической стабильности в ближневосточном регионе.

«Мы не разрываем соглашение, чтобы оказаться нигде. Мы создадим новое, более полное соглашение», — сказал Макрон.

При этом, как отметил президент Франции, ни для кого не секрет, что Париж и Вашингтон изначально по-разному смотрят на иранскую проблему. Однако, по словам Макрона, в ходе переговоров с Трампом они подробно обсудили эту тему. Он выразил надежду на то, что имеющиеся разногласия по иранской проблеме удастся преодолеть при создании нового соглашения.

Французский лидер также отметил важность совместной работы по иранской сделке всех заинтересованных сторон, включая Россию, Турцию и другие региональные державы.

«Я думаю, что обсуждение позволит нам открыть путь к новому соглашению, которое мне кажется необходимым. Над ним мы будем работать. Мы хотели бы, чтобы присоединились наши европейские партнёры, региональные страны и, конечно, Россия и Турция», — сказал Макрон.

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

«Политический пиар на фоне вашингтонских декораций»

Российские парламентарии критически отреагировали на высказанные Макроном предложения по иранской ядерной программе. По словам замглавы международного комитета Совета Федерации Андрея Климова, такие важные темы не обсуждаются на пресс-конференции или через Twitter.

«Если это политический пиар на фоне вашингтонских декораций, это плохо, но если это убеждение главы Франции, то это не самый лучший подарок французскому народу, — заявил Климов РИА Новости. — Франция поставлена по удар непродуманными заявлениями человека, у которого нет солидного международного опыта».

При этом Климов отметил, что агрессивное поведение западных стран на Ближнем Востоке фактически подталкивает Иран продолжать свою ядерную программу.

Сенатор также выразил удовлетворение тем фактом, что «Россия является гарантом того, чтобы такие международные нувориши не наломали дров».

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал на то, что пересмотр существующего соглашения по иранской ядерной программе может спровоцировать рост напряжённости в регионе, а это может повлечь за собой ответную реакцию Ирана.

«Конечно же, возможность возобновления санкционной политики в отношении Ирана приведёт к более широкому развёртыванию иранской программы, по которой сегодня достигнуты договорённости о её, грубо говоря, сдерживании», — отметил депутат.

Он напомнил, что Москва продолжает настаивать на сохранении соглашения в его текущем виде и не намерена менять своей позиции.

При этом зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков указал на недопустимость принятия каких-либо решений по иранской сделке без учёта мнения Тегерана.

«Мы должны учитывать то обстоятельство, что в своё время Иран пошёл на очень серьёзные уступки по заключению соответствующего соглашения по ядерной программе. Со своей стороны Иран все обязательства очень пунктуально выполняет. И принимать решения без учёта согласия или несогласия иранской стороны с изменениями условий договора, на мой взгляд, невозможно», — подчеркнул Новиков.

Сирия

Касаясь сирийской тематики, Дональд Трамп в очередной раз заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии, однако отметил, что США не могут покинуть арабскую республику, не завершив начатое и не оставив после себя «очень прочный и очень продолжительный след».

«Что касается Сирии, я хотел бы уйти, хотел бы вернуть наших потрясающих бойцов домой, — сказал Трамп. — Посмотрим, что мы можем сделать... Мы хотим вернуться домой, и мы вернёмся домой, но мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след, и это важная часть наших обсуждений».

Президент США подчеркнул, что с террористической группировкой «Исламское государство»* практически покончено и скоро Вашингтону предстоит «принимать очень важные решения» по Сирии.

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При этом, по словам американского лидера, важным условием для стабилизации ситуации в регионе должно стать большее участие в разрешении его проблем стран самого Ближнего Востока.

«Пока мы гоним убийц ИГИЛ из Сирии, важно, чтобы ответственные страны региона увеличили свой вклад, чтобы Иран не получил выгоду от наших усилий по разгрому ИГИЛ. На Ближнем Востоке есть очень богатые страны. Они должны увеличить свой вклад, они этого не делали, как они должны были это делать... Они должны участвовать в большом масштабе, а не немножко», — отметил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В свою очередь, Макрон отметил, что Франция останется в САР, чтобы завершить уничтожение терроризма и дать сирийцам возможность жить в мире.

«Мы должны завершить нашу работу по уничтожению террористических группировок. Кроме военного ответа, необходимы дипломатические усилия. Необходимо обеспечить сирийцам возможность жить в мире», — отметил он.

КНДР

Перейдя к вопросу разрешения северокорейской проблемы, Трамп выразил уверенность в том, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном произойдёт уже в обозримом будущем. При этом он отметил, что глава Северной Кореи (которого Трамп ранее называл «человеком-ракетой», «сумасшедшим» и «больным щенком») ведёт себя открыто и честно.

«У нас будет встреча с Ким Чен Ыном, и это будет очень скоро. Нам сказали прямо, что они хотят встретиться как можно скорее. И это очень хорошо для всего мира... Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, я думаю, очень честен», — отметил Трамп.

Вместе с тем американский лидер заверил, что он в рамках переговорного процесса не намерен повторять ошибок предыдущих администраций и продолжит оказывать давление на Северную Корею.

«Мы добиваемся такого будущего для Корейского полуострова и всего мира, в котором будут мир, гармония и безопасность. Тем не менее, добиваясь мира, мы не повторим ошибки предыдущих администраций. Кампания максимального давления продолжится», — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что руководство КНДР уже пошло на множество уступок, тогда как Соединённые Штаты не сдали своих позиций, несмотря на то что об этом, по словам Трампа, пишут некоторые СМИ.

Reuters

Торговля

Американский лидер также напомнил о том, что у Соединённых Штатов высокий торговый дефицит со странами Евросоюза, а некоторые торговые барьеры ЕС просто неприемлемы для Вашингтона.

«Мы с президентом (Макроном. — RT) работаем над торговлей. Торговля с Францией осложнена из-за Европейского союза. Я бы хотел иметь дело только с Францией. ЕС представляется нам очень жёстким, у них есть торговые барьеры, которые неприемлемы», — заявил Трамп.

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Он добавил, что глава Минфина США Стивен Мнучин в ближайшее время посетит Китай, где проведёт переговоры.

«Министр финансов Стив Мнучин поедет в Китай через несколько дней для переговоров по торговле, — сказал Трамп. — Думаю, Китай настроен очень серьёзно, и мы очень серьёзны. У нас нет другого выбора, кроме как быть серьёзными».

«Потрясающие переговоры»

В самый разгар переговоров с Макроном хозяин Белого дома в своём Twitter назвал их «потрясающими».

Having great meetings and discussions with my friend, President @EmmanuelMacron of France. We are in the midst of meetings on Iran, Syria and Trade. We will be holding a joint press conference shortly, here at the @WhiteHouse. 🇺🇸🇫🇷 pic.twitter.com/ju1FXhgjaD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 апреля 2018 г.

«Провожу потрясающие встречи и переговоры с моим другом, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Дискуссии на тему Ирана, Сирии и торговли сейчас в самом разгаре», — написал Трамп.

В свою очередь, французский лидер заявил, что совместные усилия Вашингтона и Парижа направлены на построение мира на Ближнем Востоке.

We want to finish the war against ISIS in Syria, and to keep working to build peace in the region within a new inclusive political framework. pic.twitter.com/w8snQvHpEJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 апреля 2018 г.

«Мы хотим закончить войну против ИГИЛ в Сирии и продолжать работать над построением мира в регионе в новых всеобъемлющих политических рамках», — написал Макрон.

Поцелуи, перхоть и золотые лопаты

Визит французского лидера в США не обошёлся и без ряда не вполне протокольных моментов. Так, за время торжественной церемонии встречи Макрона и его супруги Брижит в Белом доме Дональд Трамп несколько раз обнял Макрона, крепко пожал руку и дважды расцеловал его в обе щеки.

Уже во время встречи в Белом доме президент Соединённых Штатов указал присутствовавшим в комнате журналистам на перхоть на лацкане чёрного пиджака Макрона и, смеясь, стряхнул её. По задумке Трампа, таким образом он продемонстрировал собравшимся, насколько у них с Макроном хорошие отношения.

Trump wipes off dandruff from Macron's shoulder: "We have to make him perfect." pic.twitter.com/acVeLaNFUs — Washington Examiner (@dcexaminer) 24 апреля 2018 г.

«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек, — сказал Трамп, посмеиваясь. — Нам нужно сделать его совершенным. Он совершенен. Итак, это действительно большая честь быть с тобой, ты особенный друг. Спасибо».

Ещё один неловкий момент произошёл, когда в ходе церемонии Дональд Трамп попытался взять свою супругу Меланью за руку, однако она в очередной раз не ответила ему взаимностью.

Напомним, накануне лидеры двух стран в сопровождении своих супруг посадили на лужайке у Белого дома дуб с севера Франции, который Макрон привёз в подарок Трампу как символ долгих отношений двух стран.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.