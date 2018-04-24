«Используя силы терроризма»: Шойгу заявил о намерении США и их союзников закрепить военное присутствие в Сирии

Основная цель США и их союзников — закрепить своё военное и экономическое присутствие в Сирии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, подчеркнув, что ракетный удар Вашингтона, Лондона и Парижа по САР стал нарушением международных норм. В Совете безопасности РФ высказали аналогичную точку зрения, отметив, что Соединённые Штаты «бросили вызов всей системе ООН».

Основной целью США и возглавляемой ими коалиции в Сирии является не борьба с террористической организацией «Исламское государство»*, а закрепление своего военного и экономического присутствия в регионе. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Они используют в своих целях силы международного терроризма и экстремизма. В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками... Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нём своё военное и экономическое присутствие», — заметил глава Минобороны, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он подчеркнул, что ракетный удар США и союзников по Сирии является нарушением международных правил.

«Это, безусловно, нарушение всех возможных и невозможных правил — и международных, и гуманитарных», — сказал Шойгу.

По мнению главы Минобороны, удар осуществлён «строго в стиле Запада — наказание, не разобравшись, наказание без расследования».

«Не дожидаясь расследования, США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства», — цитирует его РИА Новости.

При этом события в сирийской Думе носили явно постановочный характер, отметил Шойгу.

«США бросили вызов всей системе ООН»

В Совбезе России также считают, что ударом по Сирии США и их союзники бросили откровенный вызов всей системе ООН.

«Нанесённый 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией ракетный удар по ряду сирийских правительственных объектов стал примером откровенного пренебрежения нормами и принципами международного права, откровенным вызовом всей системе ООН и мировому сообществу, идущему по пути многополярного развития», — заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что США и их союзники взяли курс на развал Сирии.

Сергей Лавров

© mid.ru

«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии. США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое Исламское государство», — сказал он на заседании ШОС.

По его словам, «вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».



Дипломат также добавил, что США создают там местные органы власти. Их действия поощряет Франция, которая и настояла на том, чтобы коалиция осталась на сирийской территории.

«Очевидное вмешательство во внутренние дела, нарушение всех мыслимых норм международного права и приличий», — так российский министр охарактеризовал действия коалиции.

Также по теме «Пренебрежение к правам правительства САР»: Макрон призвал союзников не уходить из Сирии после разгрома террористов США, Франция и их союзники должны остаться в САР после победы над «Исламским государством»*. Об этом заявил французский лидер...

По мнению Лаврова, лакмусовой бумажкой станет открывающаяся на этой неделе в Брюсселе международная конференция по вопросам помощи и содействия Сирии.

«Посмотрим, как организаторы этой конференции, прежде всего ЕС, как другие западные страны будут себя позиционировать относительно задач по восстановлению сирийской экономики и хозяйства», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция выпустили 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля» по целям в Сирии. Система ПВО арабской республики успешно перехватила 71 снаряд. В результате атаки жертв нет, однако пострадала инфраструктура САР, в частности военные объекты в Дамаске, Хаме и Хомсе.

Президент США Дональд Трамп обещал вывести из Сирии американские войска «очень скоро». Однако лидер Франции Эммануэль Макрон призвал Соединённые Штаты и союзников остаться в стране после разгрома террористической организации «Исламское государство» и построить там «новую Сирию».

Восстановление Сирии

В ООН заявили, что для оказания помощи нуждающимся в Сирии необходимо собрать около $3,5 млрд.

«В этом году ООН и сотрудничающие с ней организации изыскивают $3,5 млрд для оказания помощи», — сказал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Он отметил, что организация исчерпала свои ресурсы для гуманитарной помощи.

Также по теме «Страны, поддержавшие США, сделали это вынужденно»: Лавров об ударе западной коалиции по Сирии В понедельник, 23 апреля, глава МИД России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Пекин. Министр проводит переговоры со своим...

В Сирии в первую очередь нужно решать гуманитарные задачи и восстанавливать базовую инфраструктуру, отметил Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что экономическое восстановление страны потребует определённого времени и соблюдения её суверенитета.

«Что касается экономического восстановления, то это займёт какое-то время, и я убеждён, что нам всем нужно действовать, исходя из интересов сирийского народа и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности САР, потому что целый ряд стран взял откровенный курс на развал Сирии», — сказал министр.

По его словам, Москву тревожит отказ Запада оказать поддержку районам Сирии, находящимся под контролем законного правительства.

«Нас очень тревожит громогласно заявленная позиция Запада о том, что они не будут никакой помощи оказывать тем районам, которые находятся под контролем сирийского правительства», — сказал Лавров.

Напомним, ранее США заявили, что не будут восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента страны Башара Асада. Кроме того, в конце марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился отменить выделение $200 млн на оказание гуманитарной помощи сирийцам.

Гуманитарная ситуация в САР

Как сообщил Сергей Шойгу, в Сирии сейчас созданы все необходимые условия для возрождения единого государства.

«В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества», — сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Он отметил, что Москва в этом вопросе рассчитывает на поддержку государств — членов ШОС.

По словам главы оборонного ведомства, в результате уникальных гуманитарных операций, которые проведены в Сирии под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо и Восточной Гуте, удалось спасти сотни тысяч мирных жителей. Многие сирийцы, отметил он, уже вернулись в освобождённые от боевиков районы.

Российский центр в настоящее время оказывает им медицинскую помощь, доставляет гуманитарные грузы, продолжает очищать территорию от взрывоопасных предметов и восстанавливает инфраструктуру.

Дамаск

Reuters

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.