В ЕС заявили, что ситуация в Сирии может усугубиться

Ситуация в Сирии может усугубиться. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции, посвящённой САР.

По её словам, велика вероятность «военной эскалации» в Сирии. При этом Могерини подчеркнула, что будущее страны должны определять сами сирийцы.

«Сирия — это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны», — добавила она.

Ранее в ЕС заявили, что удары США, Франции и Великобритании по Сирии были конкретными мерами для предотвращения применения химического оружия.

16 апреля стало известно, что Европейский союз обсуждает вопрос введения санкций против сирийских властей.