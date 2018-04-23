«Посредник между США и Россией»: о чём будут говорить в Вашингтоне Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

23 апреля президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. По мнению экспертов, в повестке переговоров — ситуация в Сирии и отношения между Штатами и Евросоюзом. Перед поездкой глава Пятой республики провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта в САР и ядерную программу Ирана. Аналитики полагают, что Макрон намерен выступить посредником в разрешении споров между США, ЕС и Россией. О миссии французского президента — в материале RT.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает 23 апреля в США, где проведёт переговоры с Дональдом Трампом. Это первый визит французского лидера в Вашингтон с момента избрания его на высший в Пятой республике пост.

В преддверии встречи с Трампом Макрон сделал ряд заявлений. В частности, в интервью телеканалу Fox News французский президент сказал, что США, Франция и их союзники должны остаться в Сирии после разгрома террористической организации «Исламское государство»* и построить там «новую Сирию».

«Даже после окончания войны против ИГ США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ», — отметил французский лидер.

Он также подчеркнул, что с Трампом у него «сложились особенные отношения» и что они придерживаются схожих взглядов на проблему борьбы с терроризмом и вопрос сохранения мира на земле.

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Кроме того, президент Франции выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп не введёт пошлины на сталь и алюминий из ЕС после 1 мая, когда истечёт срок принятых главой Белого дома исключений в отношении европейских стран. При этом Макрон добавил, что, по его мнению, с «союзниками не ведут торговых войн».

Также Макрон отметил, что передаст в качестве подарка американскому лидеру дуб с севера Франции как символ долгих отношений двух стран. Как сообщил CNN, Дональд Трамп и его жена Меланья намерены подарить французскому главе часть обивки стула из мебельного гарнитура Голубой комнаты Белого дома, произведённого по заказу пятого президента США Джеймса Монро. Главе Франции вручат также альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе визита, и серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями главы США и первой леди.

Сначала — беседа с Путиным

Накануне визита в Белый дом Макрон провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, политики обсудили ситуацию в Сирии, которая сложилась после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников.

«С российской стороны подчёркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса. В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также в ходе беседы было решено продолжить совместные усилия российских и французских представителей с целью возобновления мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учётом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

При этом Макрон заявил о «законных рамках операции, проведённой 14 апреля вместе с Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством», и настаивал на том, что целью Запада был срыв программы по производству и складированию химоружия.

Reuters

В ходе телефонного разговора обсуждался и вопрос иранской ядерной программы.

«Характерно, что президенты России и Франции высказались за продолжение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, являющегося важным фактором обеспечения международной безопасности. Затронуты также актуальные вопросы российско-французских отношений с учётом предстоящего визита Эммануэля Макрона в Россию в мае этого года», — сообщила пресс-служба Кремля.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский отметил в беседе с RT, что Макрон во время переговоров с Трампом будет в первую очередь обсуждать идею Франции разделить Сирию на несколько частей и создать на одной из них зоны влияния США и её европейских союзников.

«Франция и ЕС имеют давние интересы на Ближнем Востоке вообще и в Сирии в частности. Другое дело, что позиция предыдущего главы Пятой республики, Франсуа Олланда, была куда более жёсткой и, на мой взгляд, бесперспективной. Он выдвигал непременным условием начала любых переговоров по сирийскому вопросу уход в отставку президента этого государства Башара Асада», — напомнил эксперт.

По его словам, Макрон пришёл к выводу, что с Асадом ничего не поделать, поскольку он опирается на поддержку России и Ирана.

«Поэтому Макрон решил, что нужно разделить сирийскую территорию на сферы влияния и фактически создать конфедерацию на базе нынешней страны. При этом на северо-востоке Сирии укрепились местные курды, которые сыграли немалую роль в борьбе с «Исламским государством». Они опирались на помощь США, там работают американские инструкторы, есть и поставки американского оружия курдским формированиям. И я думаю, что Макрон будет убеждать Трампа использовать территории на северо-западе как зону, где США и Франция могли бы сохранить или даже усилить своё влияние в Сирии», — заявил Рубинский.

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, в свою очередь, пояснил RT, что итоги визита французского главы в Вашингтон прогнозировать трудно.

«Трамп непредсказуем. И сегодня ситуация внутри Соединённых Штатов выглядит таким образом, что, даже если он что-то пообещает Макрону, это ещё не значит, что США это выполнят. Можно вспомнить, что и для американской аудитории он подчас делает взаимоисключающие заявления. По-видимому, Америка пока не имеет определённой стратегии действий в Сирии», — сказал эксперт.

Васильев добавил, что в силу определённого образа, который создал себе Трамп, и положения дел внутри США глава Белого дома просто так не может принять предложение Макрона и остаться в Сирии.

«Американский президент очень часто говорил, что его страна «превыше всего». Поэтому ему крайне невыгодно, чтобы всё выглядело так, будто он идёт на поводу у Макрона. Хотя Франция и считается одним из ближайших союзников Соединённых Штатов по Сирии, Трамп не может допустить, чтобы выглядело всё так, будто Париж диктует Вашингтону свою волю», — отметил Васильев.

По его словам, Америка так или иначе останется в САР: либо там официально сохранится какой-то воинский контингент, либо военных выведут, но оставят в стране спецслужбы и войска спецназначения США.

«А в случае чего американское руководство всегда сможет сказать: нас там нет — вся ответственность за безопасность в Сирии лежит на её правительстве, на России или на Иране», — заключил Васильев.

Иран, пошлины и климат

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По мнению Рубинского, ещё один ключевой вопрос, который будет обсуждаться во время переговоров французского лидера с главой Белого дома, — соглашение по иранской ядерной программе.

«Макрон постарается убедить Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном. За сохранение этой сделки сейчас выступают практически все: Франция, Россия, Великобритания, Китай. Но американский президент уже сказал, что подумывает о разрыве соглашения с Тегераном и настаивает на новых санкциях против Исламской республики. Это всё чревато войной между США и Ираном, а в этом в ЕС не заинтересованы», — полагает эксперт.

Также, как считает эксперт, Макрон попробует убедить Трампа остаться в Парижском соглашении по климату от 2015 года, которое регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. 1 июня 2017 года президент США официально объявил о выходе его страны из этого соглашения.

«Наконец, глава Пятой республики наверняка будет обсуждать с американским лидером введение Вашингтоном пошлин на алюминий и сталь, поставляемые из Европейского союза. Для Макрона вопросы по климату и пошлинам куда важнее Сирии», — утверждает Рубинский.

Проблема лидерства

По словам Рубинского, французский лидер постепенно пытается стать выразителем интересов всего ЕС на мировой арене.

«Это продиктовано сложившейся в Евросоюзе ситуацией. Великобритания выходит из этого блока, а Меркель в силу её не столь прочного положения внутри Германии пока не может представлять весь Евросоюз в политическом плане на мировой арене. Кроме того, личные отношения у канцлера ФРГ с главой Белого дома не задались, тогда как с Макроном Трамп имеет хорошие личные отношения», — отметил Рубинский.

Эксперт добавил, что Макрон может не только выступать в США в качестве представителя ЕС, но и «сыграть роль посредника между Россией и США по некоторым спорным вопросам».

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«Это прямо вытекает из грядущего визита главы Франции на Петербургский экономический форум в мае нынешнего года и из телефонной беседы Путина и Макрона накануне поездки последнего в Вашингтон. Не просто так Макрон поддерживает личные контакты как с российским лидером, так и с американским. Напомню, что он пригласил Путина на свою инаугурацию в 2017 году, а Трампа — на празднование Дня взятия Бастилии. Насколько удастся эта роль Макрону — покажет ближайшее будущее», — заключил Рубинский.

В свою очередь, Васильев напомнил, что вскоре после переговоров Трампа и Макрона свой визит в Вашингтон совершит и глава немецкого правительства.

«Однако в свете личного конфликта президента США и канцлера Германии мне видится, что сегодня для Америки предпочтительнее отношения с Францией. Она последовательный союзник Вашингтона по НАТО, а Макрон не только состоит в хороших отношениях с Трампом, но и похож на нынешнего главу Белого дома по характеру. Его проще подбить на какую-нибудь очередную авантюру, чем Меркель. Не просто так Макрона называют «французским Трампом», — подытожил Васильев.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.