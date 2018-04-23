Лавров и глава МИД Китая подводят итоги переговоров в Пекине

В понедельник, 23 апреля, глава МИД России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Пекин. Министр проводит переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Также ожидается, что Лавров встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке дня — ситуация на Корейском полуострове и другие международные проблемы, а также развитие двусторонних отношений. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что особое внимание дипломаты уделят подготовке визита президента России Владимира Путина в Китай, который состоится в июне. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Сергея Лаврова и Ван И.