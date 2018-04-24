В ЕС заявили, что ситуация в Сирии может усугубиться
- Reuters
По её словам, велика вероятность «военной эскалации» в Сирии. При этом Могерини подчеркнула, что будущее страны должны определять сами сирийцы.
«Сирия — это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны», — добавила она.
Ранее в ЕС заявили, что удары США, Франции и Великобритании по Сирии были конкретными мерами для предотвращения применения химического оружия.
16 апреля стало известно, что Европейский союз обсуждает вопрос введения санкций против сирийских властей.